Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 22 Jan 2026 9:17 AM IST
    Updated On
    date_range 22 Jan 2026 9:17 AM IST

    ആ​ർ.​ഡ​ബ്ല്യു.​എ ക്രി​ക്ക​റ്റ് മാ​മാ​ങ്കം

    ആ​ർ.​ഡ​ബ്ല്യു.​എ ക്രി​ക്ക​റ്റ് മാ​മാ​ങ്കം
    രാ​വ​ണേ​ശ്വ​രം വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്റെ ക്രി​ക്ക​റ്റ് മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യ ടീം

    അ​ജ്​​മാ​ൻ: രാ​വ​ണേ​ശ്വ​രം വെ​ൽ​ഫെ​യ​ർ അ​സോ​സി​യേ​ഷ​ന്റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ തു​ബൈ മെ​ഡി​ക്ക​ൽ കോ​ള​ജ് അ​ജ്മാ​ൻ ഗ്രൗ​ണ്ടി​ൽ ക്രി​ക്ക​റ്റ് മ​ത്സ​രം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചു.

    പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം അ​ജി​ത്ത് ത​ണ്ണോ​ട്ട് നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചു. പ്രി​യേ​ഷ് മാ​ക്കി സ്വാ​ഗ​തം പ​റ​ഞ്ഞു. സു​നി​ൽ വെ​ങ്ങ​ച്ചേ​രി അ​ധ്യ​ക്ഷ​ത വ​ഹി​ച്ചു.

    ശ​ശി ശി​ശി​രം, ശ്രീ​നാ​ഥ് ത​ണ്ണോ​ട്ട്, വി​നോ​ദ് ത​ണ്ണോ​ട്ട് എ​ന്നി​വ​ർ ആ​ശം​സ​യും ര​ഘു​രാ​മ​ൻ മാ​ക്കി ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു. മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ റെ​ഡ് ആ​ർ​മി ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും ബ്ലാ​ക്ക് പ​ന്തേ​ഴ്സ് ര​ണ്ടാം സ്ഥാ​ന​വും ഗ്രീ​ൻ ഷാ​ഡോ​സ് മൂ​ന്നാം സ്ഥാ​ന​വും വൈ​റ്റ് വേ​രി​യേ​സ് നാ​ലാം സ്ഥാ​ന​വും ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കി.

    TAGS:UAE Newscricket stadiumgulf news malayalam
