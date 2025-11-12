സമദർശിനി ഓണാഘോഷംtext_fields
ഷാർജ: സമദർശിനി ഓണാഘോഷം ഷാർജ ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷന്റെ കോൺഫറൻസ് ഹാളിൽ നടന്നു. കുട്ടികളുടെ കലാപരിപാടികൾ, ഡോ. അജിത് ശങ്കറിന്റെ പ്രചോദിത പ്രഭാഷണം, ജാസ് മ്യൂസിക് ബാൻഡ് ഗാനമേള എന്നിവ ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി അരങ്ങേറി. ഈ അധ്യയന വർഷം 10, 12 ക്ലാസുകളിൽ മികച്ച മാർക്ക് വാങ്ങി പാസായ വിദ്യാർഥികൾക്ക് സ്റ്റുഡൻസ് അക്കാദമിക് എക്സലൻസ് അവാർഡും ചടങ്ങിൽ സമ്മാനിച്ചു.
ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് പ്രദീപ് നെന്മാറ, ജനറൽ സെക്രട്ടറി ശ്രീപ്രകാശ് പുരായത്ത്, ട്രഷറർ ഷാജി ജോൺ, ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ മാനേജ്മെന്റ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ, മുൻ അസോസിയേഷൻ ഭാരവാഹികൾ എന്നിവർ ആശംസകൾ നേർന്നു. സമദർശിനി പ്രസിഡന്റ് അനിൽ വാരിയർ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. ജനറൽ സെക്രട്ടറി വിനോദ് രാമചന്ദ്രൻ സ്വാഗതവും ട്രഷറർ മൊയ്തീൻ നന്ദിയും രേഖപ്പെടുത്തി. കലാപരിപാടികൾക്ക് കോഓഡിനേറ്റർ രഞ്ചേഷ് രാജൻ, വനിതാ വിഭാഗം പ്രസിഡന്റ് ലത വാരിയർ, ജനറൽ സെക്രട്ടറി കവിത വിനോദ്, ട്രഷറർ രാജി ജേക്കബ് എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register