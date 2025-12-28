Begin typing your search above and press return to search.
    ഒ​ന്നാം വാ​ർ​ഷി​കം ആ​ഘോ​ഷ​മാ​ക്കി റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ​യി​ലെ സ​ഫാ​രി മാ​ള്‍

     റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ​യി​ലെ സ​ഫാ​രി​മാ​ളി​ന്‍റെ ഒ​ന്നാം വാ​ർ​ഷി​കാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഗ്രൂ​പ്പ്

    ചെ​യ​ര്‍മാ​ന്‍ അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ര്‍ മ​ട​പ്പാ​ട്ട് കേ​ക്ക്​ മു​റി​ക്കു​ന്നു

    റാ​സ​ൽ​ഖൈ​മ: കു​റ​ഞ്ഞ വി​ല​യി​ൽ ഗു​ണ​മേ​ന്മ​യു​ള്ള ഉ​ൽ​പ​ന്ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ഉ​പ​ഭോ​ക്​​താ​ക്ക​ളു​ടെ മ​ന​സി​ൽ ഇ​ടം നേ​ടി​യ റാ​സ​ൽ​ഖൈ​മ​യി​ലെ സ​ഫാ​രി മാ​ൾ വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യ ഒ​ന്നാം വാ​ർ​ഷി​കം ആ​ഘോ​ഷ​മാ​ക്കി. ഡി​സം​ബ​ര്‍ 26ന് ​മാ​ളി​ല്‍ ന​ട​ന്ന വാ​ര്‍ഷി​കാ​ഘോ​ഷ ച​ട​ങ്ങി​ല്‍ ശൈ​ഖ്​​ അ​ര്‍ഹ​മാ ബി​ന്‍ സൗ​ദ് ബി​ന്‍ ഖാ​ലി​ദ് ഹു​മൈ​ദ് അ​ല്‍ഖാ​സി​മി മ​ഖ്യാ​തി​ഥി​യാ​യി​രു​ന്നു.

    ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്‍ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ സൈ​നു​ല്‍ ആ​ബി​ദ് സ​ലീം, സ​ഫാ​രി ഗ്രൂ​പ്പ് ചെ​യ​ര്‍മാ​ന്‍ അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ര്‍ മ​ട​പ്പാ​ട്ട്, സ​ഫാ​രി ഗ്രൂ​പ്പ് എ​ക്സി​ക്യൂ​ട്ടി​വ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ര്‍ ഷ​മീം ബ​ക്ക​ര്‍, സാ​മൂ​ഹി​ക​പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​ക​നാ​യ ചാ​ക്കോ ഊ​ള​ക്കാ​ട​ന്‍, സ​ഫാ​രി സ്റ്റാ​ഫ് പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ള്‍ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രും സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു. റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ​യി​ല്‍ ക​ഴി​ഞ്ഞ ഒ​രു​വ​ര്‍ഷം കൊ​ണ്ട് വ്യ​ത്യ​സ്ത ഷോ​പ്പി​ങ്​ അ​നു​ഭ​വം ഉ​പ​ഭോ​ക്​​താ​വി​ന്​ സ​മ്മാ​നി​ക്കാ​ന്‍ സ​ഫാ​രി​ക്ക്​ ക​ഴി​ഞ്ഞ​താ​യി ഗ്രൂ​പ്പ് ചെ​യ​ര്‍മാ​ന്‍ അ​ബൂ​ബ​ക്ക​ര്‍ മ​ട​പ്പാ​ട്ട് പ​റ​ഞ്ഞു.

    എ​ന്നും ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളു​ടെ ആ​വ​ശ്യ​ങ്ങ​ള്‍ നി​റ​വേ​റ്റി ത​ന്നെ മു​ന്‍പ​ന്തി​യി​ല്‍ സ​ഫാ​രി മാ​ൾ ഉ​ണ്ടാ​കു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. ഒ​ന്നാം​വാ​ര്‍ഷി​ക​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് വി​ന്‍ എ ​ഫ്രീ ട്രോ​ളി, സ്പി​ന്‍ ആ​ൻ​ഡ്​ വി​ന്‍ ഓ​ഫ​റു​ക​ളും കു​ട്ടി​ക​ള്‍ക്കാ​യി പെ​യി​ന്‍റി​ങ്, ഡാ​ന്‍സ്, സി​ങ്ങി​ങ്​ മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ളും റാ​സ​ൽ​ഖൈ​മ​യി​ലെ സ​ഫാ​രി​മാ​ളി​ല്‍ ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ടെ​ന്ന്​ അ​ദ്ദേ​ഹം അ​റി​യി​ച്ചു.

    ഒ​ന്നാം വാ​ർ​ഷി​ക​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ വി​ന്‍ 10 ഐ​ഫോ​ണ്‍ 17 പ്രൊ ​മൊ​ബൈ​ല്‍ ഫോ​ണു​ക​ളും 25,000 ദി​ര്‍ഹ​മി​ന്‍റെ സ​ഫാ​രി ഷോ​പ്പി​ങ് വൗ​ച്ച​റു​ക​ളും അ​ട​ങ്ങു​ന്ന വ​ൻ പ്ര​മോ​ഷ​നും തു​ട​ക്ക​മി​ട്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. സ​ഫാ​രി ഹൈ​പ്പ​ര്‍മാ​ര്‍ക്ക​റ്റി​ല്‍ നി​ന്നും 50 ദി​ർ​ഹ​മി​നോ അ​തി​നു​മു​ക​ളി​ലോ പ​ര്‍ച്ചേ​സ് ചെ​യ്യു​ന്ന ഏ​തൊ​രാ​ള്‍ക്കും മൈ ​സ​ഫാ​രി ആ​പ്പി​ലൂ​ടെ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന ഇ-​റാ​ഫി​ൾ കൂ​പ്പ​ണി​ലൂ​ടെ വി​ന്‍ പ്രൊ​മോ​ഷ​നി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാം.

    എ​ല്ലാ ആ​ഴ്ച​ക​ളി​ലും ന​ട​ക്കു​ന്ന ന​റു​ക്കെ​ടു​പ്പി​ല്‍ ഒ​ന്നാം സ​മ്മാ​ന​മാ​യി ഒ​രു ഐ ​ഫോ​ണ്‍ 17 ​പ്രൊ ​ഫോ​ണും ര​ണ്ടാം സ​മ്മാ​ന​മാ​യി അ​ഞ്ചു​പേ​ര്‍ക്ക് 500 ദി​ര്‍ഹ​മി​ന്‍റെ ഷോ​പ്പി​ങ് വൗ​ച്ച​റു​ക​ളു​മാ​ണ് ല​ഭി​ക്കു​ക.

