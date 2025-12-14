Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightമാ​നു​ഷി​ക...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 14 Dec 2025 7:41 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Dec 2025 7:41 AM IST

    മാ​നു​ഷി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ സൗ​ദി ആ​ഗോ​ള മാ​തൃ​ക-യു.​എ​ൻ. ​സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​ന​റ​ൽ

    text_fields
    bookmark_border
    റി​യാ​ദി​ലെ​ത്തി​യ ഗു​​ട്ടെ​റ​സ്​ കെ.​എ​സ്​ റി​ലീ​ഫ്​ സെൻറ​ർ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ചു
    മാ​നു​ഷി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ സൗ​ദി ആ​ഗോ​ള മാ​തൃ​ക-യു.​എ​ൻ. ​സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​ന​റ​ൽ
    cancel
    camera_alt

    യു.എൻ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​ന​റ​ൽ അ​േ​ൻ​റാ​ണി​യോ ഗു​ട്ടെ​റ​സ് റി​യാ​ദി​ലെ കി​ങ് സ​ൽ​മാ​ൻ റി​ലീ​ഫ് ​േക​ന്ദ്രം സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച​പ്പോ​ൾ

    റി​യാ​ദ്: ജീ​വ​കാ​രു​ണ്യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ രാ​ജ്യം ആ​ഗോ​ള മാ​തൃ​ക​യാ​ണെ​ന്നും മാ​നു​ഷി​ക സ​ഹാ​യം ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ൽ ഉ​റ​ച്ച പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത പു​ല​ർ​ത്തു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്​​ട്ര​സ​ഭ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​ന​റ​ൽ അ​േ​ൻ​റാ​ണി​യോ ഗു​ട്ടെ​റ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഹ്ര​സ്വ സ​ന്ദ​ർ​ശ​നാ​ർ​ഥം സൗ​ദി​യി​ലെ​ത്തി​യ യു.​എ​ൻ ​​െസ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​ന​റ​ൽ റി​യാ​ദി​ലെ കി​ങ് സ​ൽ​മാ​ൻ റി​ലീ​ഫ് ​േക​ന്ദ്രം ആ​സ്ഥാ​നം സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്ക​വെ​യാ​ണ്​ ഇ​ക്കാ​ര്യം ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ട്ടി​യ​ത്. പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ചും മു​ൻ​കാ​ല​ങ്ങ​ളെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച് മാ​നു​ഷി​ക സ​ഹാ​യം ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​​ന്റെ സാ​ന്നി​ധ്യം കു​റ​ഞ്ഞു​വ​രു​ന്ന നി​ല​വി​ലെ ആ​ഗോ​ള സാ​ഹ​ച​ര്യ​ങ്ങ​ളു​ടെ വെ​ളി​ച്ച​ത്തി​ൽ യ​മ​ൻ, സൊ​മാ​ലി​യ, സി​റി​യ തു​ട​ങ്ങി​യ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടും ദു​രി​ത​മ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് ഉ​യ​ർ​ന്ന നി​ല​വാ​ര​മു​ള്ള സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന​തി​ൽ സ​ൽ​മാ​ൻ റി​ലീ​ഫ് കേ​ന്ദ്രം ന​ട​ത്തു​ന്ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ശം​സ​നീ​യ​മാ​ണ്.

    ഉ​ദാ​ര​ത, സ​മ​ർ​പ്പ​ണം, കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​ത, അ​സാ​ധാ​ര​ണ​മാ​യ ഗു​ണ​നി​ല​വാ​ര​മു​ള്ള സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ​യു​ടെ ഒ​രു മി​ക​ച്ച ഉ​ദാ​ഹ​ര​ണ​മാ​ണ് കേ​ന്ദ്ര​മെ​ന്ന് ഗു​ട്ടെ​റ​സ് വി​ശേ​ഷി​പ്പി​ച്ചു. അ​ത് മാ​നു​ഷി​ക പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ലി​സ​വും നേ​തൃ​ത്വ​വും ഉ​ൾ​ക്കൊ​ള്ളു​ന്നു.

    അ​ഭ​യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്കാ​യു​ള്ള ഹൈ​ക്ക​മീ​ഷ​ണ​റാ​യി​രു​ന്ന​പ്പോ​ൾ ഈ ​കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​െൻറ ഉ​ദ്ഘാ​ട​ന​ത്തി​ന് താ​ൻ സാ​ക്ഷ്യം വ​ഹി​ച്ചി​രു​ന്നു. അ​ന്ന്​ മു​ത​ൽ കേ​ന്ദ്ര​വും യു.​എ​ൻ മാ​നു​ഷി​ക ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ളും ത​മ്മി​ൽ ത​ന്ത്ര​പ​ര​മാ​യ സ​ഹ​ക​ര​ണം ഉ​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്നും ഗുെ​ട്ട​റ​സ് കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. ശ​നി​യാ​ഴ്ച​യാ​ണ് ന്യൂ​യോ​ർ​ക്കി​ലെ യു.​എ​ന്നി​ലെ സൗ​ദി​യു​ടെ സ്ഥി​രം പ്ര​തി​നി​ധി ഡോ. ​അ​ബ്​​ദു​ൽ അ​സീ​സ് ബി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ൽ​വാ​സി​ലി​െൻറ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ൽ യു.​എ​ൻ​ െസ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​ന​റ​ൽ കി​ങ് സ​ൽ​മാ​ൻ റി​ലീ​ഫ് കേ​ന്ദ്രം സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച​ത്. റോ​യ​ൽ കോ​ർ​ട്ട് ഉ​പ​ദേ​ഷ്​​ടാ​വും ജ​ന​റ​ൽ സൂ​പ്പ​ർ​വൈ​സ​റു​മാ​യ ഡോ. ​അ​ബ്​​ദു​ല്ല അ​ൽ​റ​ബീ​അ​യു​മാ​യും കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ലെ നേ​താ​ക്ക​ളു​മാ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ടി​ക്കാ​ഴ്ച ന​ട​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്തു. കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​െൻറ സം​യു​ക്ത പ​ദ്ധ​തി​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടു​മു​ള്ള അ​വ​യു​ടെ മാ​നു​ഷി​ക സ്വാ​ധീ​ന​ത്തെ​ക്കു​റി​ച്ചും വി​ശ​ദീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ അ​ദ്ദേ​ഹം കേ​ട്ടു. 109 രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി 800 കോ​ടി ഡോ​ള​ർ മൂ​ല്യ​മു​ള്ള 3881 പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ ഇ​തി​ലു​ൾ​പ്പെ​ട്ടും. കൃ​ത്രി​മ കൈ​കാ​ലു​ക​ൾ ന​ൽ​കു​ന്ന ‘പ്രോ​സ്തെ​റ്റി​ക് ലിം​ബ്’ പ്രോ​ഗ്രാം, യ​മ​ൻ കു​ഴി​ബോം​ബു​ക​ൾ നീ​ക്കം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ‘മ​സാം’ പ​ദ്ധ​തി, യ​മ​ൻ കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ പു​നഃ​സം​യോ​ജ​ന​ത്തി​നാ​യു​ള്ള ‘ക​ഫാ​ക്ക്’ പ​രി​പാ​ടി, സ​ന്ന​ദ്ധ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ, സ​യാ​മീ​സ് പ​രി​പാ​ടി തു​ട​ങ്ങി​യ പ്ര​ത്യേ​ക പ​രി​പാ​ടി​ക​ളെ​ക്കു​റി​ച്ചും അ​ദ്ദേ​ഹം ചോ​ദി​ച്ച​റി​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:un secretary generalgulfnewsUAESaudi ArabiaGlobal Model
    News Summary - Saudi Arabia a global model in humanitarian operations - UN Secretary General
    Similar News
    Next Story
    X