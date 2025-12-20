Begin typing your search above and press return to search.
    U.A.E
    Posted On
    date_range 20 Dec 2025 7:45 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Dec 2025 7:45 AM IST

    കു​ഞ്ഞ​ബ്ദു​ല്ല​ക്ക് പി​ന്തു​ണ​യു​മാ​യി പ​ന്ത​ളം രാ​ജ​കു​ടും​ബാം​ഗം

    കു​ഞ്ഞ​ബ്ദു​ല്ല​ക്ക് പി​ന്തു​ണ​യു​മാ​യി പ​ന്ത​ളം രാ​ജ​കു​ടും​ബാം​ഗം
    ദു​ബൈ: ശ​ബ​രി​മ​ല സ്വ​ർ​ണ​ക്ക​വ​ർ​ച്ച വി​ഷ​യ​വു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് പാ​ര​ഡി ഗാ​നം ത​യാ​റാ​ക്കി​യ​തി​ന് കു​ഞ്ഞ​ബ്ദു​ല്ല​ക്ക് പി​ന്തു​ണ​യു​മാ​യി ശ​ബ​രി​മ​ല അ​യ്യ​പ്പ​ന്‍റെ പി​തൃ​സ്ഥാ​നീ​യ​രാ​യ പ​ന്ത​ളം രാ​ജ​കു​ടും​ബാം​ഗ​വും യു.​എ.​ഇ ഇ​ൻ​കാ​സ് നാ​ഷ​ന​ൽ ക​മ്മി​റ്റി വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റു​മാ​യ ഉ​ദ​യ വ​ർ​മ രം​ഗ​ത്തെ​ത്തി.

    യു.​എ.​ഇ​യി​ൽ​നി​ന്ന്​ കു​ഞ്ഞ​ബ്ദു​ല്ല​യെ ഫോ​ണി​ലൂ​ടെ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട ഉ​ദ​യ വ​ർ​മ അ​ദ്ദേ​ഹ​ത്തി​ന്​ ഐ​ക്യ​ദാ​ർ​ഢ്യം അ​റി​യി​ച്ചു. ഇ​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി​ക​ളി​ലും കോ​ട​തി വ്യ​വ​ഹാ​ര​ങ്ങ​ളി​ലും ഉ​ണ്ടാ​കു​ന്ന ചെ​ല​വു​ക​ൾ വ​ഹി​ക്കാ​ൻ ത​യാ​റാ​ണെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. പാ​ര​ഡി ഗാ​നം പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ച​തി​നെ തു​ട​ർ​ന്ന് കു​ഞ്ഞ​ബ്ദു​ല്ല​ക്കെ​തി​രെ എ​ൽ.​ഡി.​എ​ഫ് സ​ർ​ക്കാ​ർ നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ ആ​രം​ഭി​ച്ച സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ലാ​ണ്​ തീ​രു​മാ​നം.

    സി.​പി.​എം നേ​താ​ക്ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ട്ട​താ​യി ആ​രോ​പി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന ശ​ബ​രി​മ​ല സ്വ​ർ​ണ​ക്ക​വ​ർ​ച്ച​യെ ഈ ​പാ​ര​ഡി ഗാ​നം ശ​ക്ത​മാ​യി ഉ​യ​ർ​ത്തി​ക്കാ​ട്ടു​ക​യും വി​ഷ​യ​ത്തെ പൊ​തു​സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന്‍റെ ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ കൊ​ണ്ടു​വ​രു​ക​യും ചെ​യ്ത​താ​യി അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

