Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    6 Nov 2025 6:50 AM IST
    Updated On
    6 Nov 2025 6:50 AM IST

    പു​തി​യ ടാ​ക്സി നി​ര​ക്കു​ക​ൾ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച്​ ആ​ർ.​ടി.​എ

    തി​ര​ക്കേ​റി​യ സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ മാ​റി​വ​രു​ന്ന നി​ര​ക്ക് ഈ​ടാ​ക്കും​
    പു​തി​യ ടാ​ക്സി നി​ര​ക്കു​ക​ൾ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച്​ ആ​ർ.​ടി.​എ
    ദു​ബൈ: സ്മാ​ർ​ട്ട്​ ആ​പ്പു​ക​ൾ വ​ഴി ബു​ക്ക്​ ചെ​യ്ത്​ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന ടാ​ക്സി നി​ര​ക്കു​ക​ൾ പു​തു​ക്കി ദു​ബൈ റോ​ഡ്​ ഗ​താ​ഗ​ത അ​തോ​റി​റ്റി (ആ​ർ.​ടി.​എ). ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ൾ നേ​രി​ട്ട്​ റോ​ഡി​ൽ​നി​ന്ന് വി​ളി​ക്കു​ന്ന ടാ​ക്സി​ക​ൾ​ക്ക്​ പു​തി​യ മാ​റ്റ​ങ്ങ​ൾ ബാ​ധ​ക​മ​ല്ല. ​പു​തി​യ ഘ​ട​ന​യ​നു​സ​രി​ച്ച്​ ആ​പ്​ വ​ഴി ബു​ക്ക്​ ചെ​യ്യു​ന്ന​ ടാ​ക്സി​ക​ളു​ടെ മി​നി​മം നി​ര​ക്ക്​ 13 ദി​ർ​ഹ​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. നി​ല​വി​ലി​ത്​ 12 ദി​ർ​ഹ​മാ​യി​രു​ന്നു.

    വ്യ​ത്യ​സ്ത ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ മാ​റി​മാ​റി​വ​രു​ന്ന, തി​ര​ക്കേ​റി​യ സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ലെ പ്ര​ത്യേ​ക നി​ര​ക്കും പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. തി​ങ്ക​ൾ മു​ത​ൽ വ്യാ​ഴം വ​രെ​യു​ള്ള ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ രാ​വി​ലെ 8 മു​ത​ൽ 9.59 വ​രെ​യും വൈ​കീ​ട്ട് 4 മു​ത​ൽ 7.59 വ​രെ​യും 7.50 ദി​ർ​ഹം ബു​ക്കി​ങ്​ നി​ര​ക്കും ഫ്ലാ​ഗ്ഫാ​ൾ നി​ര​ക്കാ​യി 5 ദി​ർ​ഹ​മും ഈ​ടാ​ക്കും. രാ​വി​ലെ 6 മു​ത​ൽ 7.59 വ​രെ​യും രാ​വി​ലെ 10 മു​ത​ൽ 3.59 വ​രെ​യും ബു​ക്കി​ങ്​ ഫീ​സ് 4 ദി​ർ​ഹ​മും ഫ്ലാ​ഗ്ഫാ​ൾ നി​ര​ക്ക്​ 5 ദി​ർ​ഹ​മു​മാ​യി​രി​ക്കും. രാ​ത്രി സ​മ​യ യാ​ത്രാ​നി​ര​ക്കു​ക​ൾ രാ​ത്രി 10 മു​ത​ൽ പു​ല​ർ​ച്ച 5.59 വ​രെ ബാ​ധ​ക​മാ​യി​രി​ക്കും. ഈ ​കാ​ല​യ​ള​വി​ൽ ബു​ക്കി​ങ്​ ഫീ​സ് 4.5 ദി​ർ​ഹ​മും ഫ്ലാ​ഗ്ഫാ​ൾ നി​ര​ക്ക് 5.5 ദി​ർ​ഹ​മു​മാ​യി​രി​ക്കും.

    വെ​ള്ളി​യാ​ഴ്ച​ക​ളി​ൽ തി​ര​ക്കേ​റി​യ സ​മ​യ​ത്തെ നി​ര​ക്കു​ക​ൾ രാ​വി​ലെ 8 മു​ത​ൽ 9.59 വ​രെ​യും വൈ​കീ​ട്ട് 4 മു​ത​ൽ രാ​ത്രി 9.59 വ​രെ​യും ബാ​ധ​ക​മാ​യി​രി​ക്കും. ഈ ​സ​മ​യ​ത്ത്​ ബു​ക്കി​ങ്​ ഫീ​സ് 7.50 ദി​ർ​ഹ​മും ഫ്ലാ​ഗ്ഫാ​ൾ നി​ര​ക്ക്​ 5 ദി​ർ​ഹ​മു​മാ​യി​രി​ക്കും. അ​തേ​സ​മ​യം, രാ​ത്രി 10 മു​ത​ൽ രാ​ത്രി 11.59 വ​രെ ബു​ക്കി​ങ്​ ഫീ​സ് 7.50 ദി​ർ​ഹ​മും ഫ്ലാ​ഗ്ഫാ​ൾ സ​മ​യം 5.50 ദി​ർ​ഹ​മു​മാ​യി​രി​ക്കും.

    ശ​നി, ഞാ​യ​ർ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ൽ വൈ​കീ​ട്ട് 4 മു​ത​ൽ രാ​ത്രി 9.59 വ​രെ​യാ​ണ്​ തി​ര​ക്കേ​റി​യ സ​മ​യ​ത്തെ നി​ര​ക്ക്​ ഈ​ടാ​ക്കു​ക. രാ​ത്രി 10 മു​ത​ൽ രാ​ത്രി 11.59 വ​രെ ബു​ക്കി​ങ്​ ഫീ​സ് 7.50 ദി​ർ​ഹ​മും ഫ്ലാ​ഗ്ഫാ​ൾ സ​മ​യം 5.50 ദി​ർ​ഹ​മു​മാ​യി​രി​ക്കും. തി​ര​ക്കി​ല്ലാ​ത്ത സ​മ​യ​ങ്ങ​ളി​ൽ ബു​ക്കി​ങ്​ ഫീ​സ് 4 ദി​ർ​ഹ​മും ഫ്ലാ​ഗ്ഫാ​ൾ നി​ര​ക്ക്​ 5 ദി​ർ​ഹ​മു​മാ​യി​രി​ക്കും.

