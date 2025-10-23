Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    23 Oct 2025 7:54 AM IST
    23 Oct 2025 7:54 AM IST

    ‘സ​ല്യൂ​ട്ട്​ യു.​എ.​ഇ 2025’ ബ്രോ​ഷ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം

    ‘സ​ല്യൂ​ട്ട്​ യു.​എ.​ഇ 2025’ ബ്രോ​ഷ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം
    ‘സ​ല്യൂ​ട്ട്​ യു.​എ.​ഇ 2025’ ബ്രോ​ഷ​ർ പ്ര​കാ​ശ​ന ച​ട​ങ്ങ്

    ഷാ​ർ​ജ: യു.​എ.​ഇ ദേ​ശീ​യ​ദി​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച്‌ ഗു​രു​വാ​യൂ​ർ എ​ൻ.​ആ​ർ.​ഐ ഫാ​മി​ലി ഡി​സം​ബ​ർ ര​ണ്ടി​ന്​ ന​ട​ത്തു​ന്ന ‘സ​ല്യൂ​ട്ട്​ യു.​എ.​ഇ 2025’ പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ബ്രോ​ഷ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം മു​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റും പ്രോ​ഗ്രാം ക​ൺ​വീ​ന​റു​മാ​യ നൗ​ഷാ​ദ് കാ​ര​ക്കെ​ട്ടി​യും പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ബ​ഷീ​ർ ഇ​ബ്രാ​ഹീ​മും ചേ​ർ​ന്ന് പ്ര​ശ​സ്ത പി​ന്ന​ണി ഗാ​യ​ക​രാ​യ സി​താ​ര​ക്കും, സ​ച്ചി​ൻ വാ​ര്യ​ർ​ക്കും ന​ൽ​കി​ക്കൊ​ണ്ട് നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു.

    ഷാ​ർ​ജ​യി​ലെ നോ​വോ​ട്ട​ലി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ഗു​രു​വാ​യൂ​ർ എ​ൻ.​ആ​ർ.​ഐ ഫാ​മി​ലി​യു​ടെ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ളാ​യ മു​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റു​മാ​രാ​യ ജ​ബ്ബാ​ർ താ​ജ്, മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ശ​രീ​ഫ്, സ​ത്താ​ർ, മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ റ​ശീ​ദ്, മു​ൻ സെ​ക്ര​ട്ട​റി​മാ​രാ​യ രാ​ജീ​വ്‌ നാ​രാ​യ​ണ​ൻ, സു​നി​ൽ ഉ​ണ്ണീ​രി എ​ന്നി​വ​ർ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു.

