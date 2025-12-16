Begin typing your search above and press return to search.
    റോ​യ​ൽ സ്​​പൈ​ക്കേ​ഴ്​​സ്​​ വോ​ളി ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്‍റ്​: അ​ൽ ഫ​റൂ​ഷ്യ തൃ​ശൂ​ർ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​മാ​ർ

    റോ​യ​ൽ സ്​​പൈ​ക്കേ​ഴ്​​സ്​​ വോ​ളി ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്‍റ്​: അ​ൽ ഫ​റൂ​ഷ്യ തൃ​ശൂ​ർ ചാ​മ്പ്യ​ൻ​മാ​ർ
    റോ​യ​ൽ സ്​​പൈ​ക്കേ​ഴ്​​സ്​ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഓ​ൾ കേ​ര​ള സ്​​റ്റേ​റ്റ്​ വോ​ളി​ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്‍റി​ൽ ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യ അ​ൽ ഫ​റൂ​ഷ്യ തൃ​ശൂ​ർ ജി​ല്ല ടീം

    ദു​ബൈ: ദു​ബൈ​യി​ൽ റോ​യ​ൽ സ്​​പൈ​ക്കേ​ഴ്​​സ്​ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ച്ച ഓ​ൾ കേ​ര​ള സ്​​റ്റേ​റ്റ്​ വോ​ളി​ബാ​ൾ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്‍റി​ൽ അ​ൽ ഫ​റൂ​ഷ്യ തൃ​ശൂ​ർ ജി​ല്ല ടീം ​തു​ട​ർ​ച്ച​യാ​യി മൂ​ന്നാം ത​വ​ണ​യും ചാ​മ്പ്യ​ൻ​മാ​രാ​യി. വാ​ശി​യേ​റി​യ ഫൈ​ന​ൽ മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ ക​ണ്ണൂ​ർ ജി​ല്ല ടീ​മി​നെ​ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യാ​ണ്​ കി​രീ​ടം നി​ല​നി​ർ​ത്തി​യ​ത്.

    തൃ​ശൂ​രി​ന് പു​റ​മെ എ​റ​ണാ​കു​ളം, കാ​സ​ർ​കോ​ട്, ക​ണ്ണൂ​ർ, പ​ത്ത​നം​തി​ട്ട, കോ​ഴി​ക്കോ​ട്, ആ​ല​പ്പു​ഴ, പാ​ല​ക്കാ​ട്‌ ജി​ല്ല​ക​ളും ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്‍റി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ദു​ബൈ​യി​ലെ ന്യൂ ​ഇ​ന്ത്യ​ൻ മോ​ഡ​ൽ സ്കൂ​ളി​ലാ​യി​രു​ന്നു മ​ത്സ​ര​ങ്ങ​ൾ. ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്‍റി​ൽ മി​ക​ച്ച ക​ളി​ക്കാ​രാ​യി ആ​സി​ഫ്മോ​ൻ, ഫ​യാ​സ്, യാ​സ​ർ അ​റ​ഫാ​ത്ത്, അ​ല​ൻ വ​ർ​ഗീ​സ്, ജി​തി​ൻ എ​ന്നി​വ​രെ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്തു. ജേ​താ​ക്ക​ൾ​ക്ക്​ ട്രോ​ഫി​യും വ്യ​ക്തി​ഗ​ത മെ​ഡ​ലു​ക​ളും സ​മ്മാ​നി​ച്ചി​രു​ന്നു.

