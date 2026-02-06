Begin typing your search above and press return to search.
    ത​ട​വു​കാ​രെ കൈ​മാ​റാ​ൻ റ​ഷ്യ-​യു​ക്രെ​യ്ൻ ധാ​ര​ണ

    ച​ർ​ച്ച​ക്ക്​ ആ​തി​ഥേ​യ​ത്വം വ​ഹി​ച്ച​ യു.​എ.​ഇ​ക്ക്​ ന​ന്ദി​യ​റി​യി​ച്ച്​ വി​റ്റ്​​കോ​ഫ്​
    ത​ട​വു​കാ​രെ കൈ​മാ​റാ​ൻ റ​ഷ്യ-​യു​ക്രെ​യ്ൻ ധാ​ര​ണ
    അ​ബൂ​ദ​ബി: റ​ഷ്യ-​യു​ക്രെ​യ്​​ൻ സം​ഘ​ർ​ഷം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ത്രി​രാ​ഷ്ട്ര ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ൽ സ​ജീ​വ​മാ​യി​രി​ക്കെ, ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളും ത​മ്മി​ൽ 314 ത​ട​വു​കാ​രെ കൈ​മാ​റു​ന്ന​തി​ന്​ ധാ​ര​ണ​യാ​യി. ച​ർ​ച്ച​യി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കു​ന്ന യു.​എ​സ്​ പ്ര​ത്യേ​ക ദൂ​ത​ൻ സ്റ്റീ​വ്​ വി​റ്റ്​​കോ​ഫാ​ണ്​ ഇ​ക്കാ​ര്യം എ​ക്​​സ്​ അ​ക്കൗ​ണ്ട്​ വ​ഴി അ​റി​യി​ച്ച​ത്. യു.​എ​സ്, യു​ക്രെ​യ്​​ൻ, റ​ഷ്യ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ളാ​ണ്​ ത​ട​വു​കാ​രു​ടെ കൈ​മാ​റ്റ​ത്തി​ന്​ ധാ​ര​ണ​യാ​യ​തെ​ന്നും ക​ഴി​ഞ്ഞ അ​ഞ്ചു മാ​സ​ത്തി​നി​ട​യി​ലെ ആ​ദ്യ കൈ​മാ​റ്റ​മാ​ണി​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    യു​ദ്ധം അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കാ​നു​ള്ള ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ തു​ട​രു​മെ​ന്നും വ​രും ആ​ഴ്ച​ക​ളി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ പു​രോ​ഗ​തി പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​താ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. അ​തേ​സ​മ​യം, ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ​ക്ക്​ ആ​തി​ഥേ​യ​ത്വം വ​ഹി​ക്കു​ന്ന യു.​എ.​ഇ​ക്ക്​ അ​ദ്ദേ​ഹം ന​ന്ദി​യ​റി​യി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്തു. അ​തേ​സ​മ​യം വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ൽ ത്രി​രാ​ഷ്ട്ര ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യ​താ​യി വി​വി​ധ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ൾ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്​ ചെ​യ്തു.

    ച​ർ​ച്ച​ക​ൾ പ്ര​തീ​ക്ഷ ന​ൽ​കു​ന്ന​താ​ണെ​ന്ന്​ യു​ക്രെ​യ്​​ൻ, റ​ഷ്യ പ്ര​തി​നി​ധി​ക​ൾ പ്ര​തി​ക​രി​ച്ച​താ​യും റി​പ്പോ​ർ​ട്ടു​ക​ളി​ൽ പ​റ​യു​ന്നു​ണ്ട്. റ​ഷ്യ​യും യു​ക്രെ​യ്‌​നും ത​മ്മി​ൽ ഇ​തു​വ​രെ 17 ത​ട​വു​കാ​രു​ടെ കൈ​മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് യു.​എ.​ഇ മ​ധ്യ​സ്ഥ​ത വ​ഹി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ഇ​തി​ന്റെ ഫ​ല​മാ​യി 4,641 പേ​ർ മോ​ചി​പ്പി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​മു​ണ്ട്.

