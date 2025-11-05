Begin typing your search above and press return to search.
    date_range 5 Nov 2025 7:38 AM IST
    date_range 5 Nov 2025 7:38 AM IST

    ഡ്രൈവർമാർക്ക്​ പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ യൂനിഫോമൊരുക്കി ആർ.ടി.എ

    ഉ​ന്ന​ത നി​ല​വാ​ര​മു​ള്ള തു​ണി​ത്ത​ര​ങ്ങ​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചാ​ണ് നി​ർ​മാ​ണം
    ഡ്രൈവർമാർക്ക്​ പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ യൂനിഫോമൊരുക്കി ആർ.ടി.എ
    ദു​ബൈ: ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ ടാ​ക്സി ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​ർ​ക്ക്​ പ​രി​സ്ഥി​തി സൗ​ഹൃ​ദ യൂ​നി​ഫോ​മു​മാ​യി ദു​ബൈ റോ​ഡ്​ ഗ​താ​ഗ​ത അ​തോ​റി​റ്റി (ആ​ർ.​ടി.​എ). ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​രു​ടെ ക്ഷേ​മം ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന്‍റെ​യും പ​രി​സ്ഥി​തി സൗ​ഹൃ​ദ ന​യ​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​ർ​ക്ക്​ പു​തി​യ സു​സ്ഥി​ര യൂ​നി​ഫോ​മു​ക​ൾ പു​റ​ത്തി​റ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    നേ​ര​ത്തേ​തി​ൽ​നി​ന്ന്​ വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​യി രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന ചെ​യ്ത യൂ​നി​ഫോ​മു​ക​ൾ ഉ​യ​ർ​ന്ന നി​ല​വാ​ര​മു​ള്ള​തും പ​രി​സ്ഥി​തി സൗ​ഹൃ​ദ​വു​മാ​യ തു​ണി​ത്ത​ര​ങ്ങ​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചാ​ണ് നി​ർ​മി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​ർ​ക്ക്​ വ​ള​രെ സൗ​ക​ര്യ​പ്ര​ദ​മാ​യ രീ​തി​യി​ൽ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​ൻ സാ​ധി​ക്കു​ന്ന യൂ​നി​ഫോം, ഭാ​രം കു​റ​ഞ്ഞ​തും ദീ​ർ​ഘ​നേ​ര​ത്തെ ജോ​ലി​യി​ൽ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കാ​ൻ സു​ഖ​ക​ര​വു​മാ​ണ്.

    ദി​വ​സം മു​ഴു​വ​ൻ വൃ​ത്തി​യു​ള്ള​തും പ്ര​ഫ​ഷ​ന​ലു​മാ​യ രൂ​പം നി​ല​നി​ർ​ത്താ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന രീ​തി​യി​ലു​ള്ള​തു​മാ​ണ്. ചു​ളി​വു​ക​ൾ വീ​ഴാ​തെ​യും ക​റ പു​ര​ളാ​തെ​യും സൂ​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ എ​ളു​പ്പ​മാ​ണെ​ന്ന​തും ഇ​തി​ന്‍റെ പ്ര​ത്യേ​ക​ത​യാ​ണ്.

    ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​രു​ടെ ആ​രോ​ഗ്യ​ത്തി​ന്​ ഗു​ണ​ക​ര​മാ​യ​തും ശു​ചി​ത്വം നി​ല​നി​ർ​ത്തു​ന്ന​തു​മാ​ണ്​ പു​തി​യ യൂ​നി​ഫോ​മു​ക​ളെ​ന്നും ഇ​തി​ലൂ​ടെ യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ അ​നു​ഭ​വം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​മെ​ന്നും ആ​ർ.​ടി.​എ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    ഭാ​വി​യി​ലേ​ക്ക്​ സു​സ്ഥി​ര​വും സ്മാ​ർ​ട്ടു​മാ​യ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ വി​ക​സി​പ്പി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട്​ സു​ഖ​ക​ര​വും കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​വും പ​രി​സ്ഥി​തി സൗ​ഹൃ​ദ​വു​മാ​യ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷം രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള ദു​ബൈ​യു​ടെ കാ​ഴ്ച​പ്പാ​ട്​ പ്ര​തി​ഫ​ലി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തു​മാ​ണ്​ ന​ട​പ​ടി.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷ​ത്തെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച്​ ഈ ​വ​ർ​ഷം ആ​ദ്യ ആ​റു​മാ​സ​ത്തി​ൽ ദു​ബൈ​യി​ലെ ടാ​ക്സി മേ​ഖ​ല ഏ​ഴ് ശ​ത​മാ​നം വ​ള​ർ​ച്ച രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രു​ന്നു.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ ഏ​താ​നും വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ലാ​യി അ​തി​വേ​ഗ​ത്തി​ൽ തു​ട​രു​ന്ന വ​ള​ർ​ച്ച​യാ​ണ്​ ഈ ​വ​ർ​ഷം ആ​ദ്യ ആ​റു​മാ​സ​ത്തി​ൽ ശ​ക്ത​മാ​യ​ത്. 2025 ജ​നു​വ​രി മു​ത​ൽ ജൂ​ൺ വ​രെ​യു​ള്ള മാ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ ടാ​ക്സി​ക​ൾ ആ​കെ 5.95 കോ​ടി യാ​ത്ര​ക​ൾ ന​ട​ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം ഇ​തേ​കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ 5.57 കോ​ടി​യാ​യി​രു​ന്നു യാ​ത്ര​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണം.

    യാ​ത്ര​ക​ളു​ടെ എ​ണ്ണ​ത്തോ​ടൊ​പ്പം യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ എ​ണ്ണ​വും വ​ർ​ധി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. ആ​റു മാ​സം ആ​കെ യാ​ത്ര ചെ​യ്ത​വ​രു​ടെ എ​ണ്ണം 10.35 കോ​ടി പേ​രാ​ണ്. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം ഇ​തേ കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ 9.7 കോ​ടി​യാ​യി​രു​ന്നു യാ​ത്ര​ക്കാ​രു​ടെ എ​ണ്ണം.

    ആ​ഗോ​ള​ത​ല​ത്തി​ൽ നി​ക്ഷേ​പ​ത്തി​നും വി​നോ​ദ​സ​ഞ്ചാ​ര​ത്തി​നു​മു​ള്ള പ്ര​ധാ​ന കേ​ന്ദ്ര​മെ​ന്ന നി​ല​യി​ലെ വ​ള​ർ​ച്ച​യാ​ണ്​ ടാ​ക്സി മേ​ഖ​ല​ക്കും ഗു​ണം ചെ​യ്തി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    News Summary - RTA prepares eco-friendly uniforms for drivers
