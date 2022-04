By മാധ്യമം ലേഖകൻ Listen to this Article ദുബൈ: ഒമാൻ ഒഴികെ ഗൾഫ്​ രാജ്യങ്ങളിൽ ശനിയാഴ്ച റമദാൻ ഒന്ന്​. മാസപ്പിറവി ദർശിച്ചതിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്​ സൗദി, യു.എ.ഇ, കുവൈത്ത്​, ഖത്തർ, ബഹ്​റൈൻ എന്നീ രാജ്യങ്ങളിലെ അധികൃ​തർ റമദാൻ സ്ഥിരീകരിച്ചത്​. അതേസമയം ഒമാനിൽ മാസപ്പിറവി ദൃശ്യമല്ലാത്തതിനാൽ ശനിയാഴ്ച ശഅബാൻ 30 പൂർത്തീകരിച്ച്​ റമദാൻ ഒന്ന്​ ഞായറാഴ്ചയായിരിക്കുമെന്ന്​ മാസപ്പിറവി നിര്‍ണയ സമിതി അറിയിച്ചു.

കോവിഡ്​ മഹമാരിയുടെ ഭീതി മാറിയ ആശ്വാസകരമായ അന്തരീക്ഷത്തിലാണ്​ ഗൾഫിൽ നോമ്പുകാലം വന്നുചേരുന്നത്​. പള്ളികളിൽ നിബന്ധനകളോടെ ഇഫ്താറും രാത്രി നമസ്കാരങ്ങളും നടക്കും. കഴിഞ്ഞ വർഷത്തേതിൽ നിന്ന്​ വ്യത്യസ്തമായി വിപണിയിലും റമദാൻ അടുത്തതോടെ ഉണർവ്​ ദൃശ്യമാണ്​.

