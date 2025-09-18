Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightസാന്ത്വനം ഓ​ണാഘോഷം
    U.A.E
    Posted On
    date_range 18 Sept 2025 6:36 AM IST
    Updated On
    date_range 18 Sept 2025 6:36 AM IST

    സാന്ത്വനം ഓ​ണാഘോഷം

    text_fields
    bookmark_border
    സാന്ത്വനം ഓ​ണാഘോഷം
    cancel
    Listen to this Article

    അ​ജ്​​മാ​ൻ: സാ​ന്ത്വ​നം ഷാ​ർ​ജ ‘സാ​ന്ത്വ​ന പൊ​ന്നോ​ണം 2025’ എ​ന്ന പേ​രി​ൽ അ​ജ്​​മാ​നി​ൽ ഓ​ണാ​ഘോ​ഷം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. രാ​വി​ലെ 10ന്​ ​ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര​യോ​ടെ ആ​രം​ഭി​ച്ച ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ പ​രി​പാ​ടി മു​ൻ എം.​എ​ൽ.​എ എം. ​സ്വ​രാ​ജ് ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. ജ​ന​റ​ൽ ക​ൺ​വീ​ന​ർ അ​നി​ൽ മാ​ത്യു സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു.

    സാ​ന്ത്വ​നം ഷാ​ർ​ജ​യു​ടെ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ പി.​കെ. റെ​ജി, ഇ​ന്ത്യ​ൻ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ട്ര​ഷ​റ​ർ ഷാ​ജി ജോ​ൺ, ഇ​ന്ത്യ​ൻ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ശ്രീ​പ്ര​കാ​ശ്, സാ​ന്ത്വ​നം ഷാ​ർ​ജ സെ​ക്ര​ട്ട​റി മാ​ത്യു വ​ർ​ഗീ​സ്, സാ​ന്ത്വ​നം ദു​ബൈ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ അ​ജി​ത് കു​ര്യ​ൻ, ഷാ​ർ​ജ ജോ​യി​ൻ ട്ര​ഷ​റ​ർ മാ​ത്യു ടി.​ഐ എ​ന്നി​വ​ർ ഓ​ണാ​ശം​സ​ക​ൾ നേ​ർ​ന്നു.

    പ്രോ​ഗ്രാം ക​ൺ​വീ​ന​ർ ജ​യ​ൻ ജോ​യ് ന​ന്ദി പ​റ​ഞ്ഞു. തു​ട​ർ​ന്ന് സാ​ന്ത്വ​നം അം​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ൾ, ഒ​ലി​വ് നാ​ട്ടു​കൂ​ട്ടം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച ശി​ങ്കാ​രി​മേ​ളം, നാ​ട​ൻ​പാ​ട്ട് ഗാ​ന​മേ​ള തു​ട​ങ്ങി​യ​വ അ​ര​ങ്ങേ​റി. ഓ​ണാ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി ഓ​ണ​സ​ദ്യ​യും ഒ​രു​ക്കി​യി​രു​ന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:UAE NewsGulf Newsonam celebrationSanthwanam
    News Summary - Saanthwanam Onam celebration
    Similar News
    Next Story
    X