    U.A.E
    date_range 27 Oct 2025 12:36 PM IST
    date_range 27 Oct 2025 12:36 PM IST

    ശ​മ്പ​ള കു​ടി​ശ്ശി​ക; ഡോ​ക്ട​ർ​ക്ക് അ​നു​കൂ​ല​മാ​യ വി​ധി ശ​രി​വെ​ച്ച് സു​പ്രീം​കോ​ട​തി

    അ​ബൂ​ദ​ബി: ശ​മ്പ​ള കു​ടി​ശ്ശി​ക​യും പി​ടി​ച്ചു​വെ​ച്ച മ​റ്റ് ആ​നു​കൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളും മു​ന്‍ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​നാ​യ ഡോ​ക്ട​ര്‍ക്ക് ന​ല്‍കാ​ന്‍ ആ​രോ​ഗ്യ​കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ന് നി​ര്‍ദേ​ശം ന​ല്‍കി​യ അ​പ്പീ​ല്‍ കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വ് ശ​രി​വെ​ച്ച് അ​ബൂ​ദ​ബി സു​പ്രീം​കോ​ട​തി. വേ​ത​ന കു​ടി​ശ്ശി​ക​യാ​യ 30,000 ദി​ര്‍ഹ​മും അ​വ​ധി അ​ല​വ​ന്‍സാ​യ 72,500 ദി​ര്‍ഹ​മും സ​ര്‍വി​സാ​ന​ന്ത​ര ഗ്രാ​റ്റ്വി​റ്റി​യാ​യി 95,000 ദി​ര്‍ഹ​മും അ​ട​ക്കം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടാ​ണ് വ​നി​ത ഡോ​ക്ട​ര്‍ കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ച്ച​ത്. 2022 ഒ​ക്ടോ​ബ​ര്‍ 24നാ​യി​രു​ന്നു ഡോ​ക്ട​ര്‍ സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ല്‍ ജോ​ലി​യി​ല്‍ പ്ര​വേ​ശി​ച്ച​ത്.

    75,000 ദി​ര്‍ഹം അ​ടി​സ്ഥാ​ന ശ​മ്പ​ളം, 20 ശ​ത​മാ​നം ക​മീ​ഷ​ന്‍ അ​ട​ക്കം 1,50,000 ദി​ര്‍ഹ​മാ​യി​രു​ന്നു ആ​കെ ശ​മ്പ​ളം. എ​ന്നാ​ല്‍, സ്ഥാ​പ​ന ഉ​ട​മ ക​രാ​ര്‍ ലം​ഘ​നം ന​ട​ത്തി​യ​തോ​ടെ 2025 ഫെ​ബ്രു​വ​രി 25ന് ​ഡോ​ക്ട​ര്‍ ജോ​ലി രാ​ജി​വെ​ച്ചു. വേ​ത​ന കു​ടി​ശ്ശി​ക​യ​ട​ക്കം ല​ഭി​ക്കാ​താ​യ​തോ​ടെ​യാ​ണ് ഡോ​ക്ട​ര്‍ കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ച്ച​ത്. എ​ന്നാ​ല്‍, ഡോ​ക്ട​ര്‍ക്കെ​തി​രെ 4,50,000 ദി​ര്‍ഹം ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ട് സ്ഥാ​പ​ന​യു​ട​മ​യും കേ​സ് ഫ​യ​ല്‍ ചെ​യ്തു. കോ​ട​തി ഇ​രു കേ​സു​ക​ളും ഒ​ന്നാ​യി പ​രി​ഗ​ണി​ക്കു​ക​യും ര​ണ്ടു കൂ​ട്ട​രു​ടെ​യും ഭാ​ഗം കേ​ള്‍ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. തു​ട​ര്‍ന്ന് 2025 ഏ​പ്രി​ല്‍ 28ന് ​ഡോ​ക്ട​ര്‍ക്ക് അ​നു​കൂ​ല​മാ​യി കോ​ട​തി വി​ധി പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ചു. എ​ല്ലാ ആ​നു​കൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളു​മ​ട​ക്കം 3,92,708 ദി​ര്‍ഹം ന​ല്‍കാ​നാ​യി​രു​ന്നു കോ​ട​തി വി​ധി. ഡോ​ക്ട​ര്‍ക്ക് പ്ര​വൃ​ത്തി​പ​രി​ച​യ സ​ര്‍ട്ടി​ഫി​ക്ക​റ്റ് ന​ല്‍കാ​നും കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ടു.

    ഇ​രു ക​ക്ഷി​ക​ളും ഇ​തി​നെ​തി​രെ അ​പ്പീ​ല്‍ ന​ൽ​കി​യെ​ങ്കി​ലും അ​പ്പീ​ല്‍ കോ​ട​തി ഡോ​ക്ട​ർ​ക്ക്​ 3,18,690 ദി​ര്‍ഹം ന​ല്‍കാ​ൻ തൊ​ഴി​ലു​ട​മ​ക്ക് നി​ര്‍ദേ​ശം ന​ല്‍കി. ഒ​പ്പം ഡോ​ക്ട​ർ തൊ​ഴി​ലു​ട​മ​ക്ക്​ 1,50,000 ദി​ര്‍ഹം ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം ന​ല്‍കാ​നും വി​ധി​ച്ചു. ഇ​തി​നെ​തി​രെ ഡോ​ക്ട​ര്‍ അ​ബൂ​ദ​ബി കാ​സേ​ഷ​ന്‍ കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ക്കു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. കേ​സ്​ പ​രി​ഗ​ണി​ച്ച്​ കാ​സേ​ഷ​ന്‍ കോ​ട​തി സ്ഥാ​പ​ന​യു​ട​മ ഡോ​ക്ട​ർ​ക്ക്​ 3,18,690 ദി​ര്‍ഹ​മും ഡോ​ക്ട​ര്‍ സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ന് 1,50,000 ദി​ര്‍ഹ​മും ന​ല്‍ക​ണ​മെ​ന്ന് വി​ധി​ച്ചു.

    News Summary - Salary arrears; Supreme Court sets a law favorable to doctors
