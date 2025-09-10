Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightസദ്ഭാവന ഓണാഘോഷം
    U.A.E
    Posted On
    date_range 10 Sept 2025 9:44 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Sept 2025 9:44 AM IST

    സദ്ഭാവന ഓണാഘോഷം

    text_fields
    bookmark_border
    സദ്ഭാവന ഓണാഘോഷം
    cancel
    camera_alt

    സ​ദ്ഭാ​വ​ന ഗ്ലോ​ബ​ൽ ക​ൾ​ച​റ​ൽ ഫോ​റം ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം

    യൂ​റോ-​ഏ​ഷ്യ ചേം​ബ​ർ ഓ​ഫ് കോ​മേ​ഴ്സ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ സു​ബ്രോ ച​ക്ര​ബ​ർ​ത്തി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    ദു​ബൈ: സ​ദ്ഭാ​വ​ന ഗ്ലോ​ബ​ൽ ക​ൾ​ച്ച​റ​ൽ ഫോ​റം യു.​എ.​ഇ ‘ഇ​ക്ക​രെ ഓ​ണം’ എ​ന്ന​പേ​രി​ൽ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ദു​ബൈ സ്വാ​ഗ​ത് റ​സ്റ്റാ​റ​ന്‍റ്​ ഹാ​ളി​ൽ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ സു​നി​ൽ ന​മ്പ്യാ​രു​ടെ അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ആ​ഘോ​ഷം യൂ​റോ-​ഏ​ഷ്യ ചേം​ബ​ർ ഓ​ഫ് കോ​മേ​ഴ്സ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ സു​ബ്രോ ച​ക്ര​ബ​ർ​ത്തി ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ഷാ​ർ​ജ ഇ​ന്ത്യ​ൻ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ മാ​നേ​ജി​ങ്​ ക​മ്മി​റ്റി അം​ഗം എ.​വി. മ​ധു​സൂ​ദ​ന​ൻ, ആ​ർ.​ജെ. നി​ത്യ, ഇ​ൻ​കാ​സ് നേ​താ​ക്ക​ളാ​യ അ​ഡ്വ. ഹാ​ഷി​ക്, ഷാ​ജി പ​രേ​ത്, എ​സ്.​എം ജാ​ബി​ർ, റ​ഫീ​ഖ് മ​ട്ട​ന്നൂ​ർ, ബി.​എ നാ​സ​ർ, ബി. ​പ​വി​ത്ര​ൻ, മോ​ഹ​ൻ​ദാ​സ് ആ​ല​പ്പു​ഴ, ഡി​വൈ.​എ​സ്.​പി അ​ബ്ദു​ൽ മു​നീ​ർ, ബ​ഷീ​ർ ബെ​ല്ലോ, ബി​ന്ദു, എ​സ്.​ജി.​എ​ഫ് ഗ്ലോ​ബ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ ഷൈ​ജു അ​മ്മാ​ന​പ്പാ​റ, പ്രോ​ഗ്രാം ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ പ്ര​സാ​ദ് കാ​ളി​ദാ​സ്, ടൈ​റ്റ​സ് പു​ലൂ​രാ​ൻ, മൊ​യ്‌​തു കു​റ്റി​യാ​ടി, ബ​ഷീ​ർ ന​ര​ണി​പ്പു​ഴ, ജോ​ജി​ത് ജോ​സ്, അ​ഡ്വ. ബി​ജേ​ഷ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ ആ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു. ജ​ന​റ​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​ഗ​ദീ​ഷ് പ​ഴ​ശ്ശി സ്വാ​ഗ​ത​വും സു​ദീ​പ് പ​യ്യ​ന്നൂ​ർ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    മു​ര​ളി പ​ണി​ക്ക​ർ, ഷൈ​ജു, സ​ന്ദീ​പ്, സ​ജി​ത്ത്, ജി​സ്, റ​ഫീ​ഖ്, മ​ണി​ക​ണ്ഠ​ൻ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ നി​യ​ന്ത്രി​ച്ചു. തി​രു​വാ​തി​ര, മോ​ഹി​നി​യാ​ട്ടം, ഓ​ട്ട​ൻ​തു​ള്ള​ൽ, പൂ​ര​ക്ക​ളി, എ​സ്.​ജി.​സി.​എ​ഫ് താ​ര​ജോ​ഡി തു​ട​ങ്ങി​യ വി​വി​ധ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ളും ഓ​ണ​സ​ദ്യ​യും ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഒ​രു​ക്കി​യി​രു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:UAE Newsonam celebrationgulf news malayalam
    News Summary - Sadbhavana Onam celebration
    Similar News
    Next Story
    X