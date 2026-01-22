Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightറോ​ഡ​രി​കി​ൽ...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 22 Jan 2026 9:29 AM IST
    Updated On
    date_range 22 Jan 2026 9:30 AM IST

    റോ​ഡ​രി​കി​ൽ ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ച സ​ലൂ​കി നാ​യ​യെ​ ര​ക്ഷി​ച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    റോ​ഡ​രി​കി​ൽ ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ച സ​ലൂ​കി നാ​യ​യെ​ ര​ക്ഷി​ച്ചു
    cancel
    Listen to this Article

    അ​ബൂ​ദ​ബി: വ​ഴി​യ​രി​കി​ല്‍ ഉ​പേ​ക്ഷി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട നി​ല​യി​ല്‍ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ സ​ലൂ​കി നാ​യ​യെ ര​ക്ഷി​ച്ച് അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍. അ​ല്‍ ഷ​വാ​മ​ഖ് ഹൈ​വേ​യു​ടെ അ​രി​കി​ല്‍ നി​ന്നാ​ണ് ഭ​ക്ഷ​ണം കി​ട്ടാ​തെ മെ​ലി​ഞ്ഞൊ​ട്ടി ക്ഷീ​ണി​ത​യാ​യ സ​ലൂ​കി നാ​യ​യെ ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ​ത്. ക്യാ​റ്റ് റ​സ്‌​ക്യൂ​വ​റാ​യ മാ​ജി​ദ അ​ല്‍ ഹൊ​സ​നി​യാ​ണ് നാ​യ​യെ ആ​ദ്യം ക​ണ്ട​തും ഇ​തി​നെ ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ളു​ടെ സ​ഹാ​യം ഫേ​സ്ബു​ക്കി​ലൂ​ടെ തേ​ടു​ക​യും ചെ​യ്ത​ത്. സ​ലൂ​കി ഓ​ഫ് അ​റേ​ബ്യ ക്ല​ബ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ര്‍ ഹ​മ​ദ് അ​ല്‍ ഗാ​നിം വി​ഷ​യ​ത്തി​ല്‍ ഇ​ട​പെ​ടു​ക​യും പൊ​ലീ​സ് സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ നാ​യ​യെ ര​ക്ഷി​ക്കു​ക​യു​മാ​യി​രു​ന്നു.

    തെ​രു​വു​നാ​യ്ക്ക​ളെ​യും ഉ​പേ​ക്ഷി​ക്ക​പ്പെ​ട്ട നാ​യ്ക്ക​ളെ​യും സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന ഹൗ​സ് ഓ​ഫ് ഹൗ​ണ്ട്‌​സി​ന്‍റെ സം​ര​ക്ഷ​ണ​യി​ലാ​ണ് നാ​യ ഇ​പ്പോ​ള്‍. പ​ട്ടി​ണി മൂ​ലം എ​ല്ലും തോ​ലു​മാ​യ നി​ല​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു നാ​യ​യെ​ന്നും ദേ​ഹ​മാ​കെ പ​രി​ക്കേ​റ്റി​രു​ന്ന​താ​യും ഹൗ​സ് ഓ​ഫ് ഹൗ​ണ്ട്‌​സ് സ്ഥാ​പ​ക​ന്‍ റ​വാ​ന്‍ ഗു​നൈം പ​റ​ഞ്ഞു.

    നാ​യ​യു​ടെ പി​ന്‍കാ​ലി​ന് മു​ട​ന്തു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. വാ​ഹ​ന​മി​ടി​ച്ച​തി​നെ തു​ട​ര്‍ന്നാ​ണ് ഇ​തു സം​ഭ​വി​ച്ച​തെ​ന്നാ​ണ് ക​രു​തു​ന്ന​ത്. മ​രു​ന്നു​ക​ളും മ​റ്റും ന​ല്‍കു​ന്ന​തി​നെ തു​ട​ര്‍ന്ന് നാ​യ​യു​ടെ ആ​രോ​ഗ്യ​നി​ല മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ന്ന​താ​യും വൈ​കാ​തെ നാ​യ വ​ള​ര്‍ത്തു​ന്ന​വ​രി​ല്‍ ആ​രെ​ങ്കി​ലും ഇ​തി​നെ ദ​ത്തെ​ടു​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് പ്ര​തീ​ക്ഷ​യെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ര്‍ത്തു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:abudabiUAE Newsdog rescuegulf news malayalam
    News Summary - Saluki dog rescued after being abandoned on the road
    Similar News
    Next Story
    X