Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 20 Jan 2026 9:41 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Jan 2026 9:41 AM IST

    സ​മ​ദാ​നി​യു​ടെ റ​മ​ദാ​ൻ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ഫെ​ബ്രു​വ​രി 21ന്

    സ​മ​ദാ​നി​യു​ടെ റ​മ​ദാ​ൻ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ഫെ​ബ്രു​വ​രി 21ന്
    ​ദു​ബൈ: റ​മ​ദാ​നി​ന്‍റെ തു​ട​ക്ക​ത്തി​ൽ ഡോ. ​എം.​പി. അ​ബ്ദു​സ്സ​മ​ദ് സ​മ​ദാ​നി എം.​പി​യു​ടെ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. ഫെ​ബ്രു​വ​രി 21ന് ​രാ​ത്രി ഒ​മ്പ​തി​ന്​ ദു​ബൈ ദേ​ര അ​ൽ ബ​റാ​ഹ​യി​ലെ വു​മ​ൺ​സ് അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ഹാ​ളി​ലാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി.

    2026 കു​ടും​ബ വ​ർ​ഷ​മാ​യി ആ​ച​രി​ക്കു​ന്ന യു.​എ.​ഇ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ടി​നോ​ട് ചേ​ർ​ന്ന് ‘കു​ടും​ബം: മാ​ന​വി​ക​ത​യു​ടെ ആ​ധാ​ര​ശി​ല’ എ​ന്ന പ്ര​മേ​യ​ത്തി​ലാ​ണ്​ സ​മ​ദാ​നി സ​ദ​സ്സി​നോ​ട് സം​വ​ദി​ക്കു​ക. റി​സോ​ഴ്സ് ആ​ൻ​റ് ഇ​ൻ​റ​ല​ക്റ്റ് ലേ​ണി​ങ്​ ഇ​നി​ഷ്യേ​റ്റീ​വ് (റെ​യ്ൻ) സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന പ്ര​ഭാ​ഷ​ണ സ​ദ​സ്സി​ൽ യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ വി​വി​ധ എ​മി​റേ​റ്റു​ക​ളി​ൽ നി​ന്നു​ള്ള ശ്രോ​താ​ക്ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കും. പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ സ്ത്രീ​ക​ൾ​ക്കാ​യി പ്ര​ത്യേ​കം സ​ജ്ജീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തു​മെ​ന്ന് ‘റെ​യ്ൻ’ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ അ​ബ്ദു​സ്സ​ലാം പ​രി, മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഷ​ഫീ​ർ, ശ​രീ​ഫ് മ​ല​ബാ​ർ, അ​ഷ്റ​ഫ് മ​റ്റ​ത്തൂ​ർ, ഷ​ഫീ​ഖ് പു​റ​ക്കാ​ട്ടി​രി, റ​ഷീ​ദ് ചാ​ലി​ൽ, മു​ഈ​നു​ദ്ധീ​ൻ പ​യ്യ​ന്നൂ​ർ, യാ​ഷി​ഖ് അ​ന്നാ​ര, അ​ബു താ​ഹി​ർ, ഫൈ​സ​ൽ ഫി​നി​ക്സ്, റ​ഫീ​ഖ് വൈ​ല​ത്തൂ​ർ എ​ന്നി​വ​ർ അ​റി​യി​ച്ചു.

    News Summary - Samadani's Ramadan sermon on February 21
