Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 3 Nov 2025 7:14 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Nov 2025 7:14 AM IST

    ശ​മ്പ​ള​കു​ടി​ശ്ശി​ക: മു​ൻ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​ന്​​ 83,560 ദി​ര്‍ഹം ന​ല്‍കാ​ന്‍ വി​ധി

    ശ​മ്പ​ള​കു​ടി​ശ്ശി​ക: മു​ൻ ജീ​വ​ന​ക്കാ​ര​ന്​​ 83,560 ദി​ര്‍ഹം ന​ല്‍കാ​ന്‍ വി​ധി
    അ​ബൂ​ദ​ബി: മു​ന്‍ തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക്ക് വേ​ത​ന കു​ടി​ശ്ശി​ക​യി​ന​ത്തി​ലും വി​ര​മി​ക്ക​ൽ ആ​നു​കൂ​ല്യ​ങ്ങ​ളാ​യും 83,560 ദി​ര്‍ഹം ന​ല്‍കാ​ന്‍ ക​മ്പ​നി​ക്ക് നി​ര്‍ദേ​ശം ന​ല്‍കി അ​ബൂ​ദ​ബി ലേ​ബ​ര്‍ കോ​ട​തി.

    ശ​മ്പ​ള​കു​ടി​ശ്ശി​ക​യാ​യ 11,000 ദി​ര്‍ഹ​മും വി​ര​മി​ക്ക​ൽ ആ​നു​കൂ​ല്യ​മാ​യ 59,000 ദി​ര്‍ഹ​മും എ​ടു​ക്കാ​ത്ത വാ​ര്‍ഷി​ക ലീ​വി​ന​ത്തി​ല്‍ 15,000 ദി​ര്‍ഹ​മും അ​ട​ക്കം 85,000 ദി​ര്‍ഹം ആ​വ​ശ്യ​പ്പെ​ട്ടാ​ണ് തൊ​​ഴി​ലാ​ളി ലേ​ബ​ര്‍ കോ​ട​തി​യെ സ​മീ​പി​ച്ച​ത്.

    ഇ​തു​സം​ബ​ന്ധി​ച്ച തെ​ളി​വു​ക​ളും പ​രാ​തി​ക്കാ​ര​ന്‍ കൈ​മാ​റി​യി​രു​ന്നു. 5600 ദി​ര്‍ഹം അ​ടി​സ്ഥാ​ന ശ​മ്പ​ള​മ​ട​ക്കം 11,000 ദി​ര്‍ഹം ശ​മ്പ​ള​ത്തി​ല്‍ 12 വ​ര്‍ഷ​ത്തോ​ളം താ​ന്‍ ക​മ്പ​നി​യി​ല്‍ ജോ​ലി ചെ​യ്തി​രു​ന്നു​വെ​ന്നും തൊ​ഴി​ലാ​ളി കോ​ട​തി​യെ ബോ​ധി​പ്പി​ച്ചു. തെ​ളി​വു​ക​ള്‍ പ​രി​ശോ​ധി​ച്ച കോ​ട​തി ക​മ്പ​നി​യോ​ട് തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക്ക് ന​ല്‍കാ​നു​ള്ള 83,560 ദി​ര്‍ഹം അ​ടി​യ​ന്ത​ര​മാ​യി കൈ​മാ​റാ​ന്‍ നി​ര്‍ദേ​ശി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    TAGS:salaryUAEdirhams
