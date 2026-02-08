Begin typing your search above and press return to search.
    ‘സ​ഖ​ര്‍ ഹ്യു​മാ​നി​റ്റേ​റി​യ​ന്‍ ഷി​പ്പ്​’ ഈ​ജി​പ്തി​ലെ​ത്തി

    ഗ​സ്സ​യി​ലേ​ക്കു​ള്ള യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ സ​ഹാ​യ​ക്ക​പ്പ​ലാ​ണി​ത്​
    ‘സ​ഖ​ര്‍ ഹ്യു​മാ​നി​റ്റേ​റി​യ​ന്‍ ഷി​പ്പ്​’ ഈ​ജി​പ്തി​ലെ​ത്തി
    ‘സ​ഖ​ര്‍ ഹ്യു​മാ​നി​റ്റേ​റി​യ​ന്‍ ഷി​പ്പി’​നെ അ​ൽ ആ​രി​ഷ്​ തു​റ​മു​ഖ​ത്ത് യു.​എ.​ഇ മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ

    സ​ഹാ​യ സം​ഘം സ്വീ​ക​രി​ക്കു​ന്നു

    റാ​സ​ൽ​ഖൈ​മ: ഗ​സ്സ​യി​ലെ ജ​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് അ​ടി​യ​ന്ത​ര സ​ഹാ​യ​മ​ത്തെി​ക്കാ​ന്‍ യു.​എ.​ഇ സു​പ്രീം കൗ​ണ്‍സി​ല്‍ അം​ഗ​വും റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ ഭ​ര​ണാ​ധി​പ​നു​മാ​യ ശൈ​ഖ് സ​ഊ​ദ് ബി​ന്‍ സ​ഖ​ര്‍ അ​ല്‍ ഖാ​സി​മി ന​ൽ​കി നി​ർ​ദേ​ശ​ത്തെ തു​ട​ർ​ന്ന്​ പു​റ​പ്പെ​ട്ട ക​പ്പ​ൽ ഈ​ജി​പ്തി​ലെ അ​ൽ ആ​രി​ഷ്​ തു​റ​മു​ഖ​ത്തെ​ത്തി. സ​ഖ​ര്‍ ബി​ന്‍ മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ല്‍ ഖാ​സി​മി ചാ​രി​റ്റി ആ​ന്‍റ് ഹ്യു​മാ​നി​റ്റേ​റി​യ​ന്‍ ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ന് കീ​ഴി​ല്‍ സം​ഭ​രി​ച്ച ഭ​ക്ഷ​ണ​വും അ​വ​ശ്യ​വ​സ്തു​ക്ക​ളു​മാ​യാ​ണ്​ ‘സ​ഖ​ര്‍ ഹ്യു​മാ​നി​റ്റേ​റി​യ​ന്‍ ഷി​പ്പ്​’ ഈ ​ജി​പ്തി​​ലെ​ത്തി​യ​ത്. ദി​വ​സ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ മു​മ്പാ​ണ്​ ക​പ്പ​ൽ യു.​എ.​ഇ​യി​ൽ നി​ന്ന്​ പു​റ​പ്പെ​ട്ട​ത്.

    അ​ൽ ആ​രി​ഷ്​ തു​റ​മു​ഖ​ത്ത് എ​ത്തി​ച്ചേ​ർ​ന്ന ക​പ്പ​ലി​നെ യു.​എ.​ഇ മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ സ​ഹാ​യ സം​ഘം സ്വീ​ക​രി​ച്ചു. സ​ഹാ​യ സാ​മ​ഗ്രി​ക​ൾ ​പ്ര​ദേ​ശ​ത്തെ യു.​എ.​ഇ മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ ല​ജി​സ്റ്റി​ക്‌​സ് കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ലേ​ക്ക് മാ​റ്റി​ത്തു​ട​ങ്ങി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ഗ​സ്സ​യി​ലേ​ക്ക് സ​ഹാ​യം എ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി അ​ൽ ആ​രി​ഷി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന യു.​എ.​ഇ മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ സ​ഹാ​യ സം​ഘം ന​ട​ത്തു​ന്ന വ​ലി​യ പ​രി​ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളെ ഈ​ജി​പ്തി​ലെ യു.​എ.​ഇ. അം​ബാ​സ​ഡ​റും അ​റ​ബ് ലീ​ഗി​ലെ സ്ഥി​രം പ്ര​തി​നി​ധി​യു​മാ​യ ഹ​മ​ദ് ഉ​ബൈ​ദ് അ​ൽ സ​ആ​ബി പ്ര​ശം​സി​ച്ചു. അ​ൽ ആ​രി​ഷി​ൽ നി​ന്ന് സ​ഹാ​യ സാ​മ​ഗ്രി​ക​ൾ​ ഗ​സ്സ​യി​ല​ത്തെി​ക്കു​മെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ര്‍ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    യു​ദ്ധ​കെ​ടു​തി അ​നു​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന ഗ​സ്സ​യി​ലെ ജ​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് പി​ന്തു​ണ ന​ല്‍കു​ന്ന​തി​ന് യു.​എ.​ഇ ആ​രം​ഭി​ച്ച ‘ഓ​പ്പ​റേ​ഷ​ന്‍ ഗാ​ല​ന്‍റ് നൈ​റ്റ് 3’ സ​ഹാ​യ ദൗ​ത്യ​ത്തെ പി​ന്തു​ണ​ക്കു​ന്ന​തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ്​ റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ ക​പ്പ​ൽ അ​യ​ച്ച​ത്. ദു​രി​ത​ബാ​ധി​ത ജ​ന​ത​യോ​ടൊ​പ്പം നി​ല്‍ക്കു​ന്ന യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ ഉ​റ​ച്ച മ​നു​ഷ്യാ​വ​കാ​ശ പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യാ​ണ് ഇ​തി​ലൂ​ടെ പ്ര​ക​ട​മാ​കു​ന്ന​തെ​ന്ന് ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ന്‍ വൃ​ത്ത​ങ്ങ​ള്‍ നേ​ര​ത്തെ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യി​രു​ന്നു. ‘ഓ​പ്പ​റേ​ഷ​ൻ ചി​വാ​ൽ​റ​സ് നൈ​റ്റ് 3’ന്റെ ​ഭാ​ഗ​മാ​യി ഗ​സ്സ​യി​ലേ​ക്ക്​ യു.​എ.​ഇ അ​യ​ക്കു​ന്ന 12-ാമ​ത്തെ സ​ഹാ​യ ക​പ്പ​ലാ​ണി​ത്.

