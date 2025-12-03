Begin typing your search above and press return to search.
    സാ​ന്ത്വ​നം യൂ​ത്ത് ഫെ​സ്റ്റ് സ​മാ​പി​ച്ചു

    സാ​ന്ത്വ​നം യൂ​ത്ത് ഫെ​സ്റ്റ് സ​മാ​പി​ച്ചു
    ‘സാ​ന്ത്വ​നം യൂ​ത്ത് ഫെ​സ്റ്റ് 2025’ എ​ട്ടാം സീ​സ​ണി​ൽ ഒ​ത്തു​കൂ​ടി​യ​വ​ർ

    ദു​ബൈ: ദു​ബൈ ക​മ്യൂ​ണി​റ്റി ഡെ​വ​ല​പ്മെ​ന്‍റ്​ അ​തോ​റി​റ്റി​യു​ടെ കീ​ഴി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന സാ​ന്ത്വ​നം ദു​ബൈ​യു​ടെ ‘സാ​ന്ത്വ​നം യൂ​ത്ത് ഫെ​സ്റ്റ് 2025 സീ​സ​ൺ എ​ട്ട്’ ദു​ബൈ ഗ​ൾ​ഫ് മോ​ഡ​ൽ സ്കൂ​ളി​ൽ സ​മാ​പി​ച്ചു. യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ സ്കൂ​ളു​ക​ളെ​യും ആ​ർ​ട്സ് സ്കൂ​ളു​ക​ളെ​യും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യാ​യി​രു​ന്നു പ​രി​പാ​ടി.

    ഗ​ൾ​ഫ് മോ​ഡ​ൽ സ്കൂ​ളി​ലെ 10 വേ​ദി​ക​ളി​ൽ ന​വം​ബ​ർ 29, 30 തീ​യ​തി​ക​ളി​ൽ ന​ട​ന്ന മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ 1800ൽ ​അ​ധി​കം കു​ട്ടി​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ഭി​ന്ന​ശേ​ഷി​ക്കാ​രാ​യ കു​ട്ടി​ക​ൾ​ക്കും പ്ര​ത്യേ​ക മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ ഒ​രു​ക്കി​യി​രു​ന്നു. പ്രൈ​മ​റി​ത​ല​ത്തി​ൽ ക​ലാ​പ്ര​തി​ഭ​യാ​യി ആ​രു​ഷ് നി​തി​ൻ രാ​ജ​ൻ, ക​ലാ​തി​ല​ക​മാ​യി ജൂ​സാ​നി​യ ജി​ബി​ൻ, സ​ബ്ജൂ​നി​യ​ർ ത​ല​ത്തി​ൽ ക​ലാ​പ്ര​തി​ഭ​യാ​യി ശ്രീ​റാം അ​ഭി​ലാ​ഷ്, ക​ലാ​തി​ല​ക​മാ​യി റ​ബേ​ക്ക ജോ​സ് കാ​വു​ങ്ക​ൽ, സീ​നി​യ​ർ ത​ല​ത്തി​ൽ ക​ലാ​തി​ല​ക​മാ​യി സ​മീ​ഷാ ന​മ്പ്യാ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു.

    ആ​ർ​ട്സ് സ്കൂ​ൾ​ത​ല​ത്തി​ൽ ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​നം ന​ർ​ത്തി​ത സ്കൂ​ൾ ഓ​ഫ് ഡാ​ൻ​സ് ആ​ൻ​ഡ് മ്യൂ​സി​ക്കും ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​നം പ്രാ​ണ പെ​ർ​ഫോ​മി​ങ് ആ​ർ​ട്സും ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി. ബെ​സ്റ്റ് ക​ൾ​ച്ച​ർ സ്കൂ​ൾ​ത​ല​ത്തി​ൽ ഒ​ന്നാം​സ്ഥാ​നം ഡ​ൽ​ഹി പ്രൈ​വ​റ്റ് സ്കൂ​ൾ ഷാ​ർ​ജ​യും, ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​നം ലീ​ഡേ​ഴ്സ് പ്രൈ​വ​റ്റ് സ്കൂ​ൾ ഷാ​ർ​ജ​യും നേ​ടി. തു​ട​ർ​ന്ന് ന​ട​ന്ന പൊ​തു​സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ മു​തി​ർ​ന്ന മാ​ധ്യ​മ​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​ൻ അ​നി​ൽ അ​ടൂ​ർ, സാ​ന്ത്വ​നം യൂ​ത്ത് ഫെ​സ്റ്റ് ചീ​ഫ് ജ​ഡ്ജ് ഡോ. ​വി​ന്ദു​ജ മേ​നോ​ൻ, സാ​ന്ത്വ​നം ദു​ബൈ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ജി​ത് കു​ര്യ​ൻ, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി എ​ബു വ​ർ​ഗീ​സ്, യൂ​ത്ത് ഫെ​സ്റ്റ് ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ ഷി​ജോ വി ​ചാ​ക്കോ, ബോ​ർ​ഡ് അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ, മാ​നേ​ജി​ങ്​ ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ, സ്വാ​ന്ത​നം വാ​ള​ണ്ടി​യേ​ഴ്സ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    TAGS:youth festconcludes
    News Summary - Santwanam Youth Fest concludes
