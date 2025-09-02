Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 2 Sept 2025 6:44 PM IST
    Updated On
    date_range 2 Sept 2025 6:44 PM IST

    പാചകവാതക​ വിതരണം; ദുബൈയിൽ 1,098 നിയമലംഘനങ്ങൾ കണ്ടെത്തി

    4,322 ഫീൽഡ്​ പരിശോധനകളാണ്​ ആർ.ടി.എയുടെ നടത്തിയത്​
    illegal gas distribution
    അനധികൃത ഗ്യാസ്​ വിതരണം കണ്ടെത്തുന്നതിനായി പരിശോധന നടത്തുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ

    ദുബൈ: ഗാർഹിക ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള പാചക വാതക വിതരണത്തിൽ പൊതുസുരക്ഷയും നിശ്​ചിത മാനദണ്ഡങ്ങളും പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന്​ ഉറപ്പുവരുത്താൻ പരിശോധന സജീവമാക്കി ദുബൈ റോഡ്​ ഗതാഗത അതോറിറ്റി(ആർ.ടി.എ). ഇതിനകം 4,322 ഫീൽഡ്​ പരിശോധനകൾ പൂർത്തിയാക്കിയ അധികൃതർ 1,098 നിയമലംഘനങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്​.

    എമിറേറ്റിലെ 15 സംവിധാനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന പെട്രേളിയം ഉൽപന്നങ്ങളുടെ വ്യാപാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ദുബൈ റെഗുലേറ്ററി കമ്മിറ്റിയുടെ നേതൃത്തിൽ സംയുക്​തമായാണ്​ പരിശോധനകൾ നടന്നത്​. 2023 തുടക്കം മുതൽ ഈ വർഷം ജൂൺ വരെയുള്ള നിയമലംഘനങ്ങളുടെ വിവരങ്ങളാണ്​ അധികൃതർ പുറത്തുവിട്ടത്​.

    പരിസ്ഥിതി, പൊതുജനാരോഗ്യം, സുരക്ഷ എന്നിവയെ നേരിട്ട്​ ബാധിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രവർത്തനമാണ്​ ഗാർഹിക ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള പാചക വാതക വിതരണമെന്നും, അതിനാൽ തന്നെ ശക്​തമായ നിരീക്ഷണം ആവശ്യമാണെന്നും ആർ.ടി.എയുടെ ലൈസൻസിങ്​ ആക്ടിവിറ്റീസ്​ മോണിറ്റിങ്​ വിഭാഗം ഡയറക്ടർ സഈദ്​ അൽ ശംസി പറഞ്ഞു.

    ലൈസൻസിങ്​ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്നത്​ ഉറപ്പുവരുത്തൽ, വ്യാജ ഗ്യസ്​ സിലിണ്ടറുകൾ കണ്ടെത്തൽ എന്നിവയാണ്​ പരിശോധനകൾ ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്നും, ഇതിലൂടെ ഗുരുതരമായ അപകടങ്ങൾ തടയാനാകുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

    എമിറേറ്റിലെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിലായാണ്​ പരിശോധനകൾ നടന്നത്​. വ്യാജവും അംഗീകൃതവുമല്ലാത്ത ഗ്യാസ്​ സിലിണ്ടറുകൾ കണ്ടെത്തിയതാണ്​ ഏറ്റവും ഗുരുതരമായ നിയമലംഘനമായി അടയാളപ്പെടുത്തിയത്​. നിശ്​ചിത അനുമതിയില്ലാതെ വാടകക്ക്​ നൽകുന്നതും ഗ്യസ്​ സിലിണ്ടറുകൾ കൊണ്ടുപോകുന്നതും കണ്ടെത്തിയ മറ്റു കുറ്റങ്ങളാണ്​.

    പരിശോധന കാലയളവിൽ 170ഓളം വാഹനങ്ങൾ പിടിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്​. പാചക വാതക വിതരണം നടത്തുന്ന എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളും നിയമങ്ങൾ പൂർണമായും പാലിക്കണമെന്നും സജീവമായ പരിശോധനകൾ തുടരുമെന്നും ആർ.ടി.എ പ്രസ്താവനയിൽ വ്യക്​തമാക്കി.

    TAGS:UAE NewsGulf Newsdubai rtainspection
    News Summary - RTA cracks down on illegal gas cylinder distribution in Dubai
