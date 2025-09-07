Begin typing your search above and press return to search.
    ആറാം വാർഷികം ആഘോഷിച്ച്​ സഫാരി മാള്‍ ഷാര്‍ജ

    Safari Mall Sharjah celebrates its sixth anniversary
    ശൈ​ഖ്​ സാ​ലിം ബി​ന്‍ അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ന്‍ ബി​ന്‍ സാ​ലിം ബി​ന്‍ സു​ല്‍ത്താ​ന്‍ അ​ല്‍ ഖാ​സി​മി​യും ശൈ​ഖ്​ അ​ര്‍ഹ​മാ ബി​ന്‍ സൗ​ദ് ബി​ന്‍ ഖാ​ലി​ദ് ഹുമൈ​ദ് അ​ല്‍ഖാ​സി​മി​യും ചേ​ർ​ന്ന്​ കേ​ക്ക്​ മു​റി​ക്കു​ന്നു

    ഷാ​ര്‍ജ: ആ​റാം വാ​ർ​ഷി​കം പ്രൗ​ഢ​മാ​യി ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു​​​​​​. സെ​പ്റ്റം​ബ​ർ നാ​ലി​ന്​ സ​ഫാ​രി മാ​ളി​ല്‍ ന​ട​ന്ന വാ​ര്‍ഷി​കാ​ഘോ​ഷ ച​ട​ങ്ങി​ല്‍ ശൈ​ഖ്​ സാ​ലിം ബി​ന്‍ അ​ബ്ദു​റ​ഹ്മാ​ന്‍ ബി​ന്‍ സാ​ലിം ബി​ന്‍ സു​ല്‍ത്താ​ന്‍ അ​ല്‍ ഖാ​സി​മി​യും ശൈ​ഖ്​ അ​ര്‍ഹ​മാ ബി​ന്‍ സൗ​ദ് ബി​ന്‍ ഖാ​ലി​ദ് ഹു​മൈ​ദ് അ​ല്‍ഖാ​സി​മി എ​ന്നി​വ​ർ മു​ഖ്യാ​തി​ഥി​ക​ളാ​യി​രു​ന്നു. സ​ഫാ​രി ഗ്രൂ​പ് ചെ​യ​ര്‍മാ​ന്‍ അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ര്‍ മ​ട​പ്പാ​ട്ട്, എ​ക്‌​സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ര്‍മാ​രാ​യ ഷ​മീം ബ​ക്ക​ര്‍, ഷാ​ഹി​ദ് ബ​ക്ക​ര്‍, സാ​മൂ​ഹി​ക​പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ക​നാ​യ ചാ​ക്കോ ഊ​ള​ക്കാ​ട​ന്‍, മ​റ്റു പ്ര​മു​ഖ വ്യ​ക്തി​ക​ൾ, സ​ഫാ​രി സ്റ്റാ​ഫ് പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രും ആ​ഘോ​ഷ ച​ട​ങ്ങി​ൽ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ആ​റു വ​ര്‍ഷ​മാ​യി വ്യ​ത്യ​സ്ത രീ​തി​യി​ലു​ള്ള ഷോ​പ്പി​ങ്​ അ​നു​ഭ​വം ഉ​പ​ഭോ​ക്​​താ​വി​ന്​ സ​മ്മാ​നി​ക്കാ​ന്‍ സ​ഫാ​രി​ക്ക്​ ക​ഴി​ഞ്ഞു​വെ​ന്ന്​ സ​ഫാ​രി ഗ്രൂ​പ് ചെ​യ​ര്‍മാ​ന്‍ അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ര്‍ മ​ട​പ്പാ​ട്ട് പ​റ​ഞ്ഞു. ഒ​രു ക​ച്ച​വ​ട​സ്ഥാ​പ​നം എ​ന്ന​തി​ലു​പ​രി ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ള്‍ നെ​ഞ്ചി​ലേ​റ്റി​യ സ്ഥാ​പ​ന​മാ​ണ്​ സ​ഫാ​രി. ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളു​ടെ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ള്‍ നി​റ​വേ​റ്റി എ​ന്നും സ​ഫാ​രി മു​ന്‍പ​ന്തി​യി​ല്‍ ഉ​ണ്ടാ​കും. ആ​റാം വാ​ര്‍ഷി​ക​വും ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​വും അ​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ ഷാ​ര്‍ജ​യി​ലെ​യും റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ​യി​ലെ​യും സ​ഫാ​രി ഔ​ട്ട്‌​ല​റ്റു​ക​ളി​ല്‍ ഒ​രു മാ​സം നീ​ണ്ടു​നി​ല്‍ക്കു​ന്ന ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളാ​ണ്​ ഒ​രു​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    2019ല്‍ ​ആ​രം​ഭി​ച്ച സ​ഫാ​രി​യെ ഇ​രു​കൈ നീ​ട്ടി സ്വീ​ക​രി​ച്ച​ത് യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ സ്‌​നേ​ഹ​നി​ധി​ക​ളാ​യ ജ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണെ​ന്നും അ​തി​ന്‍റെ തെ​ളി​വാ​ണ് 40 ദ​ശ​ല​ക്ഷ​ത്തോ​ളം ഉ​പ​ഭോ​ക്​​താ​ക്ക​ൾ സ​ഫാ​രി​യോ​ടൊ​പ്പം​നി​ന്ന് വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യ 7ാം വ​ര്‍ഷ​ത്തി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് എ​ക്‌​സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ര്‍ ഷ​മീം ബ​ക്ക​ര്‍ പ​റ​ഞ്ഞു.

