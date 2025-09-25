Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 25 Sept 2025 7:01 AM IST
    Updated On
    date_range 25 Sept 2025 7:01 AM IST

    ദു​ബൈ​യി​ൽ സൗ​ദി ദേ​ശീ​യ​ദി​നം ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു

    dubai airport
    ദു​ബൈ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ൽ സൗ​ദി യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക്​ ദേ​ശീ​യ​ദി​ന സ​മ്മാ​നം ന​ൽ​കു​ന്നു

    ദു​ബൈ: യു.​എ.​ഇ​യും സൗ​ദി​യും ത​മ്മി​ലെ ആ​ഴ​ത്തി​ലു​ള്ള സാ​ഹോ​ദ​ര്യ​വും ച​രി​ത്ര​പ​ര​മാ​യ ബ​ന്ധ​വും വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി 95ാാമ​ത് സൗ​ദി ദേ​ശീ​യ ദി​നം ദു​ബൈ ജ​ന​റ​ൽ ഡ​യ​റ​ക്ട​റേ​റ്റ് ഓ​ഫ് ഐ​ഡ​ന്റി​റ്റി ആ​ൻ​ഡ് ഫോ​റി​നേ​ഴ്‌​സ് അ​ഫ​യേ​ഴ്‌​സി​ന്റെ (ജി.​ഡി.​ആ​ർ.​എ​ഫ്.​എ) നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ദു​ബൈ വി​മാ​ന​ത്താ​വ​ള​ത്തി​ലെ ടെ​ർ​മി​ന​ൽ 1ൽ ​വി​പു​ല​മാ​യി ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു.

    പ​രി​പാ​ടി​ക​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സൗ​ദി​യി​ൽ നി​ന്ന് ദു​ബൈ​യി​ലെ​ത്തി​യ യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക്​ ഊ​ഷ്മ​ള​മാ​യ സ്വീ​ക​ര​ണം ന​ൽ​കി. സൗ​ദി പ​താ​ക​ക​ളും പ്ര​ത്യേ​ക സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ളും ന​ൽ​കി​യാ​ണ്​ സ്വീ​ക​രി​ച്ച​ത്. ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി സ്മാ​ർ​ട്ട് ഗേ​റ്റു​ക​ൾ പ​ച്ച നി​റ​ത്തി​ൽ പ്ര​കാ​ശി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. ‘സാ​ലം’, ‘സ​ലാ​മ’ എ​ന്നീ മാ​സ്കോ​ട്ടു​ക​ൾ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്ക് സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കി. സൗ​ദി യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ പാ​സ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ളി​ൽ പ്ര​ത്യേ​ക സ്റ്റാ​മ്പ് പ​തി​പ്പി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.‘യു.​എ.​ഇ​യും സൗ​ദി​യും, എ​ക്കാ​ല​വും ഒ​രു​മി​ച്ച്​’ എ​ന്ന വാ​ച​ക​വും 95-ാമ​ത് സൗ​ദി ദേ​ശീ​യ ദി​ന​ത്തി​ന്റെ ലോ​ഗോ​യും ആ​ലേ​ഖ​നം ചെ​യ്ത സ്റ്റാ​മ്പാ​ണ്​ പ​തി​പ്പി​ച്ച​ത്.

    News Summary - Saudi National Day celebrated in Dubai
