    ദു​ബൈ​യി​ൽ റോ​ബോ ടാ​ക്സി​ക​ൾ ഉ​ബ​ർ വ​ഴി ബു​ക്ക്​ ചെ​യ്യാം

    • വാ​ണി​ജ്യാ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ സ​ർ​വി​സ്​ അ​ടു​ത്ത​വ​ർ​ഷം മു​ത​ൽ
    • പ​രീ​ക്ഷ​ണ ഓ​ട്ടം വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി തു​ട​രു​ന്നു
    ദു​ബൈ​യി​ൽ റോ​ബോ ടാ​ക്സി​ക​ൾ ഉ​ബ​ർ വ​ഴി ബു​ക്ക്​ ചെ​യ്യാം
    ദു​ബൈ: പ​രീ​ക്ഷ​ണാ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ ഡ്രൈ​വ​റി​ല്ലാ റോ​ബോ ടാ​ക്സി സ​ർ​വി​സ്​ വി​ജ​യ​ക​ര​മാ​യി തു​ട​രു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക്​ ഉ​ബ​ർ ആ​പ്പ്​ വ​ഴി സ​ർ​വി​സ്​ ബു​ക്ക്​ ചെ​യ്യാ​മെ​ന്ന്​ ദു​ബൈ റോ​ഡ്​ ഗ​താ​ഗ​ത അ​തോ​റി​റ്റി (ആ​ർ.​ടി.​എ) അ​റി​യി​ച്ചു. ദു​ബൈ​യി​ലെ ബീ​ച്ചു​ക​ൾ​ക്ക്​ സ​മീ​പ​മു​ള്ള പ്ര​ധാ​ന​സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളാ​യ ഉ​മ്മു സു​ഖൈം, ജു​മൈ​റ ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ൽ റോ​ബോ ടാ​ക്സി​ക​ൾ ല​ഭ്യ​മാ​ണെ​ന്നും ഉ​ബ​ർ ആ​പ്​ വ​ഴി സ​ർ​വി​സ്​ ബു​ക്ക്​ ചെ​യ്യാ​മെ​ന്നും ആ​ർ.​ടി.​എ​യു​ടെ പൊ​തു​ഗ​താ​ഗ​ത ഏ​ജ​ൻ​സി സി.​ഇ.​ഒ അ​ഹ​മ്മ​ദ്​ ബ​ഹ്​​റൂ​സി​യാ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു. ഊ​ബ​ർ ആ​പ്പി​ൽ ‘ഓ​ട്ടോ​ണ​മ​സ്​ സ​ർ​വി​സ്​’ എ​ന്ന ഓ​പ്​​ഷ​ൻ തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത്​​ സ​ർ​വി​സ്​ ബു​ക്ക്​ ചെ​യ്യാ​വു​ന്ന​താ​ണ്​. റോ​ബോ ടാ​ക്സി​ സാ​​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​രം​ഗ​ത്തെ പ്ര​മു​ഖ ക​മ്പ​നി​യാ​യ വി​റൈ​ഡ്, ഓ​ൺ​ലൈ​ൻ ടാ​ക്സി സേ​വ​ന ദാ​താ​ക്ക​ളാ​യ ഉ​ബ​ർ ടെ​ക്​​നോ​ള​ജീ​സ്​ എ​ന്നി​വ​രു​മാ​യി കൈ​കോ​ർ​ത്താ​ണ്​ എ​മി​റേ​റ്റി​ൽ പ​ദ്ധ​തി ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​ത്. ദു​ബൈ​യു​ടെ സെ​ൽ​ഫ്​ ഡ്രൈ​വി​ങ്​ ട്രാ​ൻ​സ്​​പോ​ർ​ട്ട്​ സ്​​ട്രാ​റ്റ​ജി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യു​ള്ള​താ​ണ്​ റോ​ബോ ടാ​ക്സി പ​ദ്ധ​തി.

    വി​വി​ധ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളു​മാ​യി ചേ​ർ​ന്ന്​ 2025 ഏ​പ്രി​ലി​ൽ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച സം​യു​ക്ത പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ്​ പ​രീ​ക്ഷ​ണാ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ലു​ള്ള സ​ർ​വി​സി​ന്​ ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം ആ​ർ.​ടി.​എ തു​ട​ക്ക​മി​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഡ്രൈ​വ​റി​ല്ലാ ഗ​താ​ഗ​ത​മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്കു​ള്ള സു​ഗ​മ​മാ​യ മാ​റ്റം ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തു​ക​യാ​ണ് പ​രീ​ക്ഷ​ണ ഓ​ട്ട​ത്തി​ന്‍റെ​ ല​ക്ഷ്യം. യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക്​ സു​ര​ക്ഷ​യും വി​ശ്വ​സ​നീ​യ​മാ​യ അ​നു​ഭ​വ​വും ഉ​റ​പ്പു​വ​രു​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​യി വി​ദ​ഗ്​​ധ ഡ്രൈ​വ​റു​ടെ നി​രീ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ലാ​യി​രി​ക്കും കാ​ർ ഓ​ടി​ക്കു​ക. 2026ൽ ​പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ഡ്രൈ​വ​റി​ല്ലാ രീ​തി​യി​ലേ​ക്ക്​ മാ​റു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു. 2030 ഓ​ടെ എ​മി​റേ​റ്റി​ലെ പൊ​തു​ഗ​താ​ഗ​ത​രം​ഗ​ത്ത്​ 25 ശ​ത​മാ​നം ഡ്രൈ​വ​റി​ല്ലാ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ആ​ക്കു​ക​യെ​ന്ന​താ​ണ്​ ദു​ബൈ​യു​ടെ ല​ക്ഷ്യം. സ്മാ​ർ​ക്ക്​ ഗ​താ​ഗ​ത​രം​ഗ​ത്ത്​ ദു​ബൈ​യു​ടെ വി​ശി​ഷ്ട​മാ​യ പ​ങ്ക്​ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​താ​യി​രി​ക്കും ഡ്രൈ​വ​റി​ല്ലാ ടാ​ക്സി​ക​ളു​ടെ സ​ർ​വി​സ്.

    വ​രും​വ​ർ​ഷ​ങ്ങ​ളി​ൽ മേ​ഖ​ല​യി​ൽ ആ​യി​ര​ക്ക​ണ​ക്കി​ന്​ ഡ്രൈ​വ​റി​ല്ലാ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ നി​യോ​ഗി​ക്കാ​നാ​ണ്​ പ​ദ്ധ​തി. മി​ഡി​ൽ ഈ​സ്റ്റി​ൽ 100 റോ​ബോ ടാ​ക്സി​ക​ൾ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ 150 ഡ്രൈ​വ​റി​ല്ലാ ടാ​ക്സി​ക​ൾ നി​ല​വി​ൽ ഉ​ബ​ർ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​പ്പി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

