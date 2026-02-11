Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 11 Feb 2026 8:45 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Feb 2026 8:45 AM IST

    സാ​ല​ൻ​സ് ക്ല​ബ് ബാ​ഡ്മി​ന്‍റ​ൺ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്‍റ്​

    സാ​ല​ൻ​സ് ക്ല​ബ് ബാ​ഡ്മി​ന്‍റ​ൺ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്‍റ്​
    സാ​ല​ൻ​സ് ക്ല​ബ് ബാ​ഡ്മി​ന്‍റ​ൺ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്‍റ്​ ജേ​താ​ക്ക​ൾ

    ദു​ബൈ: സാ​ല​ൻ​സ് ക്ല​ബ് പാ​ടൂ​ർ യു.​എ.​ഇ ടീം ​സാ​ല​ൻ​സ് ക​പ്പ്‌ ബാ​ഡ്മി​ന്‍റ​ൺ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്‍റ്​ മൂ​ന്നാം സീ​സ​ൺ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ദു​ബൈ ബേ​സ് ലൈ​ൻ സ്പോ​ർ​ട്സ് അ​ക്കാ​ദ​മി​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്‍റി​ൽ മെ​ന്‍സ് ഡ​ബി​ള്‍‍സ്‌ ഡി ​പ്ല​സ്, ഇ ​പ്ല​സ്​ എ​ന്നീ വി​ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി​രു​ന്നു മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ. ഡി ​പ്ല​സ്​ വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ വ​ഖാ​ർ-​ ഖ​ലീ​ൽ ഇ​ബ്രാ​ഹിം (പാ​കി​സ്താ​ൻ) ടീം ​ചാ​മ്പ്യ​ന്മാ​രാ​യി. ഇ​സ്മ​യി​ൽ ഷാ-​ ​അ​ൻ​ഷാ​ൽ (കേ​ര​ള) ടീം ​റ​ണ്ണേ​ഴ്​​സ്​ ട്രോ​ഫി​യും നേ​ടി. ഇ ​പ്ല​സ് വി​ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ ഒ​ലി​വ​ർ-​റോ​ൻ (ഫി​ലി​പ്പീ​ൻ​സ്) ടീം ​ചാ​മ്പ്യ​ൻ​സ് ട്രോ​ഫി​യും റി​യാ​സ്-​മി​റാ​സ് (കേ​ര​ള) ടീം ​റ​ണ്ണേ​ഴ്​​സ്​ ട്രോ​ഫി​യും നേ​ടി. സ്പോ​ർ​ട്സ് കോ​ഓ​ഡി​നേ​റ്റ​ർ റി​യാ​സ് അ​ബ്ബാ​സി​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്‍റി​ൽ എ​ൺ​പ​തോ​ളം ടീ​മു​ക​ൾ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ക്ല​ബ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്, ഷി​ഹാ​ബ് മൂ​സ അ​ധ്യ​ക്ഷ​നാ​യ സ​മാ​പ​ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി സി.​കെ. ന​സീ​ർ സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു. സാ​ല​ൻ​സ് ക്ല​ബ്‌ ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ വി​ജ​യി​ക​ൾ​ക്കു​ള്ള സ​മ്മാ​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ത​ര​ണം ചെ​യ്തു.

    TAGS:UAE Newsbadminton tournamentgulf news malayalam
