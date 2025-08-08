Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightസാ​ന്ത്വ​നം...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 8 Aug 2025 6:34 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Aug 2025 6:34 AM IST

    സാ​ന്ത്വ​നം റാ​പ്പി​ഡ്​ ചെ​സ്​ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്‍റ്​ ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യി

    text_fields
    bookmark_border
    chess tournament
    cancel
    camera_alt

    സാ​ന്ത്വ​നം ദു​ബൈ റാ​പ്പി​ഡ് ചെ​സ്​ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്‍റി​ലെ ജേ​താ​ക്ക​ൾ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ​ക്കൊ​പ്പം

    ദു​ബൈ: സാ​ന്ത്വ​നം ദു​ബൈ റാ​പ്പി​ഡ് ചെ​സ്​ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്‍റ്​ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ദു​ബൈ അ​ൽ​ബു​സ്താ​ൻ സെ​ൻ​ട്ര​ലി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്‍റ്​ സാ​ന്ത്വ​നം ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ജി​ത് കു​ര്യ​ൻ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു.രാ​വി​ലെ ഒ​മ്പ​ത്​ മു​ത​ൽ വൈ​കീ​ട്ട് നാ​ലു​മ​ണി വ​രെ നീ​ണ്ടു​നി​ന്ന ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്‍റി​ൽ യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ വി​വി​ധ എ​മി​റേ​റ്റു​ക​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള നി​ര​വ​ധി കു​ട്ടി​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. സ​മാ​പ​ന സ​മ്മേ​ള​ന​ത്തി​ൽ ദു​ബൈ സ്പോ​ർ​ട്സ് കൗ​ൺ​സി​ൽ സ്ട്രാ​റ്റ​ജി​ക് പാ​ർ​ട്ണ​ർ​ഷി​പ് ത​ല​വ​ൻ മി​സ്റ്റ​ർ അ​ഹ​മ്മ​ദ് ഇ​ബ്രാ​ഹിം, പോ​സി​റ്റി​വ് സ്പി​രി​സ് കൗ​ൺ​സി​ൽ പ്ര​തി​നി​ധി മു​ർ​ത്താ​സ് ബി​ല്ലാ ഷ​രീ​ഫ്, ഗ്രാ​ൻ​ഡ് മാ​സ്റ്റ​ർ വാ​ൾ​ട്ട​ർ അ​രു​ൺ സി​ബി​യ, സാ​ന്ത്വ​നം ബോ​ർ​ഡ്​ അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ, മാ​നേ​ജി​ങ്​ ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്തു.റാ​പ്പി​ഡ് ചെ​സ് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്‍റി​ൽ വി​ജ​യി​ക​ളാ​യ​വ​ർ​ക്കു​ള്ള ട്രോ​ഫി​യും സ​ർ​ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റും ച​ട​ങ്ങി​ൽ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു. റാ​പ്പി​ഡ് ചെ​സ് ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്‍റി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ ആ​ർ​ട്ട് ഷോ​യും ടാ​ല​ന്‍റ്​ ഷോ​യും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:UAE NewsGulf Newschess tournamentgulf news malayalam
    News Summary - Santwanam Rapid Chess Tournament draws attention
    Similar News
    Next Story
    X