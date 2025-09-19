Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    19 Sept 2025 9:07 AM IST
    19 Sept 2025 9:07 AM IST

    ഷാ​ർ​ജ വ്യ​വ​സാ​യ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ സു​ര​ക്ഷാ പ​രി​ശോ​ധ​ന; സി​വി​ൽ ഡി​ഫ​ൻ​സാ​ണ്​ പ​രി​​ശോ​ധ​ന കാ​മ്പ​യി​ൻ ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്​

    ഓ​ട്ടോ വെ​യ​ർ ഹൗ​സു​ക​ൾ സു​ര​ക്ഷാ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന്​ ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തു​ക​യാ​ണ്​ ല​ക്ഷ്യം
    ഷാ​ർ​ജ വ്യ​വ​സാ​യ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ സു​ര​ക്ഷാ പ​രി​ശോ​ധ​ന; സി​വി​ൽ ഡി​ഫ​ൻ​സാ​ണ്​ പ​രി​​ശോ​ധ​ന കാ​മ്പ​യി​ൻ ആ​രം​ഭി​ച്ച​ത്​
    ഷാ​ർ​ജ: എ​മി​റേ​റ്റി​ലെ വ്യ​വ​സാ​യ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ സു​ര​ക്ഷ ശ​ക്​​ത​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി പ​രി​ശോ​ധ​ന കാ​മ്പ​യി​ന്​ തു​ട​ക്ക​മി​ട്ട്​ ഷാ​ർ​ജ സി​വി​ൽ ഡി​ഫ​ൻ​സ്​ ​അ​തോ​റി​റ്റി. ഓ​ട്ടോ വെ​യ​ർ ഹൗ​സു​ക​ളി​ലാ​ണ്​ സ്ഥി​രം പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക്ക്​ പു​റ​മെ മി​ന്ന​ൽ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യും ന​ട​ത്തു​ന്ന​ത്. വ്യ​വ​സാ​യ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന വെ​യ​ർ ഹൗ​സു​ക​ൾ സു​ര​ക്ഷാ നി​യ​മ​ങ്ങ​ളും അ​പ​ക​ടം ത​ട​യു​ന്ന​തി​നു​ള്ള മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളും കൃ​ത്യ​മാ​യി പാ​ലി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന്​ ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തു​ക​യാ​ണ്​ ല​ക്ഷ്യം. ഫ​യ​ർ അ​ലാ​റം സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​ത, ഇ​ല​ക്​​ട്രി​ക്ക​ൽ ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളു​ടെ സു​ര​ക്ഷ, തീ​പി​ടി​ക്കു​ന്ന വ​സ്തു​ക്ക​ളു​ടെ ശ​രി​യാ​യ സം​ഭ​ര​ണം എ​ന്നി​വ​യു​ൾ​പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള പ്ര​ധാ​ന സു​ര​ക്ഷ ന​ട​പ​ടി​ക​ളു​ടെ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യും കാ​മ്പ​യി​നി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടും. ജീ​വ​ൻ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ക, സ്വ​ത്ത് സം​ര​ക്ഷ​ണം, എ​മി​റേ​റ്റി​ൽ അ​തി​വേ​ഗം വി​ക​സി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ന്ന വ്യാ​വ​സാ​യി​ക വാ​ണി​ജ്യ മേ​ഖ​ല​ക​ൾ​ക്കൊ​പ്പം വ​ള​രു​ന്ന ഒ​രു സു​ര​ക്ഷാ സം​സ്കാ​രം പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ക തു​ട​ങ്ങി​യ സി​വി​ൽ ഡി​ഫ​ൻ​സ്​ അ​തോ​റി​റ്റി​യു​ടെ ബൃ​ഹ​ത്താ​യ ല​ക്ഷ്യ​ങ്ങ​ൾ നേ​ടു​ന്ന​തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് പ​രി​ശോ​ധ​ന​യെ​ന്ന്​ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ൽ ​ബ്രി​ഗേ​ഡി​യ​ർ ജ​ന​റ​ൽ യൂ​സി​ഫ്​ ഉ​ബൈ​ദ്​ ബി​ൻ ഹ​ർ​മൂ​ൽ അ​ൽ ശം​സി പ​റ​ഞ്ഞു.

