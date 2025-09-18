Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    date_range 18 Sept 2025 8:16 PM IST
    date_range 18 Sept 2025 8:20 PM IST

    ആർ.ടി.എ ഫാൻസി നമ്പർ ലേലം 27ന്​

    90 ഫാൻസി നമ്പറുകളാണ്​ ലേലം ചെയ്യുക
    ആർ.ടി.എ ഫാൻസി നമ്പർ ലേലം 27ന്​
    ദുബൈ: ദുബൈ റോഡ്​ ഗതാഗത അതോറിറ്റി (ആർ.ടി.എ) 90 ഫാൻസി​ നമ്പർ പ്ലേറ്റുകൾ കൂടി ലേലം ചെയ്യുന്നു. ഈ മാസം 27ന്​ വൈകീട്ട്​ 4.30ന്​ ഗ്രാൻഡ്​ ഹയാത്ത്​ ദുബൈ ഹോട്ടലിലാണ്​ ഫാൻസി നമ്പറുകളുടെ 119ാമത്​ ഓപൺ ലേലം നടക്കുക.

    എ.എ, ബി.ബി, കെ, എൽ, എം, എൻ, പി, ക്യു, ടി, യു, വി, ഡബ്ല്യു, എക്സ്​, വൈ, ഇസെഡ്​ എന്നീ കോഡുകളിലായി ഒന്ന്​, രണ്ട്​, മൂന്ന്​, നാല്​, അഞ്ച്​ അക്ക നമ്പറുകളാണ്​ ലേലം ചെയ്യുന്നത്​. ഇതിൽ ബി.ബി 88, ബി.ബി 777 എന്നിവയാണ്​ സൂപ്പർ നമ്പറുകൾ.

    ലേലത്തിൽ പ​ങ്കെടുക്കാൻ താൽപര്യമുള്ളവർക്ക്​ സെപ്​റ്റംബർ 22ന് www.rta.ae എന്ന വെബ്​സൈറ്റ്​ വഴി​യോ ഉമ്മുൽ റമൂൽ, ദേര, അൽ ബർഷ എന്നിവിടങ്ങളിലുള്ള കസ്റ്റർ ഹാപ്പിനസ്​ സെന്‍റർ എന്നിവ വഴിയോ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം. ലേല ഹാളിൽ 27ന്​ ഉച്ചക്ക്​ രണ്ട്​ മുതൽ സ്​പോട്ട്​ രജിസ്​ട്രേഷനും അനുവദിക്കും.

    ലേലത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന ഫാൻസി നമ്പറുകൾക്ക്​ അഞ്ച്​ ശതമാനം മൂല്യവർധിത നികുതിയും ഈടാക്കും. ലേലത്തിൽ പ​ങ്കെടുക്കുന്നവർ വാഹനത്തിന്‍റെ ട്രാഫിക്​ ഫയലും ആർ.ടി.എയുടെ പേരിലുള്ള 25,000 ദർഹത്തിന്‍റെ ചെക്കും ഹാജരാക്കണം. 120 ദിർഹമാണ്​ രജിസ്​ട്രേഷൻ ഫീസ്​. കസ്റ്റമർ ഹാപ്പിനസ്​ സെന്‍ററിലോ വെബ്​സൈറ്റ്​ വഴിയോ ഫീസ്​ അടയ്ക്കാം.

    TAGS:dubai newsrta dubaiDubai Road Transport Authorityfancy number plateFancy Number Auction
