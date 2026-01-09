Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    9 Jan 2026 9:33 AM IST
    Updated On
    9 Jan 2026 9:33 AM IST

    28 വ​ർ​ഷ​ത്തെ പ്ര​വാ​സം; സം​തൃ​പ്തി​യോ​ടെ സാ​ജി​ദ്​ മ​ട​ങ്ങു​ന്നു

    28 വ​ർ​ഷ​ത്തെ പ്ര​വാ​സം; സം​തൃ​പ്തി​യോ​ടെ സാ​ജി​ദ്​ മ​ട​ങ്ങു​ന്നു
    സാ​ജി​ദ്​ അ​വി​നി​വീ​ട്

    ദു​ബൈ: 1997 ജൂ​ണി​ൽ യു.​എ.​ഇ​യി​ൽ എ​ത്തി​ച്ചേ​ർ​ന്ന്​ നീ​ണ്ട മൂ​ന്ന്​ പ​തി​​റ്റാ​ണ്ടോ​ളം പ്ര​വാ​സി​യാ​യ കോ​ഴി​ക്കോ​ട്​ ബേ​പ്പൂ​ർ സ്വദേശി സാ​ജി​ദ്​ അ​വി​നി​വീ​ട്​ നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക്​ മ​ട​ങ്ങു​ന്നു. യു.​എ.​ഇ​യി​ൽ വ​ന്നി​റ​ങ്ങി​യ അ​തേ​വ​ർ​ഷം ഡി​സം​ബ​റി​ൽ ലു​ലു സൂ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ ജോ​ലി​ക്ക്​ ചേ​ർ​ന്ന അ​ദ്ദേ​ഹം, തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി 28 വ​ർ​ഷം അ​തേ സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ലാ​ണ്​ ജോ​ലി ചെ​യ്ത​തെ​ന്ന പ്ര​ത്യേ​ക​ത​യു​മു​ണ്ട്​.

    ലു​ലു​വി​ന്‍റെ ദു​ബൈ ക​റാ​മ​യി​ലെ സൂ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റി​ൽ കാ​ഷ്യ​റാ​യാ​ണ്​ ജോ​ലി​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​ച്ച​ത്​. നി​ല​വി​ൽ 300 ഓ​ളം ഔ​ട്ട്​​ലെ​റ്റു​ക​ൾ ലോ​ക​ത്തി​ന്‍റെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലു​ള്ള ലു​ലു​വി​ന്‍റെ ദു​ബൈ​യി​ലെ ആ​ദ്യ സൂ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റാ​യി​രു​ന്നു ക​റാ​മ​യി​ലേ​ത്. അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ൽ വെ​ച്ച്​ എം.​എ. യൂ​സു​ഫ​ലി ന​ട​ത്തി​യ ഇ​ന്‍റ​ർ​വ്യൂ​വി​നെ തു​ട​ർ​ന്നാ​ണ്​ സാ​ജി​ദി​ന്​ ജോ​ലി ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ത​ന്‍റെ സ്ഥാ​പ​ന​ത്തി​ന്‍റെ വ​ള​ർ​ച്ച​യും യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ വ​ള​ർ​ച്ച​യും അ​ടു​ത്ത്​ നി​ന്ന്​ കാ​ണാ​ൻ സാ​ധി​ച്ച സാ​ജി​ദി​ന്, ലു​ലു​വി​ലെ ജീ​വി​ത​ത്തി​ൽ പൂ​ർ​ണ തൃ​പ്തി​യാ​ണു​ള്ള​ത്. കു​ടും​ബ​ത്തെ ന​ല്ല രീ​തി​യി​ൽ പ​രി​ച​രി​ക്കാ​നും അ​വ​ർ​ക്ക്​ വേ​ണ്ട​തെ​ല്ലാം ചെ​യ്യാ​നും പ്ര​വാ​സം തു​ണ​യേ​കി​യെ​ന്ന്​ അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​യു​ന്നു. ലു​ലു​വി​ന്‍റെ ദു​ബൈ, ഷാ​ർ​ജ, അ​ജ്​​മാ​ൻ, ഉ​മ്മു​ൽ​ഖു​വൈ​ൻ എ​ന്നി​വി​ട​ങ്ങ​ളി​ലെ 15 ഷോ​പ്പു​ക​ളി​ൽ ജോ​ലി​ ചെ​യ്തി​ട്ടു​ണ്ട്. പ്ര​വാ​സ​ത്തി​ൽ 10 വ​ർ​ഷം കു​ടും​ബം കൂ​ടെ​യു​ണ്ടാ​യി​രു​ന്നു. ഇ​തി​നും സ​ഹാ​യ​വും സൗ​ക​ര്യ​വും ന​ൽ​കി​യ​ത്​ ലു​ലു ഗ്രൂ​പ്പ് ത​ന്നെ​യാ​യി​രു​ന്നു. കാ​ഷ്യ​ർ, സൂ​പ്പ​ർ​വെ​സ​ർ, ക​സ്റ്റ​മ​ർ സ​ർ​വീ​സ്​ മാ​നേ​ജ​ർ, അ​സി. മാ​നേ​ജ​ർ-​സൂ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ്, മാ​നേ​ജ​ർ-​സൂ​പ്പ​ർ​മാ​ർ​ക്ക​റ്റ് എ​ന്നി​ങ്ങ​നെ വി​വി​ധ പ​ദ​വി​ക​ളി​ലി​രു​ന്ന്​ സ്​​റ്റോ​ർ ഹെ​ഡ്​ എ​ന്ന പ​ദ​വി​യി​ലാ​ണ്​ വി​ര​മി​ക്കു​ന്ന​ത്.​

    നാ​ട്ടി​ൽ സ്വ​ന്ത​മാ​യി ബി​സി​ന​സ്​ ആ​സൂ​ത്ര​ണം ചെ​യ്​​താ​ണ്​ പ്ര​വാ​സ​ത്തി​ൽ നി​ന്ന്​ മ​ട​ങ്ങു​ന്ന​ത്. പ്ര​വാ​സം ആ​രം​ഭി​ച്ച​തി​ന്​ ശേ​ഷം റ​മ​ദാ​ൻ നോ​മ്പു​കാ​ലം നാ​ട്ടി​ൽ കൂ​ടാ​ൻ സാ​ധി​ച്ചി​ട്ടി​ല്ല. ഈ ​വ​ർ​ഷം റ​മ​ദാ​ൻ നാ​ട്ടി​ൽ കൂ​ടാ​ൻ സാ​ധി​ക്കു​മെ​ന്ന പ്ര​തീ​ക്ഷ​യി​ലാ​ണ്​ ഇ​ദ്ദേ​ഹം. 19ാം വ​യ​സ്സി​ൽ യു.​എ.​ഇ​യി​ൽ എ​ത്തി​യ ത​നി​ക്ക്​ ന​ല്ല സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ളും ന​ല്ല ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ളു​മാ​ണ്​ പ്ര​വാ​സം സ​മ്മാ​നി​ച്ച​തെ​ന്ന്​ സാ​ജി​ദ്​ ഓ​ർ​ത്തെ​ടു​ക്കു​ന്നു. ഭാ​ര്യ: ജും​ല​ത്ത്. മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ സി​നാ​ൻ, ജു​ആ​ന ഖ​ദീ​ജ, മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ഇ​സാ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ മ​ക്ക​ളാ​ണ്.

    TAGS: gulf UAE returns
    News Summary - Sajid returns satisfied after 28 years of exile
