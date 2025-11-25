Begin typing your search above and press return to search.
    U.A.E
    Posted On
    25 Nov 2025 8:58 AM IST
    Updated On
    date_range 25 Nov 2025 8:58 AM IST

    ആ​ർ.​ഡ​ബ്ല്യൂ.​എ സ്​​പോ​ർ​ട്​​സ്​ മീ​റ്റ്​ ​ബ്രോ​ഷ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം

    ആ​ർ.​ഡ​ബ്ല്യൂ.​എ സ്​​പോ​ർ​ട്​​സ്​ മീ​റ്റ്​ ​ബ്രോ​ഷ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം
    ആ​ർ.​ഡ​ബ്ല്യൂ.​എ സ്‌​പോ​ർ​ട്സ് മീ​റ്റി​ന്‍റെ ര​ണ്ടാ​ം​ സീ​സ​ണി​ന്‍റെ ബ്രോ​ഷ​ർ എ​ൻ.​കെ. മു​ര​ളീ​ധ​ര​ൻ

    പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    Listen to this Article

    ദു​ബൈ: രാ​വ​ണേ​ശ്വ​രം വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ കാ​യി​ക പ്ര​തി​ഭ​ക​ളെ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ആ​ർ.​ഡ​ബ്ല്യൂ.​എ സ്‌​പോ​ർ​ട്സ് മീ​റ്റി​ന്‍റെ ര​ണ്ടാ​മ​ത്​ സീ​സ​ൺ 2026 ജ​നു​വ​രി​മു​ത​ൽ മാ​ർ​ച്ച്‌ വ​രെ​യു​ള്ള കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ വി​വി​ധ സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കും.

    പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ബ്രോ​ഷ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം ന​വം​ബ​ർ 24ന് ​ഷാ​ർ​ജ യൂ​നി​വേ​ഴ്‌​സി​റ്റി പാ​ർ​ക്കി​ൽ ന​ട​ന്നു. അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ ബാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​ൻ കൂ​ട്ട​ക്ക​നി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത​വ​ഹി​ച്ച ച​ട​ങ്ങി​ൽ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ശ്രീ​നാ​ഥ് ത​ണ്ണോ​ട്ട് സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു. പൊ​തു​പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ക​നും കെ.​ഇ.​എ​സ്.​ഇ.​എ​ഫ്​ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​ന​റ​ൽ, ആ​ശ്ര​യ കാ​സ​ർ​കോ​ടി​ന്‍റെ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ എ​ന്നീ നി​ല​ക​ളി​ൽ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന എ​ൻ.​കെ. മു​ര​ളീ​ധ​ര​ൻ രാ​വ​ണേ​ശ്വ​രം സ്പോ​ർ​ട്സ് മീ​റ്റി​ന്‍റെ ബ്രോ​ഷ​ർ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു.

    സ്പോ​ർ​ട്സ് മീ​റ്റ്​ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ സു​നി​ൽ വേ​ങ്ങ​ച്ചേ​രി, ക​ൺ​വീ​ന​ർ പ്രി​യേ​ഷ് മാ​ക്കി, ഫി​നാ​ൻ​സ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ സ​ജി​ത്ത് ത​ണ്ണോ​ട്ട്, അ​ഡ്മി​ൻ ക​ൺ​വീ​ന​ർ അ​ജി​ത്ത് ത​ണ്ണോ​ട്ട്, പ​ബ്ലി​സി​റ്റി ക​ൺ​വീ​ന​ർ രാ​ജേ​ഷ് രാ​മ​ഗി​രി, ഫു​ഡ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ സ​ന്തോ​ഷ്‌ രാ​മ​ഗി​രി, ടീം ​മാ​നേ​ജ്​​മെ​ന്‍റ്​ അം​ഗ​ങ്ങ​ളാ​യ ര​ഘു​രാ​മ​ൻ, കെ.​വി. അ​ശോ​ക​ൻ, സു​ബേ​ഷ്, ജി​ജേ​ഷ്, ടീം ​ക്യാ​പ്റ്റ​മാ​രാ​യ പ്ര​മോ​ദ് ന​ട്ടാം​ക​ല്ല്, സു​ജി​ത്ത് കു​ന്നു​പാ​റ, അ​നി​ൽ കൃ​ഷ്ണ​ൻ, സു​ധീ​ഷ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ ആ​ശം​സ അ​ർ​പ്പി​ച്ചു.

    അ​സോ​സി​യേ​ഷ​നി​ലെ അം​ഗ​ങ്ങ​ളെ നാ​ല് ടീ​മു​ക​ളാ​യി തി​രി​ക്കു​ക​യും റെ​ഡ് ആ​ർ​മി, ഗ്രീ​ൻ ഷാ​ഡോ​സ്‌, വൈ​റ്റ് വാ​രി​യ​ർ​സ്, ബ്ലാ​ക്ക് പാ​ന്ത​ർ എ​ന്നീ പേ​രു​ക​ൾ ടീം ​മാ​നേ​ജ​ർ​മാ​ർ​ക്ക് ച​ട​ങ്ങി​ൽ കൈ​മാ​റു​ക​യും ചെ​യ്തു. ട്ര​ഷ​റ​ർ അ​നീ​ഷ് വാ​ണി​യം​പാ​റ ന​ന്ദി പ്ര​കാ​ശി​പ്പി​ച്ചു.

