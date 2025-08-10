Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    Posted On
    10 Aug 2025 7:35 PM IST
    Updated On
    10 Aug 2025 7:35 PM IST

    പൊലീസ്​ വേഷത്തിലെത്തി കവർച്ച; ദുബൈയിൽ ആറംഗ സംഘത്തിന്​ തടവും പിഴയും

    ഒരു ഗൾഫ്​ പൗരനും അഞ്ച്​​ ഏഷ്യക്കാരുമാണ്​ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടത്​
    പൊലീസ്​ വേഷത്തിലെത്തി കവർച്ച; ദുബൈയിൽ ആറംഗ സംഘത്തിന്​ തടവും പിഴയും
    ദുബൈ: പൊലീസ്​ വേഷത്തിലെത്തി കമ്പനി ഉടമയെ തടഞ്ഞുവെച്ചും മർദിച്ചും കവർച്ച നടത്തിയ സംഭവത്തിൽ ആറംഗ സംഘത്തിന്​ കോടതി തടവും പിഴയും വിധിച്ചു. ഒരു ഗൾഫ്​ പൗരനും അഞ്ച്​​ ഏഷ്യക്കാരും അടങ്ങുന്ന സംഘത്തിന്​ മൂന്നു വർഷം തടവും 14ലക്ഷംദിർഹം പിഴയുമാണ്​ ശിക്ഷ വിധിച്ചത്​. ജയിൽ കാലാവധി കഴിഞ്ഞാൽ ഏഷ്യൻ വംശജരെ നാടുകടത്താനും ഉത്തരവിട്ടിട്ടുണ്ട്​. കേസിൽ ഫസ്റ്റ്​ ഇൻസ്റ്റൻസ്​ കോടതിയുടെ വിധി അപ്പീൽ കോടതിയും സുപ്രീംകോടതിയും ശരിവെച്ചിട്ടുണ്ട്​.

    കേസിലെ പ്രതികളിലൊരാൾ കന്ദൂറയണിഞ്ഞ്​ മറ്റുള്ളവർകൊപ്പം കമ്പനിയിലെത്തിയ ശേഷം ദുബൈ സി.ഐ.ഡി ഉദ്യോഗസ്ഥരാണെന്ന്​ അവകാശപ്പെടുകയായിരുന്നു. പ്രതികളിലൊരാൾ ഒരു മിലിട്ടറി ഐ.ഡി കാണിക്കുകയും ചെയ്തു. തുടർന്ന്​ കമ്പനി ഉടമയെയും ജീവനക്കാരെനയും പ്രതികളിലൊരാൾ തടഞ്ഞുവെച്ചു. തുടർന്ന്​ സംഘം അഞ്ച്​ ലക്ഷം ദിർഹം കൊള്ളയടിക്കുകയും നിരീക്ഷണ കാമറയുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ നശിപ്പിക്കുകയുമായിരുന്നു. അതിനിടെ 12ലക്ഷം ദിർഹവുമായി ഒരു ജീവനക്കാരൻ ഒഫീസിൽ എത്തിയിരുന്നു. ഇയാളെയും കെട്ടിയിട്ട്​ പണവുമായി സംഘം കടന്നുകളഞ്ഞു. കുറ്റകൃത്യത്തിന്​ കൃത്യമായ തെളിവുകൾ ലഭിച്ചതിന്‍റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്​ ആറ്​ പ്രതികൾക്കും കോടതി ശിക്ഷ വിധിച്ചത്​.


