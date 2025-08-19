Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 19 Aug 2025 7:47 PM IST
    Updated On
    date_range 19 Aug 2025 7:47 PM IST

    ആർ.ടി.എയുടെ ‘മഹ്​ബൂബ്​’ വഴിയുള്ള സേവനങ്ങൾ നവീകരിച്ചു

    2.7 കോടി സംഭാഷണങ്ങളാണ്​ വെർച്വൽ അസിസ്റ്റൻറ്​ വഴി നടന്നത്​
    ആർ.ടി.എയുടെ ‘മഹ്​ബൂബ്​’ വഴിയുള്ള സേവനങ്ങൾ നവീകരിച്ചു
    ദുബൈ: എമിറേറ്റിലെ റോഡ്​ ഗതാഗത അതോറിറ്റി (ആർ.ടി.എ) യുടെ കോർപറേറ്റ്​ വെർച്വൽ അസിസ്റ്റൻറായ ‘മഹ്​ബൂബ്​’ വഴിയുള്ള സേവനങ്ങളും സംരംഭങ്ങളും നവീകരിച്ചു. വ്യത്യസ്ത ഉപഭോക്​ത വിഭാഗങ്ങളെ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ്​ നവീകരണം നടപ്പിലാക്കിയത്​. ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിലും വേഗത്തിലും സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കിക്കൊണ്ട്​ ഉപഭോക്​താക്കളുടെ അനുഭവം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ്​ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയത്​. ആർ.ടി.എയുടെ ഡിജിറ്റൽ സ്​ട്രാറ്റജി 2030മായി യോജിച്ചാണ്​ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത്​.

    ആർ.ടി.എയുടെ വെബ്​സൈറ്റ്​, സ്മാർട്​ ആപ്ലിക്കേഷൻ, വാട്​സാപ്പ്​ എന്നിവയിൽ ലഭ്യമായ ‘മെഹ്​ബൂബ്​’ ഇതിനകം 2.7 കോടി സംഭാഷണങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്​. അതോടൊപ്പം എട്ട്​ ലക്ഷം ഇടപാടുകളും നടത്തിയിട്ടുണ്ട്​. ഡ്രൈവർ, വാഹന ലൈസൻസിങ്​ പ്രക്രിയ മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും സംയോജിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യൽ, യു.എ.ഇ പാസ്​ ഉപയോഗിച്ച്​ മിനുറ്റുകൾക്കകം ഇടപാടുകൾ പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള സംവിധാനം എന്നിവ നവീകരിച്ച സേവനങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടും.

    ഇടപാടുകൾക്ക്​ നേരിട്ട് എത്തിച്ചേരേണ്ട സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കുകയും ഡിജിറ്റൽ ചാനലുകളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത്​ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ്​ പുതിയ സംവിധാനങ്ങൾ. നിലവിൽ ‘മഹ്​ബൂബ്​’ സംവിധാനത്തിൽ 330 വ്യത്യസ്​ത സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമാണ്​. പിഴ അടക്കൽ, നോൾ കാർഡ്​ ടോപ്​അപ്പ്​, അപ്പോയ്​ൻറ്​മെൻറ്​ ബുക്കിങ്​ എന്നിവയടക്കം ഇതിലുൾപ്പെടും. അറബിയിലും ഇംഗ്ലീഷിലും സേവനം ലഭ്യമാണ്​. 2018ൽ പുറത്തിറക്കിയ സേവനം കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിൽ ഉപഭോക്​താക്കൾക്ക്​ വളരെ ഉപകാരപ്രദമായ വെർച്വൽ അസിസ്റ്റൻറ്​ പ്ലാറ്റ്​ഫോമായി മാറിയിട്ടുണ്ട്​. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇത്​ ജനറേറ്റീവ്​ എ.ഐയുമായി ബന്ധിപ്പിച്ച്​ കൂടുതൽ നൂതനമായ രീതിയിലേക്ക്​ മാറ്റിയിരുന്നു.

    TAGS:Gulf NewsMehboobDubai Road Transport AuthorityMeeting in Virtual
