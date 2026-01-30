Begin typing your search above and press return to search.
    രൂപ വീണ്ടുമിടിഞ്ഞു; വിനിമയ നിരക്ക്​ 25രൂപ പിന്നിട്ടു

    പ്രവാസികൾക്ക്​ പണമയക്കാൻ മികച്ച അവസരം
    രൂപ വീണ്ടുമിടിഞ്ഞു; വിനിമയ നിരക്ക്​ 25രൂപ പിന്നിട്ടു
    ദു​ബൈ: ഡോ​ള​റി​നെ​തി​രെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ രൂ​പ​യു​ടെ മൂ​ല്യം ച​രി​ത്ര​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും കു​റ​ഞ്ഞ നി​ര​ക്കി​ലെ​ത്തി​യ​തോ​ടെ ഗ​ൾ​ഫ്​ ക​റ​ൻ​സി​ക​ളു​ടെ വി​നി​മ​യ​നി​ര​ക്ക്​ റെ​ക്കോ​ർ​ഡ്​ നി​ര​ക്കി​ലെ​ത്തി. ഡോ​ള​റി​നെ​തി​രെ ഇ​ന്ത്യ​ൻ രൂ​പ​യു​ടെ മൂ​ല്യം 91.93 എ​ന്ന നി​ല​യി​ലാ​ണ്​ വ്യാ​ഴാ​ഴ്ച രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. ഇ​തോ​ടെ ദി​ർ​ഹ​മി​ന്​ 25.06 രൂ​പ വ​രെ ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം വി​നി​മ​യ നി​ര​ക്ക്​ ല​ഭി​ച്ചു. രൂ​പ​യു​ടെ മൂ​ല്യം വീ​ണ്ടും കു​റ​യു​ക​യാ​ണെ​ങ്കി​ൽ ദി​ർ​ഹ​മി​ന്‍റെ വി​നി​മ​യ നി​ര​ക്ക്​ വീ​ണ്ടും കൂ​ടു​മെ​ന്നാ​ണ്​ പ്ര​വ​ചി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. വി​നി​മ​യ​നി​ര​ക്ക്​ വ​ർ​ധി​ച്ച​തോ​ടെ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക്​ പ​ണ​മ​യ​ക്കാ​ൻ മി​ക​ച്ച അ​വ​സ​ര​മാ​ണ്​ കൈ​വ​ന്നി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ചി​ല ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ആ​പ്പു​ക​ൾ​വ​ഴി ക​ഴി​ഞ്ഞ ദി​വ​സം വി​നി​മ​യ നി​ര​ക്ക്​ 25.10 വ​രെ​ ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    മ​റ്റു ഗ​ൾ​ഫ്​ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ വി​നി​മ​യ നി​ര​ക്കി​ലും സ​മാ​ന വ​ർ​ധ​ന​വാ​ണ്​ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​ത്. ക​ഴി​ഞ്ഞ ഡി​സം​ബ​ർ മു​ത​ൽ വി​വി​ധ ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി രൂ​പ​യു​ടെ മൂ​ല്യം കു​റ​ഞ്ഞു​കൊ​ണ്ടി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്. ആ​ഗോ​ള വി​പ​ണി​യി​ലെ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ളും യു.​എ​സി​ന്‍റെ താ​രി​ഫ്​ ചു​മ​ത്ത​ൽ അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള ന​ട​പ​ടി​ക​ളും രൂ​പ​യു​ടെ മൂ​ല്യ​ത്തെ ബാ​ധി​ക്കു​ന്ന​താ​യാ​ണ്​ വി​ല​യി​രു​ത്ത​പ്പെ​ടു​ന്ന​ത്. ഡോ​ള​ര്‍ ആ​വ​ശ്യ​ക​ത വ​ര്‍ധി​ച്ച​തും ആ​ഗോ​ള വി​പ​ണി​യി​ല്‍ നി​ല​നി​ല്‍ക്കു​ന്ന ആ​ശ​ങ്ക​ക​ളും രൂ​പ​യെ ബാ​ധി​ച്ച​താ​യും വി​ല​യി​രു​ത്ത​പ്പെ​ടു​ന്നു. സ്വ​ർ​ണ​വി​ല​യി​ലെ അ​പ്ര​തീ​ക്ഷി​ത ഉ​യ​ർ​ച്ച​യും പു​റ​മേ ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ ഓ​ഹ​രി വി​പ​ണി​യി​ല്‍നി​ന്ന് വി​ദേ​ശ നി​ക്ഷേ​പ​ത്തി​ന്റെ പു​റ​ത്തേ​ക്കു​ള്ള ഒ​ഴു​ക്കും വി​പ​ണി​യി​ല്‍ പ്ര​തി​ഫ​ലി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

