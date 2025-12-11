Begin typing your search above and press return to search.
    നിയന്ത്രിത മരുന്നുകളുടെ​ വിൽപന​​: ശിക്ഷ കടുപ്പിച്ച്​ യു.എ.ഇ

    • നിയമം ലംഘിച്ചാൽ​ അഞ്ച്​ വർഷം തടവും 50,000 ദിർഹം പിഴയും​ ശിക്ഷ
    • നിയമത്തിലെ ചില വ്യവസ്ഥകളിൽ സർക്കാർ ഭേദഗതി വരുത്തി
    നിയന്ത്രിത മരുന്നുകളുടെ​ വിൽപന​​: ശിക്ഷ കടുപ്പിച്ച്​ യു.എ.ഇ
    ദുബൈ: ഫാർമസികളിൽ നിയന്ത്രിത മരുന്നുകളുടെ വിൽപനയുമായി ബന്ധ​പ്പെട്ട കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്ക്​ ശിക്ഷ കടുപ്പിച്ച്​ യു.എ.ഇ. ഡോക്ടറുടെ കുറിപ്പടിയില്ലാതെ നിയന്ത്രിത മരുന്നുകൾ വിൽപന നടത്തുകയോ ലൈസൻസില്ലാതെ ഡോക്ടർമാർ നിയന്ത്രിത മരുന്നുകൾ കുറിച്ച്​ നൽകുകയോ ചെയ്താൽ കടുത്ത ശിക്ഷ നേരിടേണ്ടി വരും. ഇതിനായി ഫെഡറൽ നിയമത്തിലെ ചില വ്യവസ്ഥകളിൽ സർക്കാർ ഭേദഗതി വരുത്തിയിരിക്കുകയാണ്​. പുതിയ വ്യവസ്ഥ പ്രകാരം നിയമം ലംഘിക്കുന്നവർക്ക്​ അഞ്ച്​ വർഷത്തിൽ കുറയാത്ത ജയിൽ ശിക്ഷയും 50,000 ദിർഹത്തിൽ കുറയാത്ത പിഴയുമായിരിക്കും ശിക്ഷ.

    മയക്കുമരുന്ന്​ കടത്തിന്​ ഒത്താശ ചെയ്തുവെന്ന രീതിയിലായിരിക്കും ഇത്തരം കേസുകൾ പരിഗണിക്കുകയെന്നും അധികൃതർ മുന്നറിയിപ്പു നൽകി. മയക്കുമരുന്ന്​ കേസുകളിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന വിദേശികളെ കോടതികൾ നിർബന്ധമായും നാടുകടത്തണം​. യു.എ.ഇ പൗരൻമാരുടെ ഭാര്യ, ഭർത്താവ്​ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും അടുത്ത ബന്ധുക്കൾ, യു.എ.ഇയിൽ താമസിക്കുന്ന കുടുംബത്തിലെ അംഗം എന്നിവർക്ക്​ മാത്രമായിരിക്കും ഇതിൽ ഇളവ്​ ലഭിക്കുക.

    വിദേശിയായ പ്രതിയെ നാടു കടത്തിയാൽ യു.എ.ഇയിൽ താമസിക്കുന്ന കുടുംബത്തിന്​ ആഘാതമുണ്ടാകുമോ എന്ന്​ കോടതിക്ക്​ തീരുമാനിക്കാം. പുതിയ വ്യവസ്ഥ പ്രകാരം മയക്കുമരുന്നുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന അതോറിറ്റികളുടെ ചുമതലകളിലും മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്​​. നിയന്ത്രിത മരുന്ന്​ വിൽപനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം ആരോഗ്യ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയത്തിനും ആരോഗ്യ പ്രതിരോധ മന്ത്രിക്കും പകരം എമിറേറ്റ്​സ്​ ഡ്രഗ്​ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്​മെന്‍റിനും അതിന്‍റെ ചെയർപേഴ്​സണുമായിരിക്കും. ദേശീയ തലത്തിൽ ഇത്തരം കേസുകൾക്ക്​ മേൽനോട്ടം വഹിക്കാനുള്ള ചുമതലകൾ ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന്​ പകരം ദേശീയ മയക്കുമരുന്ന്​ വിരുദ്ധ അതോറിറ്റിക്കായിരിക്കുമെന്നും നിയമം വ്യക്​തമാക്കുന്നു.

    അതേസമയം, ഫെഡറൽ, പ്രാദേശിക ആരോഗ്യ അതോറിറ്റികൾക്ക്​ പുറമേ, സ്വകാര്യ ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ മയക്കുമരുന്നിന് അടിമകളായവർക്ക്​ ആസക്തിമുക്​തി ചികിത്സാ, പുനരധിവാസ യൂനിറ്റുകൾ സ്ഥാപിക്കാനും പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനും നിയമം അനുവദിക്കും.

    TAGS:DrugsUAEmedicine
