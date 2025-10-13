Begin typing your search above and press return to search.
    ജൈടെക്സിൽ 11 എ.ഐ പദ്ധതികളുമായി ആർ.ടി.എ

    ട്രാ​ക്കി​ല്ലാ​ത്ത ട്രാം ​അ​ട​ക്ക​മു​ള്ള സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ്​ പ്ര​ദ​ർ​ശി​പ്പി​ക്കു​ക
    Diagram of a trackless tram
    ട്രാ​ക്കി​ല്ലാ​ത്ത ട്രാ​മി​ന്‍റെ രേ​ഖാ​ചി​ത്രം

    ദു​ബൈ: സാ​​​ങ്കേ​തി​ക രം​ഗ​ത്തെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​മാ​യ ജൈ​ടെ​ക്സി​ൽ ദു​ബൈ റോ​ഡ്​ ഗ​താ​ഗ​ത അ​തോ​റി​റ്റി (ആ​ർ.​ടി.​എ) നി​ർ​മി​ത​ബു​ദ്ധി അ​ടി​സ്ഥാ​ന​മാ​ക്കി​യു​ള്ള 11 ന​വീ​ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കും. ട്രാ​ക്കി​ല്ലാ​ത്ത ട്രാം ​സം​വി​ധാ​നം, ദു​ബൈ മൊ​ബി​ലി​റ്റി ലാ​ബ്, സ്മാ​ർ​ട്ട്​ ക​ണ​ക്ട​ഡ്​ വാ​ഹ​ന ശൃം​ഖ​ല, ഓ​ട്ടോ​ചെ​ക്ക്​ 360, സു​ര​ക്ഷി​ത ന​ഗ​ര​ത്തി​നു​ള്ള സ്മാ​ർ​ട്ട്​ മൊ​ബി​ലി​റ്റി സം​വി​ധാ​നം, സ്മാ​ർ​ട്ട് ട്രാ​ഫി​ക്​ സൊ​ലൂ​ഷ​ൻ പ്ലാ​റ്റ്​​ഫോം, പ​റ​ക്കും ടാ​ക്സി, ഇ​ൻ​റ​റാ​ക്ടി​വ്​ കി​യോ​സ്കു​ക​ൾ, സ്മാ​ർ​ട്ട്​ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ചാ​ന​ലു​ക​ൾ, എ.​ഐ ഫാ​ക്ട​റി എ​ന്നി​വ പ​ദ്ധ​തി​ക​ളി​ൽ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടും.

    ഏ​റ്റ​വും പു​തി​യ ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സാ​​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​ക​ളും എ.​ഐ അ​പ്ലി​ക്കേ​ഷ​നു​ക​ളും സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​നു​ള്ള ആ​ർ.​ടി.​എ​യു​ടെ പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യാ​ണ്​ ജൈ​ടെ​ക്സി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന പ​ദ്ധ​തി​ക​ളി​ലൂ​ടെ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​തെ​ന്ന്​ ആ​ർ.​ടി.​എ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ബോ​ർ​ഡ്​ ചെ​യ​ർ​മാ​നും ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജ​ന​റ​ലു​മാ​യ മ​താ​ർ അ​ൽ താ​യ​ർ പ​റ​ഞ്ഞു. എ​ല്ലാ മേ​ഖ​ല​യി​ലും ഡി​ജി​റ്റ​ൽ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​ത്​ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​നം കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​മാ​ക്കു​ക​യും ഉ​പ​യോ​ക്താ​ക്ക​ളു​ടെ യാ​ത്ര​ക​ൾ മി​ക​ച്ച​താ​ക്കു​ക​യും താ​മ​സ​ക്കാ​രു​ടെ​യും സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​രു​ടെ​യും ജീ​വി​ത നി​ല​വാ​രം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്യു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    പ്ര​ദ​ർ​ശ​ന​ത്തി​ൽ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കു​ന്ന ട്രാ​ക്കി​ല്ലാ​ത്ത ട്രാ​മു​ക​ൾ ഭാ​വി​യി​ലെ ദു​ബൈ ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ ഗ​താ​ഗ​ത സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​യ ഒ​ന്നാ​യി മാ​റു​മെ​ന്നാ​ണ്​ പ്ര​തീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്. സ്വ​യം​നി​യ​ന്ത്രി​ത വാ​ഹ​ന ഗ​താ​ഗ​ത രം​ഗ​ത്തെ വി​വി​ധ നൂ​ത​ന സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണി​ത്​ ആ​സൂ​ത്ര​ണം ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്. ഇ​തോ​ടൊ​പ്പം മ​റ്റു സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളും ലോ​ക​ത്തെ വി​വി​ധ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നെ​ത്തു​ന്ന ജൈ​ടെ​ക്സ്​ സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്ക്​ മു​ന്നി​ൽ ആ​ർ.​ടി.​എ​യു​ടെ ഭാ​വി പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ ല​ഘു​ചി​ത്രം ന​ൽ​കു​ന്ന​താ​യി​രി​ക്കും.

