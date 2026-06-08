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    U.A.E
    Posted On
    date_range 8 Jun 2026 6:59 AM IST
    Updated On
    date_range 8 Jun 2026 6:59 AM IST

    ഗതാഗതക്കുരുക്ക് കുറക്കാൻ റോഡ് വികസന പദ്ധതികളുമായി ആർ.ടി.എ

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    ഗതാഗതക്കുരുക്ക് കുറക്കാൻ റോഡ് വികസന പദ്ധതികളുമായി ആർ.ടി.എ
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    ദുബൈ: നഗരത്തിലെ യാത്രാസൗകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും സുഗമമായ ഗതാഗതം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുമായി ഈ മാസം ദുബൈയിൽ ഉടനീളം വിപുലമായ റോഡ് വികസന പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കാനൊരുങ്ങി റോഡ്‌സ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്‌പോർട്ട് അതോറിറ്റി (ആർ.ടി.എ).

    ഇതിന്‍റെ ഭാഗമായി തിരക്കേറിയ ശൈഖ്​ സായിദ് റോഡിൽ ഹിസ്സ സ്ട്രീറ്റിൽ നിന്നും അബൂദബി ഭാഗത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന വരിയിൽ പുതിയൊരു ലൈൻ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തും.

    ദുബൈയിലെ യാത്രാക്ലേശം പരിഹരിക്കാനും യാത്രക്കാരുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാനുമായി തയാറാക്കിയ ‘ജൂൺ 2026 ട്രാഫിക് ഇംപ്രൂവ്‌മെന്‍റ്​ പ്രോഗ്രാമിന്‍റെ’ ഭാഗമായാണ് ഈ പദ്ധതികൾ. നഗരത്തിലെ തിരക്കേറിയ പാതകളിലൊന്നായ ഹിസ്സ സ്ട്രീറ്റിൽ നിന്ന് അബൂദബി ഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്ന വാഹനങ്ങളുടെ വർധന കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ പുതിയ ലൈൻ സഹായിക്കുമെന്ന് ആർ.ടി.എ വ്യക്തമാക്കി.

    ജൂൺ 12ന്​ ട്രേഡ് സെന്‍റർ സ്ട്രീറ്റ്, മറാസി ഡ്രൈവ് എന്നിവ കൂടിച്ചേരുന്ന ജങ്​ഷനിലെ ഗതാഗത ക്രമീകരണങ്ങൾ പരിഷ്കരിക്കും. എയർപോർട്ട് റോഡും ശൈഖ്​ മുഹമ്മദ് ബിൻ സായിദ് റോഡും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന സർവീസ് റോഡിലും മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തും.

    ജൂൺ 28ന്​ എമിറേറ്റ്സ് റോഡിനെയും ശൈഖ്​ സായിദ് ബിൻ ഹംദാൻ ആൽ നഹ്​യാൻ സ്ട്രീറ്റിനെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന പുതിയ റോഡ് തുറക്കും. ഇത് വില്ലനോവ, അറേബ്യൻ റാഞ്ചസ് 3 എന്നീ ജനവാസ മേഖലകളിലേക്കുള്ള യാത്ര എളുപ്പമാക്കും. ഇതേ ദിവസം തന്നെ ദുബൈ സ്റ്റുഡിയോ സിറ്റിക്കും മോട്ടോർ സിറ്റിക്കും ഇടയിലായി അൽ ഖുദ്​റ റോഡിനെയും ഹിസ്സ സ്ട്രീറ്റിനെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന മറ്റൊരു റോഡും പൊതുജനങ്ങൾക്കായി തുറന്നുകൊടുക്കും.

    ജൂൺ 30ന്​ ലത്തീഫ ബിൻത്​ ഹംദാൻ സ്ട്രീറ്റിൽ പുതിയൊരു ലൈൻ കൂടി കൂട്ടിച്ചേർക്കും.

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    TAGS:rtagulfnewsUAEgulfnewsmalayalam
    News Summary - RTA comes up with road development projects to reduce traffic congestion
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