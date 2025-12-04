Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    4 Dec 2025 9:10 AM IST
    4 Dec 2025 9:10 AM IST

    സൗ​ദി ഓ​ഹ​രി വി​പ​ണി; വ​ൻ മു​ന്നേ​റ്റ​മു​ണ്ടാ​ക്കി അ​ൽ​മ​സാ​ർ അ​ൽ​ഷാ​മി​ൽ എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ
    ഡോ. ​ഷം​ഷീ​ർ വ​യ​ലി​ൽ ത​ദാ​വു​ൽ നേ​താ​ക്ക​ൾ​ക്കൊ​പ്പം ബെ​ൽ​റി​ങ്​ ച​ട​ങ്ങി​ൽ

    ദു​ബൈ​: സൗ​ദി വി​പ​ണി​യി​ലെ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ ക​മ്പ​നി ലി​സ്റ്റി​ങ് വ​ൻ വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​ക്കി മ​ല​യാ​ളി ആ​രോ​ഗ്യ​സം​രം​ഭ​ക​ൻ ഡോ. ​ഷം​ഷീ​ർ വ​യ​ലി​ൽ.

    ഇ​ദ്ദേ​ഹം ചെ​യ​ർ​മാ​നാ​യ ജി.​സി.​സി​യി​ലെ മു​ൻ​നി​ര സ്പെ​ഷ​ലൈ​സ്ഡ് എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ ക​മ്പ​നി അ​ൽ​മ​സാ​ർ അ​ൽ​ഷാ​മി​ൽ എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ മി​ക​ച്ച മു​ന്നേ​റ്റ​ത്തോ​ടെ ആ​ദ്യ ദി​നം വ്യാ​പാ​രം തു​ട​ങ്ങി. ഐ.​പി.​ഒ​ക്ക് ശേ​ഷം നി​ശ്ച​യി​ച്ച ഓ​ഹ​രി വി​ല​യാ​യ 19.5 റി​യാ​ലി​ൽ (467 രൂ​പ) ആ​രം​ഭി​ച്ച വ്യാ​പാ​രം ആ​ദ്യ ദി​നം 18.41% ഉ​യ​ർ​ന്ന് 23.09 റി​യാ​ലി​ലാ​ണ് (553 രൂ​പ) അ​വ​സാ​നി​ച്ച​ത്.

    ക​മ്പ​നി​യു​ടെ ആ​കെ മൂ​ല്യം 2.36 ശ​ത​കോ​ടി റി​യാ​ൽ ആ​യി (5,661 കോ​ടി രൂ​പ) ഉ​യ​ർ​ന്നു. സാ​മ്പ​ത്തി​ക, വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ, ന​യ​ത​ന്ത്ര മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലെ പ്ര​മു​ഖ​ർ കി​ങ് അ​ബ്ദു​ല്ല ഫി​നാ​ൻ​ഷ്യ​ൽ ഡി​സ്ട്രി​ക്റ്റി​ലെ സൗ​ദി സ്റ്റോ​ക് എ​ക്സ്ചേ​ഞ്ചി​ൽ (ത​ദാ​വു​ൽ) ന​ട​ന്ന ബെ​ൽ റിം​ഗി​ങ് ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. സൗ​ദി എ​ക്‌​സ്‌​ചേ​ഞ്ചി​ലെ ലി​സ്റ്റി​ങ്​ മേ​ധാ​വി നാ​സ​ർ അ​ൽ അ​ജാ​ജി, സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യി​ലെ യു.​എ.​ഇ സ്ഥാ​ന​പ​തി മ​താ​ർ അ​ൽ ദ​ഹേ​രി, ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ്ഥാ​ന​പ​തി ഡോ. ​സു​ഹെ​ൽ അ​ജാ​സ് ഖാ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ മ​ണി മു​ഴ​ക്കി. ആ​ദ്യ മ​ണി​ക്കൂ​റി​ൽ ത​ന്നെ അ​ൽ​മ​സാ​ർ ഓ​ഹ​രി​ക​ൾ​ക്ക് വി​പ​ണി​യി​ൽ മി​ക​ച്ച പ്ര​തി​ക​ര​ണ​മാ​ണ് ല​ഭി​ച്ച​ത്. അ​ൽ​മ​സാ​ർ അ​ൽ​ഷാ​മി​ലി​ന്‍റെ വ​ള​ർ​ച്ച​യി​ൽ ഭാ​ഗ​മാ​കാ​നാ​യ​തി​ൽ ഏ​റെ അ​ഭി​മാ​ന​മു​ണ്ടെ​ന്ന് ഡോ. ​ഷം​ഷീ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. ‘സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​ക്കും യു.​എ.​ഇ​ക്കും ഇ​ട​യി​ലു​ള്ള ഒ​രു പു​തി​യ സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ​ള​ർ​ച്ച​യു​ടെ പാ​ല​മാ​ണ് ഈ ​ലി​സ്റ്റി​ങ്. ഇ​ന്ത്യ​ൻ സം​രം​ഭ​ക​നാ​യ ഡോ. ​ഷം​ഷീ​റി​ന്‍റെ ഉ​ദ്യ​മ​ത്തെ സ്ഥാ​ന​പ​തി ഡോ. ​സു​ഹെ​ൽ അ​ജാ​സ് ഖാ​ൻ അ​ഭി​ന​ന്ദി​ച്ചു. കോ​ൺ​സു​ല​ർ മ​നു​സ്മൃ​തി​യും ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. അ​ൽ​മ​സാ​ർ അ​ൽ​ഷാ​മി​ലി​ന്‍റെ ഓ​ഹ​രി മൂ​ല​ധ​ന​ത്തി​ന്റെ 30 ശ​ത​മാ​ന​മാ​ണ് സൗ​ദി എ​ക്സ്ചേ​ഞ്ചി​ന്‍റെ പ്ര​ധാ​ന വി​പ​ണി​യി​ൽ ലി​സ്റ്റ് ചെ​യ്ത​ത്. ഐ.​പി.​ഒ​യു​ടെ വി​ല അ​തി​ന്‍റെ ശ്രേ​ണി​യി​ലെ ഏ​റ്റ​വും ഉ​യ​ർ​ന്ന ത​ല​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു. ബു​ക്ക് ബി​ൽ​ഡി​ങ്​ പ്ര​ക്രി​യ​യി​ലൂ​ടെ ക​മ്പ​നി 103 മ​ട​ങ്ങ് ഓ​വ​ർ സ​ബ്സ്ക്രി​പ്ഷ​നോ​ടെ ഏ​ക​ദേ​ശം 62 ശ​ത​കോ​ടി സൗ​ദി റി​യാ​ൽ (1.48 ല​ക്ഷം കോ​ടി രൂ​പ) മൂ​ല്യം നേ​ടി. ഐ.​പി.​ഒ​യി​ലൂ​ടെ സ​മാ​ഹ​രി​ച്ച​ത് 599 ദ​ശ​ല​ക്ഷം സൗ​ദി റി​യാ​ൽ (14.35 ശ​ത​കോ​ടി രൂ​പ).

    TAGS:educationUAE Newsstock market valueSaudi Arabia
