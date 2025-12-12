Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 12 Dec 2025 7:02 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Dec 2025 7:02 AM IST

    സ​ജി ന​ടു​വ​ത്ര​ക്ക് തോ​ന്ന​യ്ക്ക​ൽ പു​ര​സ്കാ​രം ; പി.​സി. ഗ്ലെ​ന്നി​ക്ക് പ്ര​വാ​സി മാ​ധ്യ​മ പു​ര​സ്കാ​രം

    സജി നടുവത്ര,പി.​സി. ഗ്ലെ​ന്നി

    ഷാ​ർ​ജ: ഐ.​പി.​സി ഗ്ലോ​ബ​ൽ മീ​ഡി​യ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ യു.​എ.​ഇ ചാ​പ്റ്റ​റി​ന്‍റെ 2025ലെ ​തോ​ന്ന​യ്ക്ക​ൽ പു​ര​സ്കാ​ര​ത്തി​ന് കാ​ർ​ട്ടൂ​ണി​സ്റ്റ് സ​ജി ന​ടു​വ​ത്ര അ​ർ​ഹ​നാ​യി. മൂ​ന്ന​ര പ​തി​റ്റാ​ണ്ടാ​യി ക്രൈ​സ്ത​വ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​ര​ണ രം​ഗ​ത്ത് ന​ൽ​കു​ന്ന സം​ഭാ​വ​ന​ങ്ങ​ളെ മു​ൻ​നി​ർ​ത്തി​യാ​ണ് സ​ജി ന​ടു​വ​ത്ര​ക്ക് പു​ര​സ്കാ​രം ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്.

    പാ​സ്റ്റ​ർ തോ​മ​സ് തോ​ന്ന​യ്ക്ക​ലി​ന്‍റെ സ്മ​ര​ണാ​ർ​ഥം ന​ൽ​കു​ന്ന പു​ര​സ്കാ​ര​മാ​ണി​ത്. പ്ര​വാ​സി എ​ഴു​ത്തു​കാ​രെ ആ​ദ​രി​ക്കാ​ൻ ഐ.​പി.​സി ഗ്ലോ​ബ​ൽ മീ​ഡി​യ യു.​എ.​ഇ ചാ​പ്റ്റ​ർ ന​ൽ​കു​ന്ന പ്ര​വാ​സി മാ​ധ്യ​മ പു​ര​സ്കാ​ര​ത്തി​ന് മ​ന്നാ ചീ​ഫ് എ​ഡി​റ്റ​ർ പി.​സി. ഗ്ലെ​ന്നി അ​ർ​ഹ​നാ​യി.

    ഫെ​ബ്രു​വ​രി ര​ണ്ടാം​വാ​ര​ത്തി​ൽ ഷാ​ർ​ജ​യി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന സാ​ഹി​ത്യ​സം​ഗ​മ​ത്തി​ൽ പു​ര​സ്കാ​ര​ങ്ങ​ൾ സ​മ്മാ​നി​ക്കും. ഐ.​പി.​സി ഗ്ലോ​ബ​ൽ മീ​ഡി​യ യു.​എ.​ഇ ചാ​പ്റ്റ​ർ യോ​ഗ​ത്തി​ലാ​ണ് പു​ര​സ്കാ​ര​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച​ത്. പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ലാ​ൽ മാ​ത്യു​വി​ന്‍റെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ കൂ​ടി​യ യോ​ഗ​ത്തി​ൽ ഐ.​പി.​സി യു.​എ.​ഇ റീ​ജി​യ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ പാ​സ്റ്റ​ർ വി​ൽ​സ​ൺ ജോ​സ​ഫ്, മീ​ഡി​യ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ അ​ന്ത​ർ​ദേ​ശീ​യ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ഷി​ബു മു​ള്ളം​കാ​ട്ടി​ൽ, യു.​എ.​ഇ ചാ​പ്റ്റ​ർ വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ഡോ. ​റോ​യ് ബി ​കു​രു​വി​ള, സെ​ക്ര​ട്ട​റി കൊ​ച്ചു​മോ​ൻ ആ​ന്താ​ര്യ​ത്ത്, ട്ര​ഷ​റ​ർ നെ​വി​ൻ മ​ങ്ങാ​ട്ട്, ജോ​യ​ന്‍റ്​ സെ​ക്ര​ട്ട​റി വി​നോ​ദ് എ​ബ്ര​ഹാം, പാ​സ്റ്റ​ർ ജോ​ൺ വ​ർ​ഗീ​സ്, ആ​ന്‍റോ അ​ല​ക്സ് എ​ന്നി​വ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു.

    TAGS:gulfnewsgulfnewsmalayalam
    News Summary - Saji Naduwatra wins Thonnakkal Award; P.C. Glennie wins Pravasi Media Award
