Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightസൗ​ദി​യ​യും എ​യ​ർ...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 18 Jan 2026 7:41 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Jan 2026 7:41 AM IST

    സൗ​ദി​യ​യും എ​യ​ർ ഇ​ന്ത്യ​യും കൈ​കോ​ർ​ക്കു​ന്നു; യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് ഇ​നി ഒ​രൊ​റ്റ ടി​ക്ക​റ്റി​ൽ ഇ​രു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കും പ​റ​ക്കാം

    text_fields
    bookmark_border
    പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്കും ടൂ​റി​സ്​​റ്റു​ക​ൾ​ക്കും പ്ര​യോ​ജ​ന​പ്ര​ദം
    സൗ​ദി​യ​യും എ​യ​ർ ഇ​ന്ത്യ​യും കൈ​കോ​ർ​ക്കു​ന്നു; യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് ഇ​നി ഒ​രൊ​റ്റ ടി​ക്ക​റ്റി​ൽ ഇ​രു​രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കും പ​റ​ക്കാം
    cancel

    റി​യാ​ദ്: സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ​യു​ടെ ദേ​ശീ​യ വി​മാ​ന​ക്ക​മ്പ​നി​യാ​യ സൗ​ദി​യ​യും (സൗ​ദി എ​യ​ർ​ലൈ​ൻ​സ്) ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ പ്ര​മു​ഖ വി​മാ​ന​ക്ക​മ്പ​നി​യാ​യ എ​യ​ർ ഇ​ന്ത്യ​യും പു​തി​യ കോ​ഡ്‌​ഷെ​യ​ർ ക​രാ​റി​ൽ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചു. അ​ടു​ത്ത ഫെ​ബ്രു​വ​രി മു​ത​ൽ ക​രാ​ർ പ്രാ​ബ​ല്യ​ത്തി​ൽ വ​രും. ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​മി​ട​യി​ലു​ള്ള വ്യോ​മ​ബ​ന്ധം ശ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​നും വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര-​ബി​സി​ന​സ് മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ൽ വ​ലി​യ കു​തി​ച്ചു​ചാ​ട്ടം ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​മാ​ണ് ഈ ​പു​തി​യ സ​ഹ​ക​ര​ണം.

    യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക്​ വ​ലി​യ നേ​ട്ടം

    ഈ ​ക​രാ​ർ നി​ല​വി​ൽ വ​രു​ന്ന​തോ​ടെ യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് നി​ര​വ​ധി പ്ര​യോ​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ ല​ഭി​ക്കും. ഏ​കീ​കൃ​ത ടി​ക്ക​റ്റി​ങ്ങാ​ണ്​ ഒ​ന്ന്. സൗ​ദി​യ​യു​ടെ​യോ എ​യ​ർ ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ​യോ പ​ക്ക​ൽ​നി​ന്ന് എ​ടു​ക്കു​ന്ന ഒ​രൊ​റ്റ ടി​ക്ക​റ്റി​ലൂ​ടെ ഇ​രു വി​മാ​ന​ക്ക​മ്പ​നി​ക​ളു​ടെ​യും സ​ർ​വി​സു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാം. ല​ഗേ​ജ് സൗ​ക​ര്യ​മാ​ണ്​ മ​റ്റൊ​ന്ന്. അ​ന്തി​മ ല​ക്ഷ്യ​സ്ഥാ​ന​ത്തേ​ക്ക് ല​ഗേ​ജു​ക​ൾ നേ​രി​ട്ട് എ​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​ൽ ക​ണ​ക്റ്റി​ങ് ഫ്ലൈ​റ്റു​ക​ളി​ൽ വീ​ണ്ടും ചെ​ക്ക്-​ഇ​ൻ ചെ​യ്യേ​ണ്ട ബു​ദ്ധി​മു​ട്ട് ഒ​ഴി​വാ​കും. ത​ട​സ്സ​മി​ല്ലാ​ത്ത യാ​ത്ര​യാ​ണ്​ ഏ​റ്റ​വും പ്ര​ധാ​നം. റി​സ​ർ​വേ​ഷ​നും ടി​ക്ക​റ്റി​ങ്ങും വേ​ഗ​ത്തി​ലാ​കു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് കൂ​ടു​ത​ൽ ക​ണ​ക്റ്റി​ങ് ഫ്ലൈ​റ്റു​ക​ൾ തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്കാ​നു​ള്ള അ​വ​സ​രം ല​ഭി​ക്കും.

    വി​പു​ല​മാ​യ ക​ണ​ക്റ്റി​വി​റ്റി

    സൗ​ദി​യ യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് മും​ബൈ, ഡ​ൽ​ഹി എ​ന്നി​വ പ്ര​ധാ​ന കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളാ​ക്കി ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ ഒ​ട്ടു​മി​ക്ക ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കും എ​ളു​പ്പ​ത്തി​ൽ യാ​ത്ര ചെ​യ്യാം. കൊ​ച്ചി, ബം​ഗ​ളൂ​രു, അ​ഹ്മ​ദാ​ബാ​ദ്, കൊ​ൽ​ക്ക​ത്ത, ഹൈ​ദ​രാ​ബാ​ദ്, ചെ​ന്നൈ, ല​ഖ്‌​നൗ, ജ​യ്പൂ​ർ തു​ട​ങ്ങി പ​തി​ന​ഞ്ചി​ല​ധി​കം ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ൾ ഇ​തി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്നു. മ​റു​ഭാ​ഗ​ത്ത്, എ​യ​ർ ഇ​ന്ത്യ യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക് റി​യാ​ദ്, ജി​ദ്ദ വ​ഴി സൗ​ദി​യി​ലെ ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളാ​യ ദ​മ്മാം, അ​ബ്ഹ, ഖ​സീം, ജി​സാ​ൻ, മ​ദീ​ന, ത്വാ​ഇ​ഫ് എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് സു​ഗ​മ​മാ​യി യാ​ത്ര ചെ​യ്യാ​നാ​കും. ഈ ​വ​ർ​ഷം അ​വ​സാ​ന​ത്തോ​ടെ അ​ന്താ​രാ​ഷ്​​ട്ര റൂ​ട്ടു​ക​ളി​ലേ​ക്കും ഈ ​സ​ഹ​ക​ര​ണം വ്യാ​പി​പ്പി​ക്കാ​ൻ പ​ദ്ധ​തി​യു​ണ്ട്.‘​സൗ​ദി​യ​ക്ക് ഇ​ന്ത്യ​യു​മാ​യി 60 വ​ർ​ഷ​ത്തെ ച​രി​ത്ര​പ​ര​മാ​യ ബ​ന്ധ​മു​ണ്ട്. എ​യ​ർ ഇ​ന്ത്യ​യു​മാ​യു​ള്ള ഈ ​ക​രാ​ർ ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ലു​ള്ള ബ​ന്ധം കൂ​ടു​ത​ൽ ദൃ​ഢ​മാ​ക്കും’ -സൗ​ദി​യ ഗ്രൂ​പ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ ഇ​ബ്രാ​ഹിം അ​ൽ ഉ​മ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ‘​മി​ഡി​ലീ​സ്​​റ്റി​ലെ ഏ​റ്റ​വും പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട വി​പ​ണി​ക​ളി​ലൊ​ന്നാ​ണ് സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ. സൗ​ദി​യി​ലെ വി​ശാ​ല​മാ​യ ഇ​ന്ത്യ​ൻ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന് ഈ ​ക​രാ​ർ മി​ക​ച്ച യാ​ത്രാ​നു​ഭ​വം ന​ൽ​കു​മെ​ന്ന്​ എ​യ​ർ ഇ​ന്ത്യ സി.​ഇ.​ഒ. കാം​ബെ​ൽ വി​ൽ​സ​ണും അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു.​ഈ സ​ഹ​ക​ര​ണം ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ൾ​ക്ക് സൗ​ദി​യി​ലെ ടൂ​റി​സം കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ൾ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്കാ​നും സൗ​ദി​യി​ലു​ള്ള പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക് ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക് എ​ത്തി​ച്ചേ​രാ​നും ഏ​റെ സ​ഹാ​യ​ക​മാ​കും.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:gulfnewsUAESaudi Arabiagulfnewsmalayalam
    News Summary - Saudi Arabia and Air India join hands; passengers can now fly to both countries on a single ticket
    Similar News
    Next Story
    X