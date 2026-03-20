Madhyamam
    date_range 20 March 2026 11:11 AM IST
    date_range 20 March 2026 11:11 AM IST

    പൊലീസ്​ ചമഞ്ഞ്​ കൊള്ളയടിച്ച കേസ്​: പ്രതികൾക്ക്​ തടവും പിഴയും

    അഞ്ച്​ പ്രതികൾക്കാണ്​ ദുബൈ ക്രിമിനൽ കോടതി ശിക്ഷ വിധിച്ചത്​
    ദുബൈ: പൊലീസ്​ ചമഞ്ഞ്​ ഏഷ്യൻ വ്യാപാരിയിൽ നിന്ന്​ ആറ്​ ലക്ഷം ദിർഹം തട്ടിയെടുത്തെന്ന കേസിൽ അഞ്ച്​ ​പ്രതികൾക്ക്​ ആറു മാസം തടവും 50,000 ദിർഹം പിഴയും ശിക്ഷ വിധിച്ച്​ ദുബൈ ക്രിമിനൽ കോടതി.കേസിൽ അന്തിമ വിധി പ്രസ്താവിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ പ്രതികൾ തട്ടിയെടുത്ത തുക മുഴുവൻ വ്യാപാരിക്ക്​ തിരികെ നൽകണമെന്നും കോടതി ഉത്തരവിട്ടു. ശിക്ഷാ കാലാവധി പൂർത്തിയായാൽ പ്രതികളെ നാടു കടത്തും. ​

    പൊലീസ്​ വേഷത്തിലെത്തിയ പ്രതികൾ രാത്രി ഒരു ഓഫിസ്​ കെട്ടിടത്തിന്​ സമീപത്ത്​ വെച്ച്​ വ്യാപാരിയെ തടഞ്ഞുവെക്കുകയും ആറ്​ ലക്ഷം ദിർഹം അപഹരിക്കുകയുമായിരുന്നുവെന്നാണ്​ കേസ്​. വ്യാജ സൈനിക തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ്​ കാണിച്ചാണ്​ ഇര​യെ ഇവർ പരിശോധനക്ക്​ വിധേയനാക്കിയത്​. പണം കൂടാതെ ഇരയുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ, ബാങ്ക്​ കാർഡുകൾ എന്നിവയും സംഘം കവർച്ച ചെയ്തു.

    തുടർന്ന്​ നിലവിലെ സ്ഥലത്ത്​ തുടരാനും മറ്റൊരു പൊലീസ്​ പട്രോളിങ്​ സംഘം വൈകാതെ എത്തുമെന്നും ധരിപ്പിച്ച ശേഷം സ്ഥലംവിടുകയായിരുന്നു. പറ്റിക്കപ്പെട്ടതാണെന്ന്​ മനസിലാക്കിയ ഇര നൽകിയ പരാതിയിൽ ദുബൈ പൊലീസ്​ ആണ്​ മുഴുവൻ ​പ്രതികളേയും അറസ്​റ്റു ചെയ്തത്​.മുഴുവൻ പണവും തിരികെ നൽകുന്നത്​ വരെ പരാതി നൽകിയ തീയതി മുതൽ അഞ്ച്​ ശതമാനം പലിശയും പ്രതികൾ നൽകണം.

    TAGS:dubai policeRobbery Casegulf news malayalam
    News Summary - Robbery case involving police impersonation: Accused sentenced to prison and fined
