    Posted On
    date_range 25 Jan 2026 7:56 AM IST
    Updated On
    date_range 25 Jan 2026 7:56 AM IST

    ക​ലാ​പ്രേ​മി​ക​ളു​ടെ മ​നം​നി​റ​ച്ച് റാ​ക് ആ​ര്‍ട്ട് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ല്‍

    ഫെ​ബ്രു​വ​രി എ​ട്ടു​ വ​രെയാണ് ഫെസ്റ്റ്
    ക​ലാ​പ്രേ​മി​ക​ളു​ടെ മ​നം​നി​റ​ച്ച് റാ​ക് ആ​ര്‍ട്ട് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ല്‍
    റാ​ക് ആ​ർ​ട്ട്‌ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ൽ​നി​ന്ന്

    റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ: സ​ന്ദ​ര്‍ശ​ക​രു​ടെ മ​നം​നി​റ​ച്ച് ക​ല​യും പൈ​തൃ​ക​വും കൈ​കോ​ര്‍ക്കു​ന്ന റാ​ക് ആ​ര്‍ട്ട് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ല്‍ അ​ല്‍ ജ​സീ​റ അ​ല്‍ ഹം​റ ഹെ​റി​റ്റേ​ജ് വി​ല്ലേ​ജി​ല്‍ തു​ട​രു​ന്നു. ഫെ​ബ്രു​വ​രി എ​ട്ടു​വ​രെ നീ​ളു​ന്ന 14ാമ​ത് ചി​ത്ര ക​ലോ​ത്സ​വം ജ​നു​വ​രി 16നാ​ണ് തു​ട​ങ്ങി​യ​ത്. എ​മി​റേ​റ്റി​ന്‍റെ ച​രി​ത്ര - സാം​സ്കാ​രി​ക പൈ​തൃ​കം ഉ​യ​ര്‍ത്തി​പ്പി​ടി​ക്കു​ന്ന യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ ഓ​പ​ണ്‍ എ​യ​ര്‍ ആ​ര്‍ട്ട് ഗാ​ല​റി​യി​ല്‍ വി​വി​ധ രാ​ഷ്ട്ര​ങ്ങ​ളി​ല്‍നി​ന്നാ​യി 106 ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​രു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​മു​ണ്ട്.

    ഒ​രു​കാ​ല​ത്ത് മു​ത്തു​വാ​ര​ലി​ലൂ​ടെ പ്ര​ശ​സ്തി​യാ​ര്‍ജി​ച്ച യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ ഏ​റ്റ​വും പ​ഴ​ക്കം​ചെ​ന്ന കു​ടി​യേ​റ്റ പ​ട്ട​ണ​മാ​യി​രു​ന്നു ഫെ​സ്റ്റി​വ​ല്‍ ഒ​രു​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന ജ​സീ​റ അ​ല്‍ ഹം​റ​യി​ലെ പൈ​തൃ​ക ഗ്രാ​മം. ഇ​വി​ടെ​യു​ള്ള ക​ലാ​സൃ​ഷ്ടി​ക​ള്‍ക്കി​ട​യി​ലൂ​ടെ യാ​ത്ര സ​ന്ദ​ര്‍ശ​ക​ര്‍ക്ക് സ​മ്മാ​നി​ക്കു​ന്ന​ത് ച​രി​ത്ര​വും ആ​ധു​നി​ക​ത​യും സ​മ്മേ​ളി​ക്കു​ന്ന അ​പൂ​ര്‍വ അ​നു​ഭ​വ​മാ​ണ്. ക്യൂ​റേ​റ്റ​ര്‍ ഷാ​രോ​ണ്‍ ടോ​വ​ലി​ന്‍റെ സ​മ​കാ​ലി​ക ആ​ര്‍ട്ട് ബി​നാ​ലെ ഇ​ത്ത​വ​ണ​ത്തെ റാ​ക് ആ​ര്‍ട്ട് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​നെ വേ​റി​ട്ട​താ​ക്കു​ന്നു. ആ​ത്മീ​യ​ത, പൈ​തൃ​കം, ക​ര​കൗ​ശ​ലം, ഭാ​വി​യു​ടെ ദി​ശ​ക​ള്‍, സ്ത്രീ​ക​ളു​ടെ ക​ഥ​ക​ള്‍ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​യാ​ണ് ബി​നാ​ലെ​യി​ല്‍ വി​ഷ​യീ​ഭ​വി​ക്കു​ന്ന​ത്. മു​ത്തു​വാ​ര​ലി​ന്‍റെ ച​രി​ത്രം പ​റ​യു​ന്ന ഹെ​റി​റ്റേ​ജ് ടൂ​ര്‍, അ​റ​ബി​ക് കാ​ലി ഗ്ര​ഫി, ഫാ​ബ്രി​ക് ആ​ര്‍ട്ട്, ലൈ​റ്റ് പെ​യ്ന്‍റി​ങ്​ വ​ർ​ക്​​ഷോ​പ് തു​

    ട​ങ്ങി​യ​വ​യും ശ്ര​ദ്ധേ​യ​മാ​ണ്. ‘ഒ​രേ ആ​കാ​ശ​ത്തി​ന​ടി​യി​ലെ സം​സ്കാ​ര​ങ്ങ​ള്‍’ എ​ന്ന പ്ര​മേ​യ​ത്തി​ല്‍ ശൈ​ഖ് സു​ഊ​ദ് ബി​ന്‍ സ​ഖ​ര്‍ അ​ല്‍ ഖാ​സി​മി ഫൗ​ണ്ടേ​ഷ​ന് കീ​ഴി​ലു​ള്ള റാ​ക് ആ​ര്‍ട്ട് ഇ​നി​ഷ്യേ​റ്റി​വ് ആ​ണ് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ലി​ന്‍റെ സം​ഘാ​ട​ക​ര്‍. വ​ര്‍ഷം മു​ഴു​വ​ന്‍ ക​ലാ​കാ​ര​ന്മാ​ര്‍ക്ക് ഗ്രാ​ന്‍റു​ക​ളും ശി​ല്‍പ​ശാ​ല​ക​ളും പ​രി​ശീ​ല​ന​വും ന​ല്‍കു​ന്ന സം​രം​ഭ​ത്തി​ന്‍റെ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ വേ​ദി​യാ​ണ് റാ​ക് ആ​ര്‍ട്ട് ഫെ​സ്റ്റി​വ​ല്‍. ചൊ​വ്വ, ബു​ധ​ന്‍, വ്യാ​ഴം ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ രാ​വി​ലെ 10 മു​ത​ല്‍ എ​ട്ട് വ​രെ​യും വെ​ള്ളി, ശ​നി, ഞാ​യ​ര്‍ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ രാ​വി​ലെ 10 മു​ത​ല്‍ 11 വ​രെ​യും പ​രി​പാ​ടി​ക​ള്‍ ന​ട​ക്കും. റ​മ​ദാ​നി​ല്‍ വെ​ള്ളി, ശ​നി, ഞാ​യ​ര്‍ ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ വൈ​കീ​ട്ട് ആ​റു മു​ത​ല്‍ വൈ​കീ​ട്ട് 11 വ​രെ​യും ചൊ​വ്വ, ബു​ധ​ന്‍, വ്യാ​ഴം ദി​വ​സ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ രാ​വി​ലെ 10 മു​ത​ല്‍ വൈ​കീ​ട്ട് ആ​റു വ​രെ​യു​മാ​ണ് പ്ര​ദ​ര്‍ശ​നം ന​ട​ക്കു​ക. പ്ര​വേ​ശ​നം സൗ​ജ​ന്യം.

    X