സാന്ത്വനം ഓണാഘോഷംtext_fields
അജ്മാൻ: സാന്ത്വനം ഷാർജ ‘സാന്ത്വന പൊന്നോണം 2025’ എന്ന പേരിൽ അജ്മാനിൽ ഓണാഘോഷം സംഘടിപ്പിച്ചു. രാവിലെ 10ന് ഘോഷയാത്രയോടെ ആരംഭിച്ച ഓണാഘോഷ പരിപാടി മുൻ എം.എൽ.എ എം. സ്വരാജ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ജനറൽ കൺവീനർ അനിൽ മാത്യു സ്വാഗതം പറഞ്ഞു.
സാന്ത്വനം ഷാർജയുടെ പ്രസിഡന്റ് പി.കെ. റെജി, ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ ട്രഷറർ ഷാജി ജോൺ, ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ സെക്രട്ടറി ശ്രീപ്രകാശ്, സാന്ത്വനം ഷാർജ സെക്രട്ടറി മാത്യു വർഗീസ്, സാന്ത്വനം ദുബൈ ചെയർമാൻ അജിത് കുര്യൻ, ഷാർജ ജോയിൻ ട്രഷറർ മാത്യു ടി.ഐ എന്നിവർ ഓണാശംസകൾ നേർന്നു.
പ്രോഗ്രാം കൺവീനർ ജയൻ ജോയ് നന്ദി പറഞ്ഞു. തുടർന്ന് സാന്ത്വനം അംഗങ്ങളുടെ കലാപരിപാടികൾ, ഒലിവ് നാട്ടുകൂട്ടം അവതരിപ്പിച്ച ശിങ്കാരിമേളം, നാടൻപാട്ട് ഗാനമേള തുടങ്ങിയവ അരങ്ങേറി. ഓണാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഓണസദ്യയും ഒരുക്കിയിരുന്നു.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register