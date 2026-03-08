Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    8 March 2026 8:06 AM IST
    8 March 2026 8:06 AM IST

    സുരക്ഷിതം, സമാധാനം

    • ശനിയാഴ്ച 15 മിസൈലുകളും 119ഡ്രോണുകളും തടഞ്ഞു
    • പ്രതിരോധത്തിനിടെ ദുബൈയിൽ ഡ്രോൺ അവശിഷ്ടങ്ങൾ വീണു • ആർക്കും പരിക്കില്ല
    ദുബൈ: ശനിയാഴ്ച യു.എ.ഇയെ ലക്ഷ്യമാക്കി എത്തിയ 15 മിസൈലുകളും 119ഡ്രോണുകളും തടഞ്ഞതായി പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം സ്ഥിരീകരിച്ചു.

    16 ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകളാണ്​ രാജ്യത്തിന്​ നേരെ സംഘർഷത്തിന്‍റെ എട്ടാം ദിവസമെത്തിയത്​. ഇവയിൽ 15 എണ്ണം വിജയകരമായി തടഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈൽ കടലിൽ വീഴുകയാണുണ്ടായത്​. ആകെ 121 ഡ്രോണുകളാണ്​ കഴിഞ്ഞദിവസം രാജ്യത്തേക്ക്​ വന്നത്​. ഇതിൽ 119 എണ്ണം തടഞ്ഞ​പ്പോൾ രണ്ടെണ്ണം യു.എ.ഇയുടെ ഭൂപ്രദേശത്തിനുള്ളിൽ വീണതായും ​മന്ത്രാലയം വ്യക്​തമാക്കി.

    അതിനിടെ ശനിയാഴ്ച ഉച്ചയോടെ വ്യോമ പ്രതിരോധത്തിനിടെ ദുബൈയിൽ ചീളുകൾ വീണ്​ ചെറിയ അപകടമുണ്ടായതായി അധികൃതർ സ്ഥിരീകരിച്ചു.

    സംഭവത്തിൽ ആർക്കും പരിക്കേറ്റിട്ടില്ല. അതേസമയം സാമൂഹികമാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുന്ന രീതിയിൽ സംഭങ്ങളില്ലെന്ന്​ അധികൃതർ പ്രസ്താവനയിൽ വ്യക്​തമാക്കി.

    സംഭവത്തെ തുടർന്ന്​ അൽപ സമയം സുരക്ഷ പരിഗണിച്ച്​ വിമാനത്താവളത്തിന്‍റെ പ്രവർത്തനം താൽകാലികമായി നിർത്തിവെച്ചിരുന്നു.

    എന്നാൽ വൈകാതെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കി പ്രവർത്തനം പുനരാരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു.ഇറാന്റെ ആക്രമണങ്ങൾ ആരംഭിച്ചതിനുശേഷം ഇതുവരെ ആകെ 221 ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകൾ രാജ്യത്തിന്​ നേരെ വന്നിട്ടുണ്ട്​.

    ഇതിൽ 205 എണ്ണം നശിപ്പിക്കുകയും 14 എണ്ണം കടലിൽ വീഴുകയും രണ്ട് മിസൈലുകൾ യു.എ.ഇയുടെ ഭൂപ്രദേശത്ത് പതിക്കുകയും ചെയ്തു. ആകെ 1,305 ഇറാനിയൻ ഡ്രോണുകളാണ്​ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത്​. അവയിൽ 1,229 എണ്ണം എയർ ഡിഫൻസ് സംവിധാനങ്ങൾ തടഞ്ഞു. 76 ഡ്രോണുകൾ രാജ്യത്തിന്‍റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ വീഴുകയും ചെയ്തു. കൂടാതെ എട്ട് ക്രൂസ് മിസൈലുകളും വിജയകരമായി നശിപ്പിക്കാൻ വ്യോമ പ്രതിരോധ സംവിധാനത്തിന്​ സാധിച്ചു. ആകെ മൂന്ന്​ മരണങ്ങളും 112 പരിക്കുകളുമാണ്​ സംഭവങ്ങളിൽ റിപ്പോർട്ട്​ ചെയ്യപ്പെട്ടത്​.

    രാജ്യത്തിന്റെ സുരക്ഷയും സ്ഥിരതയും ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും ഭീഷണികളെ ശക്തമായി നേരിടുന്നതിനും യു.എ.ഇ സായുധ സേന പൂർണമായി തയ്യാറാണെന്ന് പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.

