Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 11 Aug 2025 10:29 AM IST
    Updated On
    date_range 11 Aug 2025 10:29 AM IST

    ഊ​ർ​ജ സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ന്​ പു​തു​വെ​ളി​ച്ചം; മു​ഴു​വ​ൻ മെ​ട്രോ സ്​​റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ലും ലൈ​റ്റു​ക​ൾ എ​ൽ.​ഇ.​ഡി​യാ​ക്കി

    പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ര​ണ്ടാം ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ 12,769 ബ​ൾ​ബു​ക​ൾ​ മാ​റ്റി​സ്ഥാ​പി​ച്ചു​
    ഊ​ർ​ജ സം​ര​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ന്​ പു​തു​വെ​ളി​ച്ചം; മു​ഴു​വ​ൻ മെ​ട്രോ സ്​​റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ലും ലൈ​റ്റു​ക​ൾ എ​ൽ.​ഇ.​ഡി​യാ​ക്കി
    ദു​ബൈ: ദു​ബൈ മെ​ട്രോ സ്​​റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ൽ എ​ൽ.​ഇ.​ഡി ലൈ​റ്റു​ക​ൾ മാ​റ്റി​സ്ഥാ​പി​ക്കു​ന്ന പ്ര​വൃ​ത്തി​യു​ടെ ര​ണ്ടാം​ഘ​ട്ടം പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി. വി​വി​ധ സ്​​റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളി​ലാ​യി ര​ണ്ടാം ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ 12,768 എ​ൽ.​ഇ.​ഡി ബ​ൾ​ബു​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ച്ച​താ​യി ദു​ബൈ റോ​ഡ്​ ഗ​താ​ഗ​ത അ​തോ​റി​റ്റി (ആ​ർ.​ടി.​എ) അ​റി​യി​ച്ചു. ഇ​മാ​റാ​ത്തു​ൽ യൗമ് ​ആ​ണ്​ ഇ​ക്കാ​ര്യം റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്​ ചെ​യ്ത​ത്. 2030ഓ​ടെ മെ​ട്രോ സ്​​റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളു​ടെ ഊ​ർ​ജ ഉ​പ​യോ​ഗ​ത്തി​ൽ 30 ശ​ത​മാ​നം കു​റ​വു​വ​രു​ത്താ​ൻ ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​താ​ണ്​ പ​ദ്ധ​തി.

    ഊ​ർ​ജ സം​ര​ക്ഷ​ണ പ​ദ്ധ​തി​ക​ൾ അ​തോ​റി​റ്റി​യു​ടെ സു​സ്ഥി​ര​ത മു​ന്നേ​റ്റ​ത്തി​ന്‍റെ പ്ര​ധാ​ന ഭാ​ഗ​മാ​ണെ​ന്ന്​ ആ​ർ.​ടി.​എ​യു​ടെ കോ​ർ​പ​റേ​റ്റ്​ സ്​​ട്രാ​റ്റ​ജി ആ​ൻ​ഡ്​ ഗ​വേ​ണ​ൻ​സ്​ സെ​ക്ട​ർ സി.​ഇ.​ഒ മു​ന്ന അ​ൽ ഉ​സൈ​മി പ​റ​ഞ്ഞു. 2021ൽ ​ആ​ണ്​ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ തു​ട​ക്കം.

    ര​ണ്ട്​ ഘ​ട്ട​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ റെ​ഡ്, ഗ്രീ​ൻ ലൈ​നു​ക​ളി​ൽ ആ​കെ 19,968 എ​ൽ.​ഇ.​ഡി ബ​ൾ​ബു​ക​ളാ​ണ്​ സ്ഥാ​പി​ച്ച​ത്. ബ​ൾ​ബു​ക​ൾ എ​ൽ.​ഇ.​ഡി​യി​ലേ​ക്ക്​ മാ​റ്റു​ന്ന​ത്​ വ​ഴി ര​ണ്ട്​ വ​ർ​ഷ​ത്തി​നു​ള്ളി​ൽ 16.7 ദ​ശ​ല​ക്ഷം കി​ലോ​വാ​ട്ട്​ അ​വേ​ഴ്​​സ്​ വൈ​ദ്യു​തി ലാ​ഭി​ക്കാ​നാ​വും. ഏ​താ​ണ്ട്​ 76 ല​ക്ഷം ദി​ർ​ഹ​മി​ന്‍റെ ചെ​ല​വ്​ ചു​രു​ക്ക​ലാ​ണ്​ ഇ​തു​വ​ഴി സാ​ധ്യ​മാ​കു​ക. കൂ​ടാ​തെ കാ​ർ​ബ​ൺ ബ​ഹി​ർ​ഗ​മ​ന​വും കു​റ​ക്കാ​നാ​വും. എ​ൽ.​ഇ.​ഡി ബ​ൾ​ബു​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന വൈ​ദ്യു​തി​യു​ടെ ഏ​ക​ദേ​ശം 95 ശ​ത​മാ​ന​വും പ്ര​കാ​ശ​മാ​ക്കി മാ​റ്റു​ന്നു​വെ​ന്നും താ​പ​മാ​യി അ​ഞ്ചു ശ​ത​മാ​നം മാ​ത്ര​മേ ന​ഷ്ട​പ്പെ​ടു​ന്നു​ള്ളൂ​വെ​ന്നും അ​ൽ ഉ​സൈ​മി പ​റ​ഞ്ഞു. പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ആ​ദ്യ ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ 72,00 എ​ൽ.​ഇ.​ഡി ബ​ൾ​ബു​ക​ളാ​ണ്​ സ്ഥാ​പി​ച്ച​ത്. ഒ​റ്റ വ​ർ​ഷം കൊ​ണ്ട്​ 49.8 ല​ക്ഷം കി​ലോ​വാ​ട്ട്​ അ​വ​ർ​ വൈ​വ​ദ്യു​തി ഇ​തു​വ​ഴി ലാ​ഭി​ക്കാ​നാ​യി. കൂ​ടാ​തെ 2,142 ട​ൺ കാ​ർ​ബ​ൺ പു​റ​ന്ത​ള്ള​ലും ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കി.

    ര​ണ്ടാം ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ സ​മാ​ന​മാ​യി 49.8 ല​ക്ഷം കി​ലോ​വാ​ട്ട്​ അ​വ​ർ വൈ​ദ്യു​തി ലാ​ഭി​ക്കു​ക​യും 5,141 ട​ൺ കാ​ർ​ബ​ൺ ബ​ഹി​ർ​ഗ​മ​നം ഇ​ല്ലാ​താ​ക്കാ​നും ക​ഴി​ഞ്ഞു.

    പു​ന​രു​പ​യോ​ഗ ഊ​ർ​ജ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി നേ​ര​ത്തേ അ​ൽ ഖൂ​സ്, അ​ൽ ഖ​വാ​നീ​ജ്, അ​ൽ റു​വ​യ്യ ഡി​പ്പോ​ക​ൾ, അ​ൽ സ​ത്​​വ, ഊ​ദ്​ മേ​ത്ത ബ​സ്​ സ്​​റ്റേ​ഷ​നു​ക​ൾ, അ​ൽ മു​ഹൈ​സി​ന​യി​ലെ മെ​ട്രോ ഡി​പ്പോ​ക​ൾ, വ​ർ​ക്​​ഷോ​പ്പു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ 22 സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ആ​ർ.​ടി.​എ സോ​ളാ​ർ പാ​ന​ലു​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ച്ചി​രു​ന്നു.

    പ്ര​തി​വ​ർ​ഷം 32 ദ​ശ​ല​ക്ഷം കി​ലോ​വാ​ട്ട്​ അ​വേ​ഴ്​​സ്​ വൈ​ദ്യു​തി​യാ​ണ്​ ഈ ​സോ​ളാ​ർ പാ​ന​ലു​ക​ൾ ഉ​ൽ​​പാ​ദി​പ്പി​ക്കു​ക. അ​തോ​ടൊ​പ്പം ഓ​രോ വ​ർ​ഷ​വും 10,000 ട​ൺ കാ​ർ​ബ​ൺ ഡ​യോ​ക്​​സൈ​ഡ്​ പു​റ​ന്ത​ള്ള​ൽ ത​ട​യാ​നും സാ​ധി​ക്കു​ന്നു.

    TAGS:dubai metrortaenergy savingLED light
    News Summary - RTA finishes major LED lighting upgrade on Dubai Metro, saving millions in energy costs
