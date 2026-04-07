Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightഖിസൈസിൽ ആർ.ടി.എ പുതിയ...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 7 April 2026 11:41 AM IST
    Updated On
    date_range 7 April 2026 11:41 AM IST

    ഖിസൈസിൽ ആർ.ടി.എ പുതിയ വാഹന രജിസ്ട്രേഷൻ സെന്‍റർ തുറന്നു

    text_fields
    bookmark_border
    cancel

    ദുബൈ: ഖിസൈസിൽ പുതിയ വാഹന പരിശോധന, രജിസ്ട്രേഷൻ സെന്‍റർ തുറന്ന് ദുബൈ റോഡ് ഗതാഗത അതോറിറ്റി (ആർ.ടി.എ). അൽ മുതകമലക്കാണ് സെന്‍ററിന്‍റെ പ്രവർത്തന ചുമതല.

    പരിശോധനക്കായി ചെറു വാഹനങ്ങൾക്ക് ഏഴു വരികളും മോട്ടോർ സൈക്കിളുകൾക്ക് ഒരു വരിയുമാണ് ഇവിടെ സജ്ജമാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഏറ്റവും പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യകളും ഇതിനായി സജ്ജമാണ്. വ്യക്തികൾ, ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഏറ്റവും പുതിയ സുരക്ഷ മാനദണ്ഡങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ആവശ്യമായ പിന്തുണയും സഹായവും നൽകുന്നതിനായി യോഗ്യരായ ജീവനക്കാരുടെ സംഘത്തേയും പരിശോധകരെയും നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ആർ.ടി.എ അറിയിച്ചു.

    തിങ്കൾ മുതൽ ശനി വരെ രാവിലെ 7.30 മുതൽ രാത്രി 10.30 വരെയും വെള്ളിയാഴ്ചകളിൽ രാവിലെ ഏഴു മുതൽ ഉച്ചവരേയും ഉച്ചക്ക് ശേഷം വൈകിട്ട് മൂന്നു മുതൽ രാത്രി 10.30 വരെയുമാണ് പ്രവർത്തന സമയം. നിശ്ചയദാർഢ്യ വിഭാഗങ്ങൾ, ഇമാറാത്തികൾ, താമസക്കാർ, വയോധികർ തുടങ്ങി സമൂഹത്തിലെ എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങൾക്കും വാഹനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിന്‍റെ ഭാഗമായാണ് ആർ.ടി.എയുടെ ഇന്‍റേണൽ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സഹകരണത്തിൽ പുതിയ ടെസ്റ്റിങ് കേന്ദ്രങ്ങൾ തുറക്കുന്നത്. ഉപഭോക്താക്കളുടെ സന്തോഷം വർധിപ്പിക്കുക, വാഹന ഉടമകൾക്കായുള്ള സേവനങ്ങളിൽ ഗുണപരമായ മാറ്റം വരുത്തുക തുടങ്ങിയവയാണ് ലക്ഷ്യം.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:newsUAE NewsGulf Newsrta
    X