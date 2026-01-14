Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 14 Jan 2026 8:53 AM IST
    Updated On
    date_range 14 Jan 2026 8:53 AM IST

    റാ​ക് സെ​ന്‍റ് മേ​രീ​സ് ഓ​ര്‍ത്ത​ഡോ​ക്സ് ഇ​ട​വ​ക പെ​രു​ന്നാ​ളി​ന് കൊ​ടി​യേ​റി

    റാ​ക് സെ​ന്‍റ് മേ​രീ​സ് ഓ​ര്‍ത്ത​ഡോ​ക്സ് ഇ​ട​വ​ക പെ​രു​ന്നാ​ളി​ന് കൊ​ടി​യേ​റി
    റാ​ക് സെ​ന്‍റ് മേ​രീ​സ് ഓ​ര്‍ത്ത​ഡോ​ക്സ് ഇ​ട​വ​ക​പ്പെ​രു​ന്നാ​ള്‍ കൊ​ടി​യേ​റ്റ് ച​ട​ങ്ങു​ക​ള്‍ക്ക് ഫാ. ​എ​ബി കെ. ​രാ​ജു നേ​തൃ​ത്വം ന​ല്‍കു​ന്നു

    Listen to this Article

    റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ: റാ​ക് സെ​ന്‍റ് മേ​രീ​സ് ഓ​ര്‍ത്ത​ഡോ​ക്സ് ഇ​ട​വ​ക​യു​ടെ ഈ ​വ​ര്‍ഷ​ത്തെ ഇ​ട​വ​ക പെ​രു​ന്നാ​ളി​ന് കൊ​ടി​യേ​റി.ശു​ശ്രൂ​ഷ​ക​ള്‍ക്ക് ഇ​ട​വ​ക വി​കാ​രി ഫാ. ​എ​ബി കെ. ​രാ​ജു നേ​തൃ​ത്വം ന​ല്‍കി. നാ​ളെ മു​ത​ല്‍ 18 വ​രെ ന​ട​ക്കു​ന്ന ഇ​ട​വ​ക​പ്പെ​രു​ന്നാ​ള്‍, ക​ണ്‍വെ​ന്‍ഷ​ന്‍, ആ​ധ്യാ​ത്മി​ക സം​ഘ​ട​ന വാ​ര്‍ഷി​കം തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ക്ക് മ​ല​ങ്ക​ര ഓ​ര്‍ത്ത​ഡോ​ക്സ് സ​ഭ ക​ണ്ട​നാ​ട് ഈ​സ്റ്റ് ഭ​ദ്രാ​സ​നാ​ധി​പ​ന്‍ തോ​മ​സ് മാ​ര്‍ അ​ത്താ​നാ​സി​യോ​സ് നേ​തൃ​ത്വം ന​ല്‍കും. 18ന് ​രാ​വി​ലെ 7.30ന് ​വി​ശു​ദ്ധ മൂ​ന്നി​ന്മേ​ല്‍ കു​ര്‍ബാ​ന, പ്ര​ദ​ക്ഷി​ണം, നേ​ര്‍ച്ച വി​ള​മ്പ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ ഉ​ണ്ടാ​യി​രി​ക്കു​മെ​ന്ന് ഫാ. ​എ​ബി കെ. ​രാ​ജു, ട്ര​സ്റ്റി രാ​ജേ​ഷ് ഫി​ലി​പ്പ് തോ​മ​സ്, സെ​ക്ര​ട്ട​റി അ​ജി സ്ക​റി​യ, പെ​രു​ന്നാ​ള്‍ ക​ണ്‍വീ​ന​ര്‍ സ​ജി വ​ര്‍ഗീ​സ് എ​ന്നി​വ​ര്‍ അ​റി​യി​ച്ചു.

