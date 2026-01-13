Begin typing your search above and press return to search.
    U.A.E
    U.A.E
    Posted On
    date_range 13 Jan 2026 9:12 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Jan 2026 9:12 AM IST

    ആ​ർ.​ഡ​ബ്ല്യു.​എ റ​ണ്ണും ജ​ഴ്സി പ്ര​കാ​ശ​ന​വും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു

    ആ​ർ.​ഡ​ബ്ല്യു.​എ റ​ണ്ണും ജ​ഴ്സി പ്ര​കാ​ശ​ന​വും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു
    രാ​വ​ണേ​ശ്വ​രം വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ആ​ർ.​ഡ​ബ്ല്യു.​എ സ്പോ​ർ​ട്സ് മീ​റ്റി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്ത​വ​ർ

    ദു​ബൈ: രാ​വ​ണേ​ശ്വ​രം വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ൻ ആ​ർ.​ഡ​ബ്ല്യു.​എ റ​ണ്ണും ജ​ഴ്സി പ്ര​കാ​ശ​ന​വും സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു. ആ​ർ.​ഡ​ബ്ല്യു.​എ സ്പോ​ർ​ട്സ് മീ​റ്റ് സീ​സ​ൺ 2ന്റെ ​ഭാ​ഗ​മാ​യി ആ​ർ.​ഡ​ബ്ല്യു.​എ റ​ൺ ഷാ​ർ​ജ അ​മി​റ്റി സ്കൂ​ളി​ൽ ന​ട​ത്തി. പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​നം മു​ൻ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് കെ.​പി. മു​ര​ളി​രാ​ജ് നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. ച​ട​ങ്ങി​ൽ മീ​റ്റ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ സു​നി​ൽ വെ​ങ്ങ​ച്ചേ​രി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു. ക​ൺ​വീ​ന​ർ പ്രി​യേ​ഷ് മാ​ക്കി സ്വാ​ഗ​ത​വും ഫൈ​നാ​ൻ​സ് ക​ൺ​വീ​ന​ർ സ​ജി​ത്ത് ത​ന്നോ​ട്ട് ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

    പ​ബ്ലി​സി​റ്റി ക​ൺ​വീ​ന​ർ രാ​ജേ​ഷ് രാ​മ​ഗി​രി, ആ​ർ.​ഡ​ബ്ല്യു.​എ ട്ര​ഷ​റ​ർ അ​നീ​ഷ് വാ​ണി​യം​പാ​റ ആ​ശം​സ നേ​ർ​ന്നു. ജ​ഴ്സി പ്ര​കാ​ശ​ന​ത്തി​ൽ ആ​ർ.​ഡ​ബ്ല്യു.​എ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് ബാ​ല​കൃ​ഷ്ണ​ൻ കൂ​ട്ട​ക​നി, സെ​ക്ര​ട്ട​റി ശ്രീ​നാ​ഥ് ത​ന്നോ​ട്ട് എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു.

    News Summary - R.W.A. Run and Jersey Release Organized
