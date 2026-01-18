Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 18 Jan 2026 8:32 AM IST
    date_range 18 Jan 2026 8:32 AM IST

    സ​ൽ​മാ​ൻ രാ​ജാ​വ്​ പൂ​ർ​ണ ആ​രോ​ഗ്യ​വാ​ൻ; വൈദ്യപരിശോധനകൾ പൂർത്തിയാക്കി ആശുപത്രി വിട്ടു

    സ​ൽ​മാ​ൻ രാ​ജാ​വ്​ പൂ​ർ​ണ ആ​രോ​ഗ്യ​വാ​ൻ; വൈദ്യപരിശോധനകൾ പൂർത്തിയാക്കി ആശുപത്രി വിട്ടു
    വൈ​ദ്യ​പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി പു​റ​ത്തു​വ​രു​ന്ന സ​ൽ​മാ​ൻ രാ​ജാ​വ്,

    സ​മീ​പം കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി അ​മീ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ബി​ൻ സ​ൽ​മാ​ൻ

    റി​യാ​ദ്: ഒ​രു ദി​വ​സം നീ​ണ്ട വൈ​ദ്യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ എ​ല്ലാം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കി സൗ​ദി ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി സ​ൽ​മാ​ൻ ബി​ൻ അ​ബ്​​ദു​ൽ അ​സീ​സ് രാ​ജാ​വ് ആ​ശു​പ​ത്രി വി​ട്ടു. റി​യാ​ദി​ലെ കി​ങ്​ ഫൈ​സ​ൽ സ്പെ​ഷ​ലി​സ്​​റ്റ്​ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ൾ​ക്ക് ശേ​ഷ​മാ​ണ് അ​ദ്ദേ​ഹം ഇ​ന്ന് മ​ട​ങ്ങി​യ​തെ​ന്ന് റോ​യ​ൽ കോ​ർ​ട്ട് അ​റി​യി​ച്ചു.

    രാ​ജാ​വി​ന്റെ ആ​രോ​ഗ്യ​നി​ല പൂ​ർ​ണ​മാ​യും തൃ​പ്തി​ക​ര​മാ​ണെ​ന്നും പ​രി​ശോ​ധ​ന ഫ​ല​ങ്ങ​ൾ ശു​ഭ​ക​ര​മാ​ണെ​ന്നും അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ഭ​ര​ണാ​ധി​കാ​രി​ക്ക് ദീ​ർ​ഘാ​യു​സ്സും ആ​രോ​ഗ്യ​വും ന​ൽ​കി ദൈ​വം അ​നു​ഗ്ര​ഹി​ക്ക​ട്ടെ എ​ന്ന് പ്രാ​ർ​ഥി​ക്കു​ന്ന​താ​യും റോ​യ​ൽ കോ​ർ​ട്ട് പ്ര​സ്താ​വ​ന​യി​ൽ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

