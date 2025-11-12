Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    U.A.E
    Posted On
    date_range 12 Nov 2025 8:44 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Nov 2025 8:44 AM IST

    സമദർശിനി ഓണാഘോഷം

    സമദർശിനി ഓണാഘോഷം
    സ​മ​ദ​ർ​ശി​നി ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ ശ്രീ​പ്ര​കാ​ശ്​ സം​സാ​രി​ക്കു​ന്നു

    ഷാ​ർ​ജ: സ​മ​ദ​ർ​ശി​നി ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം ഷാ​ർ​ജ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്‍റെ കോ​ൺ​ഫ​റ​ൻ​സ്‌ ഹാ​ളി​ൽ ന​ട​ന്നു. കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ, ഡോ. ​അ​ജി​ത് ശ​ങ്ക​റി​ന്‍റെ പ്ര​ചോ​ദി​ത പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം, ജാ​സ്​ മ്യൂ​സി​ക് ബാ​ൻ​ഡ് ഗാ​ന​മേ​ള എ​ന്നി​വ ആ​ഘോ​ഷ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി അ​​ര​ങ്ങേ​റി. ഈ ​അ​ധ്യ​യ​ന വ​ർ​ഷം 10, 12 ക്ലാ​സു​ക​ളി​ൽ മി​ക​ച്ച മാ​ർ​ക്ക്​ വാ​ങ്ങി പാ​സാ​യ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ൾ​ക്ക്​ സ്റ്റു​ഡ​ൻ​സ്​ അ​ക്കാ​ദ​മി​ക്​ എ​ക്സ​ല​ൻ​സ്​ അ​വാ​ർ​ഡും ച​ട​ങ്ങി​ൽ സ​മ്മാ​നി​ച്ചു.

    ഇ​ന്ത്യ​ൻ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ പ്ര​ദീ​പ്‌ നെ​ന്മാ​റ, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ​ശ്രീ​പ്ര​കാ​ശ് പു​രാ​യ​ത്ത്, ട്ര​ഷ​റ​ർ ഷാ​ജി ജോ​ൺ, ഇ​ന്ത്യ​ൻ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ മാ​നേ​ജ്മെ​ന്‍റ്​ ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ, മു​ൻ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു. സ​മ​ദ​ർ​ശി​നി പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ അ​നി​ൽ വാ​രി​യ​ർ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി വി​നോ​ദ് രാ​മ​ച​ന്ദ്ര​ൻ സ്വാ​ഗ​ത​വും ട്ര​ഷ​റ​ർ മൊ​യ്‌​തീ​ൻ ന​ന്ദി​യും രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി. ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ​ക്ക്‌ കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ ര​​ഞ്ചേ​ഷ് രാ​ജ​ൻ, വ​നി​താ വി​ഭാ​ഗം പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ല​ത വാ​രി​യ​ർ, ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ക​വി​ത വി​നോ​ദ്, ട്ര​ഷ​റ​ർ രാ​ജി ജേ​ക്ക​ബ് എ​ന്നി​വ​ർ നേ​തൃ​ത്വം ന​ൽ​കി.

    TAGS:onam celebrationgulfUAE
