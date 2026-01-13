Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_right‘ഗൾഫ് മാധ്യമം’...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 13 Jan 2026 10:31 PM IST
    Updated On
    date_range 13 Jan 2026 10:31 PM IST

    ‘ഗൾഫ് മാധ്യമം’ വായനക്കാർക്ക്​ ഓഫറുമായി ‘സേ ഓൺലൈൻ’

    text_fields
    bookmark_border
    ‘ഗൾഫ് മാധ്യമം’ വായനക്കാർക്ക്​ ഓഫറുമായി ‘സേ ഓൺലൈൻ’
    cancel
    Listen to this Article

    ദുബൈ: ‘ഗൾഫ് മാധ്യമം’ വായനക്കാർക്കായി സേ ഓൺലൈൻ (Zay Online) പരിമിതകാല പ്രമോഷൻ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ജി.സി.സി രാജ്യങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിങ്​ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമാണ് സേ ഓൺലൈൻ. ഗൃഹോപയോഗത്തിനും ദൈനംദിന ഉപയോഗത്തിനുമുള്ള സാധനങ്ങളാണിത്​ വഴി ലഭ്യമാക്കുന്നത്​. പ്രായോഗികതയും വിലക്കുറവും ഉപയോഗസൗകര്യവും ലക്ഷ്യമാക്കി തയാറാക്കിയ വിവിധ ഉൽപന്നങ്ങളാണ് കമ്പനി വിൽക്കുന്നത്.

    പുതിയ ഓഫറിന്റെ ഭാഗമായി, ഷിപ്പിങ്​ ചെലവ് മാത്രം അടച്ചാൽ 2.5 കി.ഗ്രാം സേ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഡിറ്റർജന്റ് പൗഡർ പാക്ക് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് സൗജന്യമായി ലഭിക്കും. ഓട്ടോമാറ്റിക് വാഷിങ്​ മെഷീനുകളിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പ്രത്യേകം രൂപകൽപന ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ഡിറ്റർജന്റ്, പാടുകൾ നീക്കം ചെയ്യുന്നതും വസ്ത്രങ്ങൾക്ക് തെളിച്ചവും നിറസംരക്ഷണവും നൽകുന്നതുമാണ്.

    ZayOnline.com വഴി ചെക്ക്ഔട്ടിൽ ZAYFREE എന്ന പ്രൊമോ കോഡ് ഉപയോഗിച്ചാലാണ് ഈ ഓഫർ ലഭിക്കുക. സ്റ്റോക്ക് ലഭ്യത അനുസരിച്ച്​ പരിമിതകാലത്തേക്കാണ്​ ഈ ഓഫർ ലഭിക്കുക. ഓർഡറുകൾ നൽകാൻ: https://zayonline.com/pages/freedetergentpowder

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulf madhyamamwashing powderonline shopping
    News Summary - 'Say Online' offers an offer to 'Gulf Media' readers
    Similar News
    Next Story
    X