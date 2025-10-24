Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_right‘സൗ ​സാ​ൽ പെ​ഹ​ലെ’...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 24 Oct 2025 9:07 AM IST
    Updated On
    date_range 24 Oct 2025 9:07 AM IST

    ‘സൗ ​സാ​ൽ പെ​ഹ​ലെ’ നാളെ

    text_fields
    bookmark_border
    ‘സൗ ​സാ​ൽ പെ​ഹ​ലെ’ നാളെ
    cancel
    Listen to this Article

    ​ദു​ബൈ: അ​ന​ശ്വ​ര ഗാ​യ​ക​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് റ​ഫി​യു​ടെ നൂ​റാം ജ​ന്മ വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഇ​വ​ൻ ടൈ​ഡ്സി​ന്റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 25ന് നാളെ ​ദു​ബൈ മം​സാ​റി​ലെ സ​യാ​സി അ​ക്കാ​ദ​മി ഫോ​ക്​​ലോ​ർ തി​യ​റ്റ​റി​ൽ ‘സൗ ​സാ​ൽ പെ​ഹ​ലെ’(​നൂ​റു വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു മു​മ്പേ) എ​ന്ന പേ​രി​ൽ സം​ഗീ​ത സ​മ​ർ​പ്പ​ണ പ​രി​പാ​ടി ന​ട​ത്തും.

    അ​ന​ശ്വ​ര ഗാ​യ​ക​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് റ​ഫി​യു​ടെ ജ​ന​നം മു​ത​ൽ മ​ര​ണം വ​രെ​യു​ള്ള സം​ഗീ​ത യാ​ത്ര​യു​ടെ ബ​യോ മ്യൂ​സി​ക് ഷോ​യാ​യി​രി​ക്കും ഇ​തെ​ന്ന് ഷോ ​ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ യാ​സി​ർ ഹ​മീ​ദ് അ​റി​യി​ച്ചു.

    മു​ഹ​മ്മ​ദ് റ​ഫി പാ​ടി അ​വി​സ്മ​ര​ണീ​യ​മാ​ക്കി​യ ഗാ​ന​മാ​ണ് ‘സൗ ​സാ​ൽ പെ​ഹ​ലെ’. ഗാ​യ​ക​ൻ ഡോ. ​സൗ​ര​വ് കി​ഷ​നും യു​വ ഗാ​യി​ക ക​ല്യാ​ണി വി​നോ​ദും നേ​തൃ​ത്വം കൊ​ടു​ക്കു​ന്ന ഗാ​ന​സ​ന്ധ്യ​യി​ൽ സാ​മൂ​ഹി​ക സാം​സ്‌​കാ​രി​ക വ്യാ​വ​സാ​യി​ക മ​ണ്ഡ​ല​ങ്ങ​ളി​ലെ പ്ര​മു​ഖ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും. പ്ര​വേ​ശ​നം സൗ​ജ​ന്യ​മാ​ണ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:newsgulfUAE
    News Summary - ‘Sau Sal Pehale’ tomorrow
    Similar News
    Next Story
    X