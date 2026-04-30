    U.A.E
    Posted On
    date_range 30 April 2026 6:57 AM IST
    Updated On
    date_range 30 April 2026 6:57 AM IST

    മോട്ടോർ സൈക്കിൾ വാടക സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ആർ.ടി.എ പരിശോധന

    31 നിയമലംഘനങ്ങൾ കണ്ടെത്തി
    ആർ.ടി.എ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വാഹനങ്ങൾ പരിശോധിക്കുന്നു

    ദുബൈ: വിനോദ​ സവാരികൾക്ക്​ ഉപയോഗിക്കുന്ന മോട്ടോർ സൈക്കിളുകൾ വാടകക്ക്​ നൽകുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ദുബൈ റോഡ്​ ഗതാഗത അതോറിറ്റി (ആർ.ടി.എ) നടത്തിയ പരിശോധനകളിൽ 31 നിയമലംഘനങ്ങൾ കണ്ടെത്തി. അൽ അവീറിലെ 48 കാമ്പുകളിലായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന 58 സ്ഥാപനങ്ങളെ ലക്ഷ്യമിട്ടായിരുന്നു​ പരിശോധന. ഇതിൽ 41 ഇടങ്ങളിൽ നടത്തിയ പരിശോധനകളിൽ 31 നിയമലംഘനങ്ങൾ കണ്ടെത്തുകയും ഇവർക്ക്​ നോട്ടിസ്​ നൽകുകയും ചെയ്തതായി ആർ.ടി.എ അറിയിച്ചു.

    ഇൻഷൂറൻസ്​ പുതുക്കാതിരിക്കുക, ആർ.ടി.എ അംഗീകരിച്ച സുരക്ഷ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കാതിരിക്കുക, ലൈസൻസില്ലാത്ത വാഹനങ്ങൾ വാടകക്ക്​ നൽകുക, നമ്പർ പ്ലേറ്റുകളില്ലാതെ മോട്ടോർ സൈക്കിളുകൾ ഉപയോഗിക്കുക, വാഹനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ ഹെൽമറ്റ്​ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സുരക്ഷ ഉപകരണങ്ങൾ ധരിക്കുന്നതിൽ വീഴ്ചവരുത്തുക തുടങ്ങിയ നിയമലംഘനങ്ങളാണ്​ പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തിയത്​. വിനോദ ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള മോട്ടോർ വാഹനങ്ങൾ വാടകക്ക്​ നൽകുന്ന എമിറേറ്റിലെ എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളും ഉപഭോക്​താക്കളുടെ സുരക്ഷക്കായുള്ള നിയമങ്ങളും മാർഗനിർദേശങ്ങളും പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന്​ ഉറപ്പുവരുത്താനും നിയമപാലനം സംബന്ധിച്ച്​ അവബോധം ഉയർത്താനും ലക്ഷ്യമിട്ടായിരുന്നു പരിശോധന കാമ്പയിൻ സംഘടിപ്പിച്ചതെന്ന്​ ആർ.ടി.എയുടെ ലൈസൻസിങ്​ ആക്ടിവിറ്റീസ്​ മോണിറ്ററിങ്​ ഡയറക്ടർ സഈദ്​ അൽ റംസി പറഞ്ഞു. ബോധവത്​കരണത്തിന്‍റെ ഭാഗമായി ഇംഗ്ലീഷിലും അറബിയിലുമുള്ള നോട്ടിസുകളും വിതരണം ചെയ്തിരുന്നു.

