‘സായിദ്: പയനീർ ഓഫ് ദ നാഷൻ’ പ്രകാശനം ചെയ്തുtext_fields
ഫുജൈറ: അമ്മാർ കിഴുപറമ്പ് എഴുതിയ ‘സായിദ്: പയനീർ ഓഫ് ദി നാഷൻ’ ഇംഗ്ലീഷ് പുസ്തകം പ്രകാശനം ചെയ്തു.
ഫുജൈറ കെ.എം.സി.സിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന യു.എ.ഇ ദേശീയ ദിനാഘോഷ വേദിയിയിൽ മുസ്ലിം ലീഗ് സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ പാണക്കാട് സാദിഖലി ശിഹാബ് തങ്ങൾ ഡോ. പുത്തൂർ റഹ്മാന് നൽകിയാണ് പ്രകാശനം നിർവഹിച്ചത്. ഫുജൈറ കെ.എം.സി.സി പ്രസിഡന്റ് മുബാറക് കോക്കൂർ, ഫുജൈറ ഇന്ത്യൻ സോഷ്യൽ ക്ലബ് ഉപദേശികസമിതി ചെയർമാൻ അഡ്വ. നസീറുദ്ധീൻ, അമ്മാർ കിഴുപറമ്പ് എന്നിവർ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു. പേജ് ഇന്ത്യ പബ്ലിഷേഴ്സ് ആണ് പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രസാധകർ.
