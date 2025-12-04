Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    date_range 4 Dec 2025 8:51 AM IST
    date_range 4 Dec 2025 8:51 AM IST

    ‘സാ​യി​ദ്​: പ​യ​നീ​ർ ഓ​ഫ്​ ദ ​നാ​ഷ​ൻ’ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു

    ‘സാ​യി​ദ്​: പ​യ​നീ​ർ ഓ​ഫ്​ ദ ​നാ​ഷ​ൻ’ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു
    അ​മ്മാ​ർ കി​ഴു​പ​റ​മ്പി​ന്‍റെ ‘സാ​യി​ദ്​: പ​യ​നീ​ർ ഓ​ഫ്​ ദി ​നാ​ഷ​ൻ’ പു​സ്ത​കം പാ​ണ​ക്കാ​ട് സാ​ദി​ഖ​ലി ശി​ഹാ​ബ് ത​ങ്ങ​ൾ ഡോ. ​പു​ത്തൂ​ർ റ​ഹ്മാ​ന് ന​ൽ​കി പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    ഫു​ജൈ​റ: അ​മ്മാ​ർ കി​ഴു​പ​റ​മ്പ് എ​ഴു​തി​യ ‘സാ​യി​ദ്​: പ​യ​നീ​ർ ഓ​ഫ്​ ദി ​നാ​ഷ​ൻ’ ഇം​ഗ്ലീ​ഷ്​ പു​സ്ത​കം ​പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്​​തു.

    ഫു​ജൈ​റ കെ.​എം.​സി.​സി​യു​ടെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന യു.​എ.​ഇ ദേ​ശീ​യ ദി​നാ​ഘോ​ഷ വേ​ദി​യി​യി​ൽ മു​സ്‍ലിം ലീ​ഗ് സം​സ്ഥാ​ന അ​ധ്യ​ക്ഷ​ൻ പാ​ണ​ക്കാ​ട് സാ​ദി​ഖ​ലി ശി​ഹാ​ബ് ത​ങ്ങ​ൾ ഡോ. ​പു​ത്തൂ​ർ റ​ഹ്മാ​ന് ന​ൽ​കി​യാ​ണ്​ പ്ര​കാ​ശ​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ച​ത്. ഫു​ജൈ​റ കെ.​എം.​സി.​സി പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ മു​ബാ​റ​ക് കോ​ക്കൂ​ർ, ഫു​ജൈ​റ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സോ​ഷ്യ​ൽ ക്ല​ബ് ഉ​പ​ദേ​ശി​ക​സ​മി​തി ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ഡ്വ. ന​സീ​റു​ദ്ധീ​ൻ, അ​മ്മാ​ർ കി​ഴു​പ​റ​മ്പ് എ​ന്നി​വ​ർ ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തു. പേ​ജ് ഇ​ന്ത്യ പ​ബ്ലി​ഷേ​ഴ്സ് ആ​ണ്​ പു​സ്ത​ക​ത്തി​ന്‍റെ ​പ്ര​സാ​ധ​ക​ർ.

    News Summary - ‘Sayed: Pioneer of the Nation’ published
